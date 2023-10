Les matchs locaux des Coyotes de l’Arizona passent à la diffusion par câble

Les Coyotes de l’Arizona patinent vers une nouvelle maison de télévision pour les matchs locaux – démontrant la pression sur les forfaits de télévision par câble en raison de la coupure des cordons tandis que les stations de diffusion cherchent à obtenir davantage de droits médiatiques sportifs.

L’équipe de la LNH a conclu un accord pluriannuel avec le propriétaire de la station de diffusion EW Scripps Co. jeudi, ses matchs locaux seront diffusés sur les réseaux en direct. Le saison LNH commence mardi.

La transition vers la diffusion à partir de la télévision par câble s’est produite alors que Diamond Sports Group, le plus grand propriétaire de réseaux sportifs régionaux, a choisi de rejeter son contrat avec les Coyotes, selon des documents judiciaires. Diamond est sous la protection des faillites.

Une option de streaming sera bientôt disponible pour les fans, Scripps et les Coyotes ont dit dans un communiqué.

Les matchs locaux des Coyotes ont été diffusés sur Bally Sports Arizona. Cependant, plus tôt cette année, les autres équipes professionnelles diffusées sur le réseau – les Diamondbacks de l’Arizona de la MLB, les Suns de Phoenix de la NBA et les Mercury de la WNBA – ont quitté leurs foyers pour de nouveaux téléviseurs pour les matchs locaux après que Diamond ait rejeté leurs contrats.

Les termes de l’entente entre les Coyotes et Scripps n’ont pas été divulgués jeudi.

En rejetant le contrat des Coyotes, Diamond laisse Bally Sports Arizona disparu. Cette décision est intervenue après que la société a déclaré avoir déterminé que le réseau « n’était pas rentable », c’est pourquoi elle a également rejeté les contrats avec les autres équipes.

Les Suns et Mercury ont conclu un accord similaire plus tôt cette année avec le propriétaire de la station de diffusion. Télévision grise , et lancent une option de streaming direct au consommateur. La MLB a commencé à gérer la distribution des Diamondbacks, ainsi que des Padres de San Diego, un autre contrat rejeté par Diamond, plus tôt cette année.

Les propriétaires de stations de diffusion comme Scripps et Gray se disputent les droits sur les jeux locaux, d’autant plus qu’il pourrait y en avoir davantage en raison du dépôt de bilan de Diamond, a précédemment rapporté CNBC. Scripps a déjà conclu des accords pour diffuser les Golden Knights de Vegas de la LNH – qui ont remporté la Coupe Stanley plus tôt cette année – et une série de matchs de la WNBA sur ses réseaux.

Entre-temps, Découverte Warner Bros. est sur le point de se retirer de l’activité des réseaux sportifs régionaux – dont il a hérité lors de la fusion en 2022 entre Warner Media et Discovery – d’ici la fin de l’année, ce qui a mis une autre poignée d’équipes à gagner. Récemment, les Astros de Houston de la MLB et les Rockets de Houston de la NBA ont annoncé avoir acquis AT&T SportsNet Southwest et le relanceraient en tant que Réseau domestique de Space City.

Même si la plupart des consommateurs regardent les réseaux de diffusion dans le cadre de leurs forfaits de câble, les chaînes sont gratuites en direct, augmentant ainsi la portée des équipes et l’audience potentielle.

Pourtant, les aspects économiques qui sous-tendent le modèle économique des réseaux sportifs régionaux soutiennent depuis longtemps les ligues et les équipes avec des tarifs élevés. On ne sait toujours pas si les accords avec les stations de radiodiffusion peuvent reproduire ce modèle.

Le paysage des jeux locaux a radicalement changé à mesure que les consommateurs abandonnent le bouquet traditionnel de télévision par câble et optent pour les services de streaming. Diamond a déposé son bilan plus tôt cette année et a cessé de payer les droits de certaines équipes sur ses chaînes.

La société a déclaré qu’elle envisageait de renégocier d’autres accords de paiement de droits tout en étant sous la protection de la faillite. Plus tôt cette semaine, Diamond a demandé au tribunal des faillites de prolonger le délai dont il dispose pour déposer un plan de réorganisation.

Diamond a déclaré que ses droits aux Coyotes s’élèvent à « des dizaines de millions de dollars par an et augmentent chaque année », et que la société aurait dû « un paiement substantiel » à l’équipe à compter du 1er octobre, avec des paiements supplémentaires dans les mois suivants, si elle l’avait fait. pas rejeté le contrat.