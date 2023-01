Les mauvais régimes ne sont pas seulement pour Noël – ils sont pour la vie | Torsten-Bell

Npeu importe la nouvelle, c’est la nourriture qui apporte réconfort et joie à Noël. J’ai définitivement eu le gâteau, les chocolats et les tartes à la viande hachée. Il n’est pas surprenant que les résolutions du nouvel an qui maintiennent les gymnases hors de prix en activité suivent rapidement alors que les gens s’inquiètent des effets durables de cette alimentation malsaine. Après tout, 28% d’entre nous sont obèses, soit le double du taux du début des années 1990.

UNE nouvelle étude apporte une perspective à long terme à une question plus précise : quelle est la durée des effets d’une consommation excessive de sucre chez les jeunes enfants ? Pour le savoir, les auteurs examinent l’impact de la fin du rationnement du sucre d’après-guerre au Royaume-Uni en 1953, qui a vu la consommation de sucre doubler.

Les effets sont presque incroyablement importants, en partie parce que les personnes qui consommaient plus de sucre en tant que jeunes enfants continuaient à le faire toute leur vie. Cinquante ans plus tard, ceux qui sont nés après le rationnement consomment plus de 22 % de sucre en plus que ceux qui sont nés pendant. On parle de trois Oreos par jour.

Sans surprise, l’impact sur la santé était important : les personnes nées après le rationnement avaient des taux de diabète et d’arthrite environ 50 % plus élevés plus tard dans la vie.

Mais les impacts vont beaucoup plus loin, les personnes nées juste après le rationnement ayant une probabilité considérablement réduite d’obtenir une éducation postsecondaire, d’avoir un emploi hautement qualifié ou d’accumuler plus que la richesse habituelle.

Alors, paniquons moins sur ce que nous consommons au cours d’une semaine particulière de l’année et concentrons-nous davantage sur notre alimentation en général – et celle des plus jeunes enfants. Ici, la politique peut faire la différence. Juste avant Noël, l’Organisation mondiale de la santé a appelé les pays à taxer les boissons sucrées et a publié un manuel pour les pays qui souhaitent le faire, s’inspirant de la version à succès du Royaume-Uni. Le rationnement n’est pas l’avenir, mais moins de sucre pourrait l’être.