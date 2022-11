Les maternelles de Joliet expliquent l’importance de Thanksgiving – Shaw Local

Art Linkletter, connu comme un pionnier de la radio et de la télévision, était l’auteur d’un livre à succès intitulé “Les enfants disent les choses les plus folles”.

Linkletter (décédé) était également connu pour avoir interviewé des enfants dans son émission télévisée “House Party”, qui a ensuite inspiré son livre de leurs réponses franches.

Mais les élèves de la maternelle de l’école primaire Thomas Jefferson à Joliet ont récemment prouvé que les enfants disent aussi les choses les plus profondes – et que la perception qu’ont les enfants de Thanksgiving est très similaire à celle des adultes.

Denise Unland de Herald-News s’entretient avec des élèves lors d’un rassemblement de Thanksgiving à l’école primaire Thomas Jefferson de Joliet vendredi. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia.com/Gary Middendorf)

Vendredi après-midi, les élèves de cinq classes de maternelle se sont réunis dans la salle polyvalente de l’école pour une célébration précédant l’Action de grâce. Tous les enfants portaient des costumes de dinde de Thanksgiving qu’ils avaient créés et coloriés à partir de sacs en papier.

Ils sont entrés avec enthousiasme dans la pièce et se sont assis l’un à côté de l’autre dans un grand cercle, prêts à partager un festin adapté aux enfants.

L’enseignante de la maternelle Jennifer Bertino a déclaré que les cinq classes de maternelle essayaient de se réunir en groupe une fois par mois. En octobre, les enfants de la maternelle ont célébré le “Jour des morts”, a-t-elle déclaré.

Vendredi, l’élève de maternelle Victor Beaman porte son chapeau artisanal lors d’un rassemblement de Thanksgiving à l’école primaire Thomas Jefferson de Joliet. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia.com/Gary Middendorf)

Le « festin » de Thanksgiving des enfants de la maternelle consistait en un bol rempli de maïs soufflé, de bretzels, de copeaux de fromage, de guimauves et de M&M’s. Bertino a expliqué aux élèves que chaque enseignant de maternelle apportait un aliment à partager.

“Et puis nous les avons tous mélangés pour que nous puissions avoir une excellente collation”, a déclaré Bertino. “Et du jus.”

Mais avant que les bols ne soient distribués, les élèves se sont levés et ont suivi un écran et les mouvements de leurs professeurs pour le « Turkey Hokey Pokey ». Tout en chantant une adaptation des paroles familières, les élèves ont suivi les instructions pour lesquelles les parties de « dinde » à mettre, à sortir et à secouer : aile, pilon, farce, dandine et plume de la queue.

Kamea Guzman, à l’avant, dirige la classe de Laura Bryll dans une danse lors d’un rassemblement de Thanksgiving à l’école primaire Thomas Jefferson de Joliet vendredi. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia.com/Gary Middendorf)

Puis, en attendant leur fête ou en la grignotant joyeusement, certains élèves leur ont partagé les meilleurs moments de Thanksgiving. Pour certains enfants, comme pour beaucoup d’adultes, le plaisir est dans la nourriture.

Maya Blanco a déclaré que la dinde était la meilleure partie du repas, tout comme Joshua Johnson, qui préfère la dinde à la viande brune avec sauce.

Jurnee Figueroa attendait avec impatience la pizza tandis que Violetta Jaimes Aguilar était plus présente pour le moment, préférant le pop-corn aux quatre autres plats.

La maternelle Lizeth Zuluaga savoure ses friandises lors d’un rassemblement de Thanksgiving à l’école primaire Thomas Jefferson de Joliet vendredi. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia.com/Gary Middendorf)

Joshua Johnson a fait écho à ces sentiments en disant: “” Je suis content pour nos collations. “

Comme beaucoup d’adultes, Zarah Rollins-Smith avait quelques frousses avant les vacances. Mateo Meza était reconnaissant pour les jouets et les parcs.

Mais lorsqu’il s’agit d’exprimer sa gratitude, la « famille » arrive en tête des listes de la plupart des étudiants.

Haniel Moreno a déclaré que Thanksgiving est un moment pour «partager des jouets» et était reconnaissant envers sa famille. Allisson Merino est reconnaissante pour “ma maman et mon papa”.

Vendredi, les élèves savourent leurs friandises lors d’un rassemblement de Thanksgiving à l’école primaire Thomas Jefferson de Joliet. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia.com/Gary Middendorf)

Elijah Allen est “reconnaissant que ma famille soit venue”. Ben McCarthy est heureux de passer du temps avec les parents parce que “parfois maman et papa vont travailler”.

Caiden Houston a hâte de passer du temps à “regarder la télé toute la nuit” avec maman.

Et que vont-ils regarder ?

“Pokémon”, a déclaré Caiden Houston.