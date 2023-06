Les Maulers se délectent du revirement alors qu’ils devancent les Panthers pour remporter le titre de l’USFL

Eric Williams Écrivain NFC Ouest

CANTON, Ohio – Toujours souriant d’une célébration jubilatoire dans les vestiaires après une victoire palpitante de 31-27 en prolongation contre le Panthères du Michigan samedi soir au Tom Benson Memorial Stadium, la dernière place de l’an dernier semblait être un lointain souvenir pour le Maulers de Pittsburgh .

Mais le secondeur de Pittsburgh Kyahva Tezino n’avait pas oublié.

« Nous avons traversé tellement de choses en équipe », a déclaré Tezino. « Nous sommes passés de 1 à 9 l’année dernière à être dans le match de championnat. Nous avons eu des gens qui se moquaient de nous, des gens qui parlaient tous sur Twitter. … Nous qui étions ici l’année dernière, nous nous souvenons tous encore de ce genre de choses. Nous sommes tellement bénis être dans cette position en ce moment. Et nous ne le prendrons certainement pas pour acquis.

[The biggest worst-to-first turnarounds in recent sports history]

Dans ce qui devait être une bataille défensive pour le USFL Titre de la division Nord, les infractions ont pris le dessus en seconde période, le quart-arrière de Pittsburgh Troy Williams voulant que son équipe remporte la victoire en aidant l’offensive de Pittsburgh à s’exécuter en un temps record.

Le produit de l’Utah a terminé 23 sur 40 pour 203 verges et un touché. Il a également couru pour un record d’équipe de 36 verges, aidant les Maulers à passer du pire au premier en une saison. Les Maulers affronteront le vainqueur du championnat de la division sud de dimanche entre les Birmingham Stallions et les New Orleans Breakers la semaine prochaine à Canton.

Alors que les deux infractions ont craché en première mi-temps, elles ont combiné pour 31 points au quatrième quart et en prolongation. L’affaire de va-et-vient a eu six changements de tête.

Avec la défense classée n ° 1 de l’USFL, Pittsburgh semblait être en bonne position pour clôturer le match après que le botteur Chris Blewitt ait réussi un panier de 59 verges, le meilleur de la ligue, pour donner aux Maulers un avantage de 20-17 avec 3:16 laissé dans le règlement.

Faits saillants: les Maulers devancent les Panthers dans un thriller en prolongation

« C’est notre gars », a déclaré Tezino. « Nous le regardons s’entraîner à frapper à 65 mètres. C’est facile pour lui. »

Cependant, les Panthers ont repris la tête lorsque le quart-arrière partant récemment oint EJ Perry a lancé un touché de 55 verges à Trey Quinn sur une route de départ. Le jeu a été initialement rappelé en raison d’un appel de masque facial sur le plaqueur offensif Josh Dunlop. L’appel a été annulé par rejeu, cependant, et le Michigan a pris une avance de 24-20 avec 2:04 à jouer.

Mais cette avance n’a pas duré longtemps, car Williams a poussé les Maulers sur 51 verges en huit jeux. Le jeu clé est venu sur le quatrième but de la ligne des 7 mètres du Michigan, lorsque Williams a trouvé Ishmael Hyman sur un ballon parfaitement lancé sur un poteau maigre pour le score de feu vert et une avance de 27-24 avec 39 secondes à jouer.

Williams a déclaré que les Maulers ont exécuté le même jeu pour marquer un touché lors d’un exercice de deux minutes à l’entraînement cette semaine.

Une fois de plus, cependant, Perry s’est montré à la hauteur de la tâche, conduisant les Panthers à 38 verges en sept jeux, pour mettre en place un panier de Cole Murphy de 47 verges pour envoyer le match en prolongation – le premier de l’USFL cette saison.

Perry et les Panthers ont commencé lentement, marquant seulement trois points et retournant trois fois en première mi-temps. Mais le produit Brown s’est réchauffé dans la seconde, alors qu’il terminait 23 passes sur 38 pour 370 verges, avec deux touchés et une interception.

« En seconde période, nous nous sommes occupés du ballon et tout le monde a joué », a déclaré Perry. » DJ [Montgomery] est un pied hors limites en première mi-temps sur un gros jeu, et en seconde mi-temps, nous sommes dans les limites avec Cole [Hikutini] en bas de la ligne de touche. Marc [Simms] passant devant tout le monde sur le terrain, puis Trey [Quinn] évidemment.

« Donc, à la fin de la journée, ces gars-là ont fait de grands jeux. Et en première mi-temps, nous nous tirions un peu dans le pied. »

Même avec le Michigan prenant de l’élan avant les prolongations, les Maulers ont gardé leur sang-froid. Williams a converti le premier essai à 2 mètres lorsqu’il a trouvé l’ailier serré Mason Stokke au milieu sur une passe de jeu.

La défense de Pittsburgh a ensuite forcé le porteur de ballon du Michigan Stevie Scott à tâtonner sur la ligne de but. Le ballon a été récupéré par Quinn dans la zone des buts, mais en prolongation, un ballon récupéré par l’attaque dans la zone des buts revient à l’endroit où le ballon a été échappé, donc l’essai n’a pas été bon.

Williams a pris les choses en main au deuxième essai, se précipitant pour un score. Et puis la défense de Pittsburgh s’est intensifiée, avec le plaqueur défensif Olive Sagapolu qui a écrasé la tentative de Perry de mettre fin au match, les Maulers se précipitant sur le terrain.

Tezino a mené les Maulers avec neuf plaqués et un échappé récupéré, tandis que le secondeur des Panthers Frank Ginda était partout sur le terrain, totalisant 11 plaqués combinés et un sac.

Quinn a terminé avec cinq attrapés pour 104 verges pour le Michigan, tandis qu’Isiah Hennie de Pittsburgh a réussi six attrapés pour 83 verges.

« Nous sommes passés de 1 à 9 et nous n’avons pu battre personne l’an dernier », a déclaré l’entraîneur-chef des Maulers Ray Horton. « Nous avons eu du mal au début, mais je tiens à remercier ces gars d’avoir confiance en moi. Ils ne me connaissaient pas. Ils ne me connaissaient de personne. Nous avions un plan et nous l’avons mis en œuvre. Personne n’a dit que ça allait être facile .

« Et ce n’était pas le cas. Ce n’est pas le cas. Et cela ne devrait pas être le cas, pour les récompenses que vous obtenez. »

Eric D. Williams a fait des reportages sur la NFL pendant plus d’une décennie, couvrant les Rams de Los Angeles pour Sports Illustrated, les Chargers de Los Angeles pour ESPN et les Seahawks de Seattle pour le Tacoma News Tribune. Suivez-le sur Twitter à @eric_d_williams .

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Ligue de football des États-Unis Maulers de Pittsburgh Panthères du Michigan