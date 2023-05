Les matelas rafraîchissants sont-ils une vraie affaire ou est-ce juste du marketing ? L’expert du sommeil de Crumpe intervient

De nombreuses marques de matelas affirment proposer des matelas rafraîchissants qui peuvent garder votre corps au frais pendant que vous dormez. Cependant, de nombreux matelas qui prétendent avoir une technologie de refroidissement ne répondent pas aux attentes. Est-ce trop beau pour être vrai ?

Cela peut certainement être frustrant lorsque vous achetez un matelas en espérant qu’il fournira un soulagement de refroidissement, seulement pour être déçu que cela ne fonctionne pas. La bonne nouvelle est qu’il y a sont une poignée de lits à la hauteur de leurs revendications de refroidissement. Poursuivez votre lecture pour découvrir les matériaux à rechercher, les drapeaux rouges à éviter et les meilleurs matelas rafraîchissants que j’ai vus jusqu’à présent.

La vérité sur les matelas rafraîchissants

En tant que testeur de matelas, j’ai personnellement expérimenté la sensation de plus de 100 lits différents, et seule une poignée d’entre eux ont pu marcher. Disons que vous avez 10 matelas devant vous. Six d’entre eux prétendent refroidir, mais seuls deux seront efficaces pour le faire.

Cependant, cela ne veut pas dire que les marques de matelas qui fabriquent ces lits vous mentent. Bien que le libellé soit trompeur, les marques ajoutent des matériaux aux matelas qui les aident à mieux réguler la température que les lits traditionnels. Ainsi, bien qu’ils ne refroidissent pas en soi, ils dorment plus frais que le lit de votre mère et de votre père quand ils étaient plus jeunes. Malheureusement, lorsque vous avez le sommeil chaud, les matériaux de régulation de la température ne font pas tout à fait le travail.

Les meilleurs matériaux de refroidissement

Matériaux à changement de phase

Les lits comme le Cocoon Chill ont des matériaux à changement de phase qui sont étonnamment efficaces pour absorber la chaleur de votre corps et vous faire sentir moins chaud. D’après mon expérience en testant des lits, les matériaux à changement de phase ont tendance à mieux fonctionner que les mousses infusées de gels de refroidissement ou de graphite (plus de détails ci-dessous).

Matériaux exclusifs spéciaux

Certains des lits qui se démarquent le plus sont ceux du catalogue Purple – l’Original Purple et Matelas hybride violet. La marque a mis au point un matériau de matelas révolutionnaire, différent de toute mousse que vous ayez jamais vue auparavant. Le matériau ressemble à un jouet en gelée ou à une semelle intérieure Dr. Scholl’s. Associé au design Purple Grid, il est idéal pour empêcher la rétention de chaleur et favoriser la circulation de l’air.

Couvertures de refroidissement

Des lits comme Lit Fantôme Luxe ont un tissu « Ghost Ice » et des fibres rafraîchissantes dans la housse pour rendre un lit physiquement froid au toucher. C’est une technologie plutôt cool (sans jeu de mots) et une fonctionnalité que vous ne trouvez pas sur de nombreux matelas. J’ai trouvé ces lits de refroidissement incroyablement efficaces et apportent immédiatement un soulagement pour aider à promouvoir un environnement de sommeil plus confortable.

Matériaux régulateurs de température

Je définis les matériaux régulateurs de température comme un matériau qui aide à empêcher un matelas de chauffer mais ne vous refroidit pas activement. Souvent, si un lit ne contient qu’un seul type de matériau régulateur de température et aucune couverture de refroidissement, il dormira à température neutre.

Mousses infusées: Certains matelas comme le Matelas Layla comprennent des mousses infusées de matériaux spéciaux qui absorbent la chaleur de votre corps et la dispersent dans tout le lit. Cela comprend souvent de la mousse infusée de cuivre, infusée de graphite ou infusée de gel.

Mousse à cellules ouvertes : Le Touffe et Aiguille et les matelas Casper sont fabriqués avec de la mousse à cellules ouvertes qui contient de minuscules bulles d’air. Cela permet une meilleure circulation de l’air que la mousse à mémoire de forme dense, ce qui permet de dormir plus frais qu’un matelas en mousse traditionnel.

Mousse perforée: Des lits comme le Matelas vert avocat sont fabriqués avec de la mousse de latex perforée sur toute la couche. La mousse de latex favorise une circulation d’air accrue, empêchant un lit de retenir la chaleur et de dormir plus neutre que chaud.

Matériaux évacuant l’humidité: Gardez un œil sur les housses de refroidissement fabriquées avec des matériaux « évacuant l’humidité ». Bien que ceux-ci aident à réguler la température et à évacuer votre transpiration pendant la nuit, cela ne fera pas du lit un véritable matelas rafraîchissant.

Les oreillers et surmatelas rafraîchissants fonctionnent-ils ?

Oui et non. La même logique derrière les matelas rafraîchissants s’applique aux oreillers et aux surmatelas. Il existe de nombreux produits de literie qui prétendent favoriser une sensation de fraîcheur, mais vous devez vraiment garder un œil sur les matériaux spéciaux mentionnés ci-dessus pour un véritable produit de refroidissement. J’ai vu plusieurs oreillers rafraîchissants efficaces, dont GhostPillow et le Purple Harmony, et quelques surmatelas rafraîchissants tels que les modèles GhostPillow ou TempurPedic. Donc, ils sont là-bas – vous n’aurez qu’à faire quelques recherches pour trouver les produits qui fonctionneront réellement pour vous.

Conseils pour dormir plus frais la nuit

Outre un matelas, un surmatelas et un oreiller rafraîchissants, il existe d’autres trucs et astuces que vous pouvez utiliser pour vous aider à dormir au frais la nuit (sans rien acheter).