Les matières premières du cuivre au maïs dégringolent suite à la répression en Chine et à la hausse du dollar

La baisse des matières premières a été généralisée, les prix à terme du palladium et du platine chutant respectivement de plus de 11 % et 7 %, ainsi que des baisses de plus de 5 % pour les contrats à terme sur le maïs et de 4 % pour les contrats liés au cuivre. Les prix du pétrole ont également baissé de plus de 2%.

Les prix des matières premières ont fortement chuté jeudi, coupant des mois de gains et pesant sur les marchés boursiers, alors que la Chine prend des mesures pour ralentir la hausse des prix et que le dollar américain se renforce.

« Les prix des métaux de base fondent alors que le Conseil d’État chinois intensifie sa répression contre les spéculateurs et les accapareurs de matières premières en enquêtant [state-owned enterprises]« positions à l’étranger et audit des sociétés à terme pour lutter contre les marges bénéficiaires réduites « , a déclaré Daniel Ghali, stratège en matières premières de Valeurs Mobilières TD, dans une note.

Les projections accrues de la Réserve fédérale en matière d’inflation et de hausse des taux à partir de mercredi pourraient également contribuer à la baisse en exerçant une pression à la hausse sur le dollar et en signalant que la banque centrale suit de près la hausse des prix. L’indice du dollar, qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises, a augmenté d’environ 1,6% depuis la publication des projections actualisées de la Fed. Les matières premières évoluent souvent à l’inverse du billet vert, car elles sont pour la plupart libellées en dollars américains à l’échelle mondiale.

« Le dollar américain réagit probablement à la hausse des rendements obligataires hier et à la perspective d’une diminution anticipée qui ralentirait l’offre de dollars américains, ce qui a entraîné une baisse considérable des prix des matières premières dans tous les domaines », a déclaré à CNBC Jim Paulsen de Leuthold Group. . « Les matières premières ont été un investissement populaire au cours de la dernière année, car les investisseurs ont ajouté une certaine protection de portefeuille contre l’inflation. »

De plus, Art Cashin d’UBS a déclaré dans l’émission « Squawk on the Street » de CNBC que le gouvernement chinois resserrant ses politiques monétaire et budgétaire pourrait créer une pression de vente pour les matières premières.

La chute survient après un premier semestre solide pour les matières premières, alimenté par une demande industrielle accrue alors que les États-Unis et d’autres économies ont commencé à rouvrir alors que les cas de Covid diminuaient.

Cette augmentation rapide des prix a peut-être rendu certains marchés des matières premières mûrs pour un recul rapide. L’analyste technique d’Evercore ISI, Rick Ross, a déclaré jeudi dans une note que le cuivre semblait être à son niveau le plus « suracheté » depuis 2006.

La faiblesse des matières premières s’est répercutée sur le marché des actions jeudi, grignotant les actions énergétiques et minières.

« Les rumeurs depuis mars selon lesquelles le State Reserve Bureau (SRB) du CN libérera des réserves de métaux non ferreux sur le marché se sont réalisées le 16 juin. Couplé à la décision de la Fed sur les taux le 17 juin (après un fort PPI en mai), la plupart des stocks de nouveaux matériaux énergétiques ont chuté, en baisse de 5 à 10% du jour au lendemain », a déclaré la société d’investissement Jefferies dans une note aux clients.

Les actions de l’ETF Global X Copper Miners ont baissé de plus de 7 % à la mi-journée, tandis qu’Alcoa et US Steel ont perdu respectivement 6,5 % et 8 %.

Le marché des matières premières avait déjà connu une volatilité inhabituelle en 2021 avant la dernière liquidation, les prix du bois d’œuvre et du maïs étant deux exemples de marchés où les prix avaient atteint des niveaux historiques avant de s’essouffler. Les contrats à terme sur le bois d’œuvre, qui glissent depuis plus d’un mois, ont glissé de 1,8 % supplémentaires jeudi.

-Michael Bloom et Maggie Fitzgerald de CNBC ont contribué à ce rapport.