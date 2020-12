Les phares sombres, mal conçus, trop brillants ou mal orientés ont été à plusieurs reprises cités comme un problème de sécurité majeur des véhicules modernes.

Mais les constructeurs automobiles ont considérablement amélioré les phares de dizaines de véhicules au cours des dernières années, selon l’Institut d’assurance pour la sécurité routière. Jusqu’à présent, pour l’année modèle 2021, par rapport à l’année précédente, les ingénieurs ont amélioré les phares de 17 véhicules testés par l’IIHS, y compris des modèles de Honda, Hyundai, Nissan, Subaru et Volvo.

Les progrès interviennent après que l’IIHS a soulevé des préoccupations au sujet des phares médiocres ces dernières années et a fait pression sur les constructeurs automobiles pour les améliorer en retenant ses plus grands honneurs aux véhicules qui ont raté la cible.

«Les constructeurs automobiles méritent d’avoir progressé aussi rapidement qu’ils l’ont fait», a déclaré le président de l’IIHS, David Harkey. « C’est vraiment encourageant que les constructeurs automobiles se soient mis à la hauteur. »

À partir de l’année modèle 2020, l’IIHS a déclaré qu’il n’attribuerait plus ses honneurs Top Safety Pick + aux véhicules qui ne parviennent pas à obtenir des phares «bons» ou «acceptables» pour chaque version du modèle.

Cette décision a été motivée par des données montrant qu’environ la moitié des accidents mortels sur les routes américaines se produisent la nuit, et plus d’un quart sur des routes non éclairées.

« Les phares sont un élément essentiel de l’équipement de sécurité auquel nous ne pensons souvent pas », a déclaré Harkey.

Les testeurs de l’IIHS ont déclaré que les constructeurs automobiles étaient souvent coupables d’avoir installé des phares qui visaient les conducteurs venant en sens inverse ou ne visaient pas le bon endroit sur la route, tandis que d’autres créaient trop d’éblouissement ou n’éclairaient pas suffisamment la route. Dans certains cas, les concepteurs ont compromis les performances des phares pour un look élégant, a déclaré l’IIHS.

Lorsque l’IIHS a commencé à évaluer les performances des phares en 2016, seuls deux des 95 modèles testés ont reçu une note «bonne». En 2020, 85 des 185 modèles testés par l’organisation ont été vendus avec de «bons» phares sur au moins un niveau de finition.

Il y a encore place à l’amélioration. Les «bons» phares étaient une technologie standard sur seulement huit des modèles 2020, tandis que 42 n’étaient vendus qu’avec des phares «bons» ou «acceptables».

Pour l’année modèle 2021, 10 véhicules qui avaient précédemment reçu les honneurs du Top Safety Pick ont ​​été hissés au Top Safety Pick + « en éliminant ou en changeant les ensembles de phares médiocres ou marginaux », a déclaré le groupe.

Ce sont les Audi A7, Honda Accord, Hyundai Palisade, Mazda CX-30, Nissan Altima, Subaru Ascent, Toyota Highlander, Volvo S60, Volvo XC40 et Volvo XC60. La Honda Odyssey est passée de sans récompense à Top Safety Pick + avec de multiples améliorations, y compris l’élimination de deux options de phares peu performantes.

Plusieurs véhicules qui avaient déjà remporté le prix Top Safety Pick + en 2020 – l’Acura RDX, le Subaru Forester, le Subaru Legacy et le Subaru Outback – n’offrent désormais que de «bons» phares, au lieu de «bons» ou «acceptables».

L’IIHS n’a pas fini de tester les véhicules de l’année modèle 2021, que les constructeurs automobiles peuvent soumettre pour des évaluations tout au long de l’année. Jusqu’à présent, les véhicules testés par l’IIHS qui ont amélioré leurs phares de 2020 à 2021 (notes selon les modèles disponibles) sont:

Acura RDX (bon)

Audi A7 (acceptable)

BMW Série 5 (bon)

Honda Accord (bon ou acceptable)

Honda Odyssey (acceptable)

Hyundai Palisade (bon)

Mazda CX-30 (bon)

Nissan Altima (acceptable)

Subaru Ascent (bon)

Subaru Forester (bon)

Subaru Legacy (bon)

Subaru Outback (bon)

Toyota Highlander (bon ou acceptable)

Volvo XC40 (bon)

Volvo XC60 (acceptable)

Volvo XC90 (acceptable)

Suivez le journaliste d’USA TODAY Nathan Bomey sur Twitter @NathanBomey.