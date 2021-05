Les matchs d’exposition mettant en vedette Viswanathan Anand recueillent 50000 dollars américains pour le soulagement de Covid-19

Une série de matchs d’exhibition en ligne simultanés mettant en vedette, entre autres, cinq fois champion du monde Viswanathan Anand pour soutenir l’aide au COVID en Inde, a levé 50 000 USD (environ 37 lakh INR). L’événement a eu lieu sur Chess.com avec les meilleurs joueurs indiens et les bénéfices iraient à Red Cross India et à l’initiative Checkmate COVID de la All India Chess Federation (AICF), ont déclaré des responsables de Chess.com.

Jeudi, le grand maître Anand, ainsi que les directeurs généraux Koneru Humpy, Harika Dronavalli, Nihal Sarin et Praggnanandhaa Rameshbabu ont disputé des matchs simultanés sur Chess.com contre un total de 105 joueurs. Tout joueur avec un blitz Chess.com ou un classement standard FIDE inférieur à 2000 pouvait jouer avec l’ancien champion du monde Anand en faisant un don de 150 USD et avec les quatre autres MJ en payant 25 USD comme montant d’inscription.

Le contrôle du temps pour les jeux était de 30 minutes avec un incrément de 30 secondes, les grands maîtres ayant 15 minutes supplémentaires sur leur horloge. Les MJ ont gagné avec des scores élevés, mais seul Praggnanandhaa a réussi à gagner tous ses matchs. «Nous sommes confrontés à une sorte de lutte nationale. Cela varie d’un État à l’autre, mais c’est extrêmement critique pour le moment. J’espère que ce sera une ressource pour la communauté des échecs. Certains d’entre nous ont eu Covid et maintenant, espérons-le, ils ont au moins quelqu’un à appeler et à tendre la main », a déclaré Anand, cité par chess.com.

L’Inde est actuellement sous le choc d’une deuxième vague dévastatrice de pandémie de COVID-19 avec plus de trois cas frais lakh et plus de 3000 décès signalés chaque jour.

