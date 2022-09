Les matchs du week-end de Premier League seront reportés après la mort de la reine Elizabeth II

Les matches du week-end de la Premier League seraient reportés à la suite du décès de la reine Elizabeth II. Le monarque le plus ancien du Royaume-Uni est décédé jeudi à Balmoral à l’âge de 96 ans. La nation entamera 10 jours de deuil pour la reine Elizabeth II et, par conséquent, les matchs de football du week-end seront reportés. La Ligue anglaise de football (EFL) a déjà annoncé que les matchs entre Burnley contre Norwich et Tranmere contre Stockport ont été reportés. Deux matches devaient se jouer vendredi.

Une minute de silence a été observée à la mi-temps lors de la rencontre d’Arsenal en Ligue Europa contre le FC Zurich jeudi. Le match avait eu lieu au Kybun Park en Suisse. Manchester United, en revanche, a également rendu hommage avant son match européen contre la Real Sociedad.

Une décision sur les matches de Premier League sera désormais prise après une discussion entre le Département du numérique, de la culture, des médias et des sports (DCMS) et toutes les ligues de football anglaises.

“Une décision concernant le reste des rencontres programmées de ce week-end sera prise après un examen des directives officielles de deuil, en plus d’une nouvelle consultation avec DCMS et d’autres sports vendredi matin”, indique un communiqué publié par l’EFL.

Les rencontres du week-end de Premier League devaient commencer par un affrontement à l’heure du déjeuner entre Fulham et Chelsea. Et maintenant, il est rapporté que le jeu, selon toute vraisemblance, sera joué l’année prochaine.

La Ligue écossaise de football professionnel (SPFL) a également indiqué que l’affrontement de vendredi entre le Cove Rangers FC et Dundee avait été reporté.

L’action de golf au championnat BMW PGA a également été suspendue. L’action restante de jeudi aura lieu à une date ultérieure.

L’England and Wales Cricket Board (ECB) a également annoncé que le match de vendredi lors du troisième test entre l’Angleterre et l’Afrique du Sud avait été annulé.

Outre le cricket et le football, les actions dans des jeux comme les courses de chevaux et la boxe devraient également être interrompues.

En boxe, la pesée de vendredi pour Claressa Shields contre Savannah Marshall se jouera désormais à huis clos. Dans les courses hippiques, les événements du jeudi et du vendredi ont été suspendus et une annonce officielle sera faite aujourd’hui concernant les nouvelles dates.

