Les matchs des séries éliminatoires de la WNBA sont fixés alors que l’Atlanta Dream remporte la dernière place : comment fonctionne le format d’après-saison ?

NEW YORK — Il a fallu attendre le dernier jour de la saison 2024 de la WNBA pour que le tableau des séries éliminatoires soit déterminé, mais l’Atlanta Dream a remporté la huitième et dernière place en séries éliminatoires jeudi soir avec un 78-67 contre le New York Liberty.

Atlanta a entamé la soirée avec la nécessité d’une victoire pour décrocher sa deuxième place consécutive en playoffs. Alors que New York avait décroché la première place du classement général mardi soir, les Liberty ont tout de même joué une rotation régulière tout au long de la première mi-temps et ont commencé le troisième quart-temps avec quatre de leurs titulaires habituels toujours en action.

La pivot Tina Charles a terminé la victoire avec 10 points et 10 rebonds, établissant de nouveaux records en carrière en WNBA pour les rebonds et les doubles-doubles dans le match. Elle a dépassé la marque de 4 006 rebonds de Sylvia Fowles en un peu plus de trois minutes dans le premier quart-temps et la marque de 193 doubles-doubles de Fowles au milieu du troisième quart-temps. Charles, la première sélection de la draft WNBA 2010 par le Connecticut Sun, est la seule joueuse de l’histoire de la WNBA à avoir enregistré plus de 4 000 rebonds et 7 000 points en carrière.

L’ailier de rêve Rhyne Howard et l’attaquant Naz Hillmon ont mené Atlanta avec 13 points chacun.

Après avoir remporté et disputé deux séries éliminatoires consécutives pour la première fois depuis 2013-14, le Dream n’aura pas à aller bien loin. Ils ont fait leurs valises pour un voyage d’une semaine à New York et affronteront à nouveau le Liberty dimanche pour ouvrir les séries éliminatoires.

« Cette année est spéciale. C’est sans aucun doute l’année la plus difficile pour nous avec tout ce qui s’est passé », a déclaré l’entraîneur Tanisha Wright. « Je suis vraiment fière de nos athlètes qui continuent de se battre et qui n’abandonnent jamais, car je pense qu’il est facile d’abandonner après la saison que nous avons eue… Elles se sont battues toute l’année, peu importe les circonstances, peu importe qui était disponible pour nous, c’est donc un groupe spécial là-bas. »

Jeudi soir, il y avait un potentiel de folie. Les Washington Mystics auraient pu décrocher une place en playoffs avec une victoire, une défaite du Dream et une victoire du Chicago Sky. Le Sky, quant à lui, aurait obtenu la dernière place en playoffs s’il avait gagné et qu’Atlanta et Washington avaient perdu. Atlanta aurait assuré sa place même avec une défaite, grâce à la défaite de Chicago.

Les Mystics, qui ont joué devant un nouveau record de tous les temps en WNBA avec 20 711 fans, ont battu les Indiana Fever jeudi, 92-91. Indiana avait déjà décroché la 6e place et avait fait jouer chacune de ses cinq titulaires 20 minutes ou moins. Le Connecticut Sun a battu le Chicago Sky, 87-54, éliminant ainsi Chicago de la course aux playoffs et s’assurant la 3e place. Grâce à la victoire du Connecticut, les Las Vegas Aces sont désormais assurés de la 4e place.

Les confrontations des playoffs

Voici les matchs d’après-saison et les heures de début pour dimanche.

Liberté (1) contre Rêve (8) — 13 h HE

Lynx (2) contre Mercury (7) — 17 h HE

Dim (3) contre Fever (6) – 15 h HE

Aces (4) contre Storm (5) 22h HE

Quel est le format des séries éliminatoires de la WNBA ?

Après la saison 2021, la WNBA a modifié son format de séries éliminatoires pour supprimer les matchs à élimination directe et les exemptions pour les demi-finales pour les deux premières têtes de série. Dans le nouveau format, les huit meilleures équipes de la saison régulière, quelle que soit la conférence, se qualifient pour les séries éliminatoires, les huit participant à une série au meilleur des trois matchs pour le premier tour. Les deux premiers matchs de la série se dérouleront sur le terrain de la tête de série la mieux classée, la tête de série la moins bien classée accueillant ensuite un match 3, si nécessaire. Aucune tête de série inférieure n’a jamais battu la tête de série la mieux classée dans le nouveau format de la série.

Les vainqueurs des séries du premier tour se qualifieront pour les demi-finales, où les quatre équipes restantes participeront à une série au meilleur des cinq matchs. Les demi-finales débuteront le 29 septembre.

Les vainqueurs respectifs de ces séries accéderont ensuite à la finale WNBA, qui se jouera également au meilleur des cinq matchs. La finale WNBA débutera le 10 octobre, avec un éventuel cinquième match prévu le 20 octobre.

Quelle page d’histoire pourrait être écrite en séries éliminatoires ?

Voici quelques-uns des enjeux des séries éliminatoires :

Les Aces cherchent à devenir la première franchise à remporter trois championnats consécutifs depuis les Comets de Houston, qui ont remporté quatre titres consécutifs de 1997 à 2000.

Les Liberty visent leur premier titre de champion de l’histoire de la franchise, après avoir perdu cinq fois en finale de la WNBA, y compris la saison dernière.

Le Sun entame les séries éliminatoires avec la plus longue séquence active, qui remonte à 2017. L’attaquante DeWanna Bonner a joué 80 matchs d’après-saison et n’a besoin que de trois apparitions pour établir un nouveau record de participations en séries éliminatoires en carrière. Elle devrait dépasser Rebekkah Brunson (81) et Lindsay Whalen (82).

L’arrière des Mercury Diana Taurasi est déjà la meilleure marqueuse de la WNBA en séries éliminatoires (1 455 points), mais elle peut ajouter à son CV dans ce qui pourrait être sa dernière séries éliminatoires.

L’arrière de Liberty Courtney Vandersloot va établir un nouveau record de passes décisives en carrière en séries éliminatoires avec trois passes décisives supplémentaires. Sue Bird détient actuellement le record (362).

La garde des Fever Caitlin Clark fera ses débuts en séries éliminatoires après avoir mené l’Indiana aux séries éliminatoires pour la première fois depuis 2016.

Les Lynx et les Storm se dirigent vers les séries éliminatoires à égalité pour le plus grand nombre de championnats parmi les franchises actives de la WNBA, avec quatre chacun.

Lecture obligatoire

(Photo : Erica Denhoff / Icon Sportswire via Getty Images)