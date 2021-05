Les matchs les plus mémorables de Novak Djokovic et Rafael Nadal avant la finale du Masters de Rome | Nouvelles du tennis

Novak Djokovic et Rafael Nadal se retrouveront pour la 57e fois en finale du Rome Masters

Novak Djokovic et Rafael Nadal s’affronteront pour la 57e fois lors de la finale du Rome Masters dimanche.

Djokovic mène 29-27 et cherche sa première victoire sur terre battue face à son grand rival depuis les quarts de finale de la même épreuve il y a cinq ans.

Nadal tient l’avantage à Rome avec trois victoires contre les deux de Djokovic lors des précédentes finales, tandis que l’Espagnol vise un 10e titre dans la capitale italienne et son adversaire un sixième.

Ici, nous choisissons cinq de leurs batailles les plus mémorables …

2009, finale du Masters de Madrid, Nadal a gagné 3-6 7-6 (7-5) 7-6 (11-9)

Nadal a remporté une palpitante finale de l’Open de Madrid contre Djokovic en 2009

La Caja Magica a accueilli l’un des plus grands matchs en trois sets de l’histoire du tennis masculin. Djokovic enchérissait pour sa première victoire sur Nadal sur terre battue et détenait trois balles de match mais, après quatre heures et deux minutes, c’est l’Espagnol qui a pris le dessus.

2010, finale de l’US Open, Nadal a gagné 6-4 5-7 6-4 6-2

Djokovic et Nadal s’embrassent après que l’Espagnol a remporté son premier Grand Chelem à New York

Leur premier affrontement final majeur a vu Nadal gagner en quatre sets pour terminer le Grand Chelem en carrière. Djokovic avait remporté une demi-finale épique contre Roger Federer et à la fin ne pouvait pas tout à fait égaler son rival, alors que, peut-être augure pour ce tournoi, un service solide de l’Espagnol était un facteur clé.

2012, finale de l’Open d’Australie, Djokovic a gagné 5-7 6-4 6-2 6-7 (5-7) 7-5

Djokovic nous a fourni l’une des images les plus emblématiques après avoir remporté une finale de marathon à Melbourne

C’était un concours qui ne peut être oublié. Les deux hommes se sont affrontés jusqu’à l’épuisement pendant cinq heures et 53 minutes, la plus longue finale du Grand Chelem de l’histoire. Des chaises ont été sorties pour ne pas avoir à se lever pendant la cérémonie de remise des trophées.

2013, demi-finale de Roland-Garros, Nadal a gagné 6-4 3-6 6-1 6-7 (3-7) 9-7

Nadal est sorti vainqueur à Roland Garros, bien qu’il ait été poussé à la limite sur sa surface préférée par Djokovic

Djokovic s’était rapproché de Nadal à Roland Garros et c’est le match qui les a vu se rencontrer à égalité. Djokovic a mené par une pause dans le décideur alors qu’il chassait le titre qu’il voulait plus que tout autre mais a été pénalisé pour s’être penché au-dessus du filet à un moment clé et n’a pas pu tenir.

2018, demi-finale de Wimbledon, Djokovic a gagné 6-4 3-6 7-6 (11-9) 3-6 10-8

Djokovic a remporté une classique de Wimbledon entre les deux en 2018

C’était un autre classique joué pendant deux jours à cause de la bataille épique entre Kevin Anderson et John Isner qui l’a précédé. Lorsque le jeu a été annulé pour la nuit, Djokovic avait remporté un troisième set qu’il semblait prêt à perdre. Nadal s’est cassé deux fois dans le quatrième set pour envoyer le choc dans un cinquième set qui a eu beaucoup de rebondissements jusqu’à ce que le Serbe convertisse sa deuxième balle de match pour devancer un décideur dramatique.

L’Espagnol a démoli Djokovic pour la perte de sept matches à Roland Garros l’année dernière

Leur dernière rencontre dans un Grand Chelem était en finale de l’Open de France 2020, que Nadal a remporté contre son challenger de longue date, 6-0 6-2 7-5 victoire, qui a remporté un 13e titre et 20e du Grand Chelem record. dans l’ensemble pour l’Espagnol.

