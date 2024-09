Les matchs de Noël de la NFL seront « Netflixifiés », annonce Greg Peters, co-PDG du streamer

Netflix prévoit d’ajouter des fioritures à ses diffusions en direct de deux matchs de la NFL le jour de Noël, mais reste circonspect quant au paiement de milliards pour les droits sportifs majeurs.

C’est le point de vue du co-PDG Greg Peters, qui a couvert les sports, la publicité et quelques autres sujets lors d’une apparition de 25 minutes vendredi au FT Business of Entertainment Summit.

« Nous envisageons les deux matchs de la NFL du jour de Noël comme un événement, où le football sera diffusé sur Netflix pendant une journée », a déclaré Peters. « Nous espérons que ce seront des matchs incroyables et que nous parlerons tous de ce qui s’y passe. Et nous prévoyons de les « Netflixifier » un peu, donc nous prévoyons d’organiser un peu de choses autour des matchs avec nos talents et ce genre de choses qui, espérons-le, rendront le tout super amusant. »

Malgré l’enthousiasme de l’entreprise pour le sport (comme en témoignent les investissements continus dans des propriétés non scénarisées comme Drive to Survive, Full Swing et bien d’autres), les cadres dirigeants s’inquiètent de la faisabilité des calculs. « Organiser le Thursday Night Football ou la NBA ou des choses comme ça, nous adorerions faire ces choses. Ce serait incroyable », a déclaré Peters. « Nous voulons également le faire d’une manière qui fonctionne pour l’entreprise et ces accords ont généralement été difficiles à conclure et à faire fonctionner l’entreprise. »

Avec le pacte triennal de Noël de la NFL, l’acquisition de WWE Raw et le lancement en 2023 de son propre événement de golf en direct autoproduit, « nous ne faisons certainement que tâtonner aux limites » d’un volet sportif en direct à grande échelle, a reconnu Peters. « Peut-être que nous trouverons un moyen, mais nous n’avons pas encore trouvé de moyen. » La plupart des droits majeurs étant bloqués pour plusieurs années encore, « il n’y aura pas vraiment d’opportunité avant un certain temps », a-t-il noté. Néanmoins, « j’ai appris de la publicité et de toutes ces autres choses qu’il ne faut pas exclure catégoriquement ces choses. Cela peut arriver un moment, mais je n’ai pas de plans pour le moment. »

En parlant de publicité, Peters a raconté le processus par lequel Netflix a lancé son assaut sur le marché publicitaire après des années de « lutte » en interne sur la question. Lorsque la croissance du nombre d’abonnés a « atteint un mur » en 2021 et début 2022, a-t-il rappelé, le sentiment a changé au sein de l’entreprise et la « situation désespérée » a incité à agir immédiatement. Pendant des années, le cofondateur et président exécutif Reed Hastings et d’autres dirigeants ont insisté sur le fait que Netflix ne diffuserait jamais de publicités, invoquant des problèmes de confidentialité et d’expérience client, entre autres facteurs.

Peters a déclaré que les enseignements durables du sprint de six mois « stressant mais aussi super amusant » pour mettre en place le niveau Basic avec publicités étaient nombreux.

L’un des éléments importants était la nature réduite et concentrée de l’équipe d’employés travaillant sur le projet. Peters a estimé que seulement une demi-douzaine d’employés environ avaient commencé la mission de recrutement, le groupe s’étant élargi à environ 40 personnes ou plus au fil du temps.

« C’était l’occasion de revenir à notre ADN de start-up et à nos racines de start-up », a déclaré Peters. Les personnes qui travaillaient sur les publicités au « noyau dur de l’équipe » se sont vu dire : « N’ajoutez personne à cette équipe à moins que vous n’ayez absolument besoin de lui pour assurer le lancement initial. Il fallait garder l’équipe aussi légère que possible. Et cela a incroyablement bien fonctionné. … Ce que j’en ai retenu, c’est qu’il s’agit d’un mode de fonctionnement que nous devons maintenir en tant qu’entreprise. »

Près de deux ans après le lancement de la publicité, Netflix a annoncé 40 millions d’utilisateurs actifs mensuels de son offre publicitaire. La disponibilité de cette offre moins chère a entraîné une croissance du nombre d’abonnés meilleure que prévu, la société ayant ajouté 8 millions d’abonnés au cours du trimestre clos le 30 juin. Dans le même temps, la société a averti en juillet que la publicité ne serait pas son principal moteur de revenus avant 2026.

« Notre activité publicitaire connaît une belle croissance et contribue de plus en plus de manière significative à notre activité », a déclaré Netflix dans sa lettre trimestrielle aux investisseurs. « Mais créer une entreprise à partir de zéro prend du temps – et compte tenu de l’ampleur de nos revenus d’abonnement, nous ne nous attendons pas à ce que la publicité soit le principal moteur de la croissance de nos revenus en 2024 ou 2025. »