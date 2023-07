Les Matildas de la Coupe du monde féminine dénoncent les prix inégaux de la FIFA avant le tournoi

Les Matildas ont dénoncé les prix inégaux de la FIFA dans une vidéo publiée avant la Coupe du monde féminine.

Tout comme les Socceroos l’ont fait avant la Coupe du monde masculine en 2022, les Matildas ont fait une déclaration, soutenue par leur syndicat, Professional Footballers Australia (PFA), sur les questions qui les préoccupent.

« La croissance du sport féminin et du football féminin a été phénoménale et la transformation de l’environnement des Matildas a été emblématique de ce développement sur une très courte période », a déclaré la co-directrice générale de la PFA, Kate Gill.

« Mais les joueurs sont parfaitement conscients qu’une grande partie de cette croissance a été réalisée grâce à des actions courageuses de générations d’acteurs précédents et que les progrès futurs seront probablement tirés par les joueurs qui élèveront à nouveau la voix.

« De nombreuses autres améliorations peuvent être réalisées avant que le football féminin n’atteigne véritablement la parité avec le football masculin, et le groupe actuel de 23 joueurs veut utiliser sa plate-forme, et la plate-forme de la Coupe du monde, pour accélérer de nouveaux changements, mais surtout laisser un héritage pour les futurs joueurs. »

Chacun des 23 joueurs de l’équipe s’exprime dans la vidéo, détaillant l’histoire de la lutte de cette équipe pour le respect et l’égalité sur le front local et mondial et appelant à l’action.

« En tant que Matildas, nous faisons partie d’un groupe spécial de joueurs. Nous nous tenons sur les épaules de géants qui ont ouvert la voie pour nous offrir les opportunités que nous avons maintenant », a déclaré Caitlin Foord dans la vidéo.

« Ceux qui nous ont précédés nous ont montré qu’être un Matilda signifie quelque chose. Ils nous ont montré comment se battre pour la reconnaissance, la validation et le respect », a ajouté le capitaine Sam Kerr.

Avec le @FIFAWWC coup d’envoi ce jeudi, notre @TheMatildas ont un message pour ceux qui ont ouvert la voie. Pour ceux qui ont fait tomber les barrières et se sont battus pour le progrès. Pour le passé. Pour le futur. Pour ceux qui font partie de notre communauté de football, nos fans, nos sponsors, nos politiciens,… pic.twitter.com/gVImezbX30 — Footballeurs professionnels australiens (@thepfa) 16 juillet 2023

Les Matildas se sont longtemps battus pour que la FIFA égalise ses prix, y compris la campagne « notre objectif est maintenant » en 2019.

Alors que l’argent global distribué aux associations membres et aux joueurs a augmenté de 2019 à 2023, une décision bienvenue mais nécessaire compte tenu de l’expansion du tournoi de 24 équipes à 32, il reste inférieur à l’argent distribué à travers le tournoi masculin pour les prix en argent, le financement de la préparation , et les avantages du club.

« La négociation collective nous a permis de nous assurer que nous obtenons désormais les mêmes conditions que les Socceroos, à une exception près : la FIFA n’offrira toujours aux femmes qu’un quart du prix en argent que les hommes pour la même réalisation », a déclaré Tameka, membre exécutif de la PFA et utilitaire Matildas. Yallop a expliqué.

Le prix en argent réel pour la Coupe du monde féminine est de 110 millions de dollars US contre 440 millions de dollars US pour les hommes.

Lors de sa réélection plus tôt cette année, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a évoqué l’ambition de l’instance dirigeante de pouvoir égaliser les prix à temps pour les prochaines Coupes du monde en 2026 et 2027.

Il a appelé cela « l’étape la plus difficile, l’étape la plus compliquée, l’étape qui prendra plus de temps » pour parvenir à l’égalité entre les tournois.

Andrew Wiseman/DeFodi Images via Getty Images

La FIFA a déclaré un chiffre d’affaires total de 7,6 milliards de dollars pour le cycle de quatre ans de 2019 à 2022. Il s’agit d’une augmentation de 18 % par rapport au cycle de quatre ans précédent. L’organisation dispose également de réserves de 4 milliards de dollars américains.

Il n’y a actuellement rien de concret pour forcer la FIFA à concrétiser cette ambition.

Les Matildas ont également souligné le manque d’opportunités à temps plein pour les joueuses de la A-League Women’s. Alors que la saison à venir comportera un match complet à domicile et à l’extérieur pour la première fois dans l’histoire de la compétition, de nombreux joueurs travaillent toujours en dehors de leurs engagements footballistiques pour s’assurer qu’ils gagnent un salaire décent. Ils ont appelé les fans à prendre leur soutien de la Coupe du monde et à le porter à l’ALW et à la prochaine génération de Matildas.

Les Matildas ont également exhorté les dirigeants du football, des affaires et de la politique à garantir l’existence d’opportunités pour les femmes et les filles dans tous les domaines du football et à ce que ces entreprises et la politique continuent de travailler avec le football pour soutenir davantage la croissance du jeu.

L’équipe a également épousé la valeur de la négociation collective, ce qui n’est pas le cas pour bon nombre des 736 joueurs qui représenteront leur pays à cette Coupe du monde.