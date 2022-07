Les matières premières peuvent-elles faire leur retour ?

Les signaux mitigés du marché présentent un récit déroutant pour les investisseurs qui tentent d’identifier le pic d’inflation. Avec les récentes chutes des prix du brut et la chute des métaux industriels comme le cuivre et l’aluminium, beaucoup se tournent vers les matières premières pour avoir un meilleur aperçu de la situation macroéconomique.

Les prix des matières premières ont chuté cette année dans un contexte de hausse des taux d’intérêt, le fonds Invesco DB Base Metals Fund (DBB) ayant atteint un creux de 52 semaines mardi.

“Si vous regardez tous les principaux prix des matières premières dans le monde, tous sont maintenant revenus ou en dessous de ce qu’ils étaient [in late February] lorsque la Russie a envahi l’Ukraine”, a déclaré Will Rhind, PDG de GraniteShares, à Seema Mody dans une interview sur “ETF Edge” de CNBC mercredi. Le minerai de fer est la seule exception majeure.

Mais Rhind a noté que la tendance plus large a commencé en 2020 lorsque le pétrole et le reste du complexe des matières premières ont atteint un creux avec le marché.

“Si vous regardez GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB), nous sommes toujours en hausse de 10% depuis le début de l’année”, a-t-il déclaré. “Mais je pense qu’une grande partie de cette prime que nous avons vue, en particulier sur la Russie et l’Ukraine, est maintenant sortie du marché.”

Alors que les ETF de dividendes et d’obligations à très court terme ont dominé les entrées nettes, Todd Rosenbluth, responsable de la recherche chez VettaFi, a déclaré que les ETF de matières premières ont été une belle surprise pour le premier semestre 2022, rassemblant 15 milliards de dollars.

“Nous avons vu une demande pour les ETF de métaux précieux comme GLD et IAU”, a déclaré Rosenbluth dans une interview sur “ETF Edge” de CNBC mercredi. “Nous avons également vu, peut-être une plus grande demande, pour la suite plus largement diversifiée d’ETF sur matières premières.”

Rosenbluth a souligné le PDBC d’Invesco, qui est exposé non seulement aux métaux précieux mais aussi à différents secteurs comme l’agriculture et l’énergie.

“Nous constatons que les conseillers veulent cette diversification”, a-t-il déclaré. “Ils aiment l’or, mais ils veulent aussi une exposition à ces autres secteurs obligataires.”

L’or a perdu plus de 300 dollars l’once depuis que la Réserve fédérale a commencé à relever les taux d’intérêt en mars, atteignant un creux de neuf mois mercredi. Pendant ce temps, le dollar s’est révélé être un refuge sûr pour les investisseurs, atteignant un sommet de près de deux décennies le même jour.

“C’est un environnement où nous avons un dollar très fort, mais historiquement, les prix de l’or ont réagi négativement”, a déclaré Rhind.

Malgré la relation défavorable, Rhind a expliqué que l’or a quand même réussi à maintenir son attrait compte tenu des pressions sur le dollar dans un environnement de hausse des taux d’intérêt.

“Si les taux commencent à baisser ou au moins à se déstabiliser à partir de ces niveaux et que nous constatons une certaine faiblesse du dollar, je pense que l’or est bien positionné”, a-t-il déclaré.