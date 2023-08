Les matchs d’ouverture de Liverpool prouvent que deux nouvelles recrues sont encore nécessaires à Anfield

Lorsque Jürgen Klopp a touché pour la première fois le panneau emblématique This Is Anfield en tant que manager de Liverpool et est sorti sur le terrain d’Anfield, derrière lui se dressait la nouvelle tribune principale à moitié construite – une métaphore du travail de reconstruction qu’il avait entre les mains en 2015.

Huit ans plus tard, Klopp aurait dû sortir à Anfield ce week-end devant la plus grande foule d’Anfield depuis les années 1960, devant un Anfield Road Stand réaménagé.

Au lieu de cela, les retards dans la construction sont désormais symboliques d’une reconstruction du « redémarrage » de Liverpool de Klopp qui aurait dû être plus avancé qu’il ne l’est.

L’échec de Liverpool à développer l’équipe de Klopp de manière adéquate cet été reflète ceux des travaux de construction hors du terrain à Anfield après que l’entrepreneur principal a déposé une demande d’administration cette semaine.

Sur et en dehors du terrain, les problèmes sont là pour tout voir. Oubliez les articles de type « choses que nous avons apprises », chaque supporter de Liverpool savait avant la nouvelle saison que le club devait signer un milieu de terrain et un défenseur central gauche, et pourtant aucun n’est arrivé à temps pour la nouvelle campagne.

Le ‘DM’ manquant

La signature surprise du capitaine japonais de 30 ans Wataru Endo la veille du premier match à domicile a finalement comblé l’un de ces besoins, ou le fera éventuellement.

« Nous avons vraiment besoin de vous », a déclaré Klopp à Endo lors de sa première rencontre avec le joueur jeudi. « Nous avons une très bonne équipe, vraiment bonne, prête à travailler – mais offensive. »

Comment Klopp aurait aimé qu’Endo soit signé à temps pour la saison et le match d’ouverture à domicile contre Bournemouth, qui a montré toutes les fragilités défensives des Reds dans les 10 premières minutes.

Deux fois Bournemouth a eu le ballon dans les filets dans les trois premières minutes, le premier exclu pour hors-jeu mais le second a simplement profité du jeu abyssal de Trent Alexander-Arnold au milieu de terrain.

Ce n’était pas une bonne publicité pour ceux qui ont réclamé qu’Alexander-Arnold soit simplement joué en tant que milieu de terrain défensif de Liverpool et renonce à en signer un. Une idée folle que, heureusement, Klopp n’a jamais envisagée.

Quelqu’un d’autre qui sera ravi de l’arrivée d’Endo est Alexis Mac Allister. Le vainqueur de la Coupe du monde n’aurait pas été vendu à Anfield pour jouer en tant que milieu de terrain défensif, mais c’est là qu’il s’est retrouvé lors des deux premiers matchs.

Expulsé pour un défi de taille sur Ryan Christie lors de ses débuts à domicile à l’heure, Mac Allister peut au moins se réjouir à l’idée que lorsqu’il reviendra, ce ne sera pas pour jouer le milieu de terrain le plus défensif de cette équipe souvent frénétique et ouverte de Liverpool. .

Mac Allister a rejoint une liste unique de joueurs de Liverpool expulsés pour leurs débuts à domicile qui ne comprend que Darwin Nunez la saison dernière et Joe Cole en 2010. L’Argentin avait l’air dévasté en quittant le terrain, mais personne dans les tribunes n’attend sa carrière de ici pour être tout sauf positif.

Avoir Endo autour, quelqu’un qui peut tacler, faire le sale et, selon les mots de Klopp, « gagner des défis et passer le ballon de A à B » aidera Mac Allister sans fin.

Le point culminant de Szobo

Le troisième homme du nouveau milieu de terrain de Klopp est Dominik Szoboszlai et c’est de son nom que les supporters discutaient dans les pubs autour d’Anfield après le match. La nouvelle arrivée de 60 millions de livres sterling a montré sa qualité lors de superbes débuts à domicile.

Son tir qui a rebondi pour que Jota inscrive le troisième but de l’équipe locale avait plus qu’une touche d’un ancien n ° 8 de Liverpool à ce sujet. Avoir un milieu de terrain droit puissant, fort et dynamique a été un changement important par rapport à la saison dernière lorsque les fans se sont habitués à ce que Jordan Henderson travaille dans une telle position.

« Nous avons dû le retenir un peu, il était le seul à avoir vraiment l’impression d’avoir plus de pouvoir », a déclaré Klopp après le match. « Le niveau de performance général qu’il a montré depuis qu’il est ici est vraiment, vraiment bon. »

Les mauvaises nouvelles

La mauvaise nouvelle pour Klopp est que ce ne sera que le 24 septembre au plus tôt qu’il pourra désormais déployer son nouveau trio de milieu de terrain ensemble, Mac Allister devant manquer des matchs contre Newcastle, Aston Villa et les Wolves par suspension.

Le manager a laissé entendre qu’il ferait appel du carton rouge, mais la probabilité qu’il soit annulé est extrêmement faible.

Le fait que Klopp ne soit pas en mesure de déployer Mac Allister et Szoboszlai – des joueurs signés avant le retour des Reds pour l’entraînement de pré-saison début juillet – aux côtés d’un véritable milieu de terrain est une mise en accusation des affaires de transfert d’été ratées de Liverpool.

Il y avait 35 jours entre l’offre d’Al-Attihad pour Fabinho et Liverpool apportant son remplaçant. Pendant ce temps, Liverpool aurait pu et aurait dû acquérir Romeo Lavia – un joueur avec lequel ils étaient liés avant même que Fabinho ne s’intéresse à l’Arabie saoudite.

Le joueur de 19 ans n’aurait certainement pas été le produit fini, mais compte tenu de son potentiel incontestable et de son statut local, il était une signature qui aurait dû être faite cet été.

Au lieu de cela, Liverpool a finalement opté pour une arrivée quelque peu provisoire à Endo. Et même s’il pourrait bien faire un travail pendant quelques années encore, idéalement, il ne serait pas le seul milieu de terrain défensif spécialisé à arriver à Anfield en août.

L’autre problème

Cependant, l’incapacité à renforcer la défense est peut-être tout aussi préoccupante. Les quatre arrières de Liverpool ont commencé 26 matchs ensemble au cours des trois dernières saisons, mais dans les 10 premières minutes, ils ressemblaient à des étrangers.

Le nouveau système de transition vers un arrière trois en possession n’est certainement pas sans problèmes. Les espaces entre Ibrahima Konate, Virgil van Dijk et Andy Robertson peuvent souvent être beaucoup trop larges, tandis que le système nie également les meilleurs attributs de Robertson d’être un arrière latéral offensif en maraude.

Cela limite le jeu de Robertson et expose ses faiblesses défensives – et pourtant, une blessure à Robertson ne vaut pas la peine d’être envisagée pour Liverpool cette saison, car l’alternative à Kostas Tsimikas est encore moins idéale. Le fait qu’un nouveau défenseur central gauche n’ait pas encore été recruté est inquiétant.

Qu’il n’y ait absolument aucune compétition pour les places et que les mêmes quatre commencent en défense chaque fois qu’ils sont disponibles est loin d’être idéal et ne crée pas de concurrence pour les places ou ne permet pas la rotation.

Ces deux matchs d’ouverture nous ont montré peu de choses sur Liverpool, mais ont simplement souligné qu’il y avait deux positions qui devaient être renforcées à l’ouverture de la fenêtre de transfert d’été – au milieu de terrain et à l’arrière central gauche – et c’est ainsi qu’il en reste avec moins de quinze jours. aller.

