Les matchs hurlants de Meghan Markle contre les « commerçants » dévoilés

Les prétendues actions passées de Meghan Markle contre un fleuriste viennent d’être révélées.

Une source interne au courant du fonctionnement interne de la vie du couple à Montecito a rendu ces réflexions publiques.

Ils ont partagé tout cela en discutant avec Le temps du dimanche et a expliqué comment Meghan « avait crié au téléphone » contre le fleuriste, et l’avait même amenée à « jurer » de ne plus jamais l’emmener avec un client.

L’incident aurait duré 30 bonnes minutes et s’est produit parce qu’ils auraient partagé des détails sur le bouquet sur lequel ils travaillaient.

Là, la source a déclaré: «Ils ont juré de ne plus jamais travailler avec elle, malgré le prestige de l’avoir comme client.»

Cependant, il est pertinent de mentionner que Meghan Markle n’a pas été désignée comme cliente.

Pour aggraver les choses, la source est également allée jusqu’à dire : « Si vous travailliez pour elle, vous étiez souvent traité comme un commerçant qui pouvait être traité comme une merde. »

Cette allégation intervient peu de temps après qu’un ancien courtisan des Sussex soit allé jusqu’à dire : « il y a certainement eu des moments mauvais, très mauvais, voire psychopathes ».

En ce qui concerne la réaction des Sussex à tout cela, cela a été dit, selon Le Soleil que «les Sussex ont été ébranlés par l’histoire du Hollywood Reporter».

À ce sujet, une autre source a déclaré : « Il semble que l’histoire de Us Weekly ait été approuvée par le couple puisque même l’actuelle responsable mondiale des communications d’Archewell, Ashley Hansen, a été citée nommément. »