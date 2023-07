Les matchs de la série Send Off se produisent moins souvent pour le football américain

La Coupe du monde féminine 2023 commence cette semaine. La compétition débutera le 20 juillet lorsque les coorganisateurs, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, débuteront respectivement contre la République d’Irlande et la Norvège. L’USWNT entame sa quête d’un troisième titre consécutif le 22 juillet dans le groupe E contre le Vietnam. Mais les fans aux États-Unis n’ont pas eu beaucoup d’occasions de voir leur équipe en action avant leur départ pour le tournoi. Au lieu d’une « série d’envoi » de plusieurs matchs, US Soccer n’a programmé qu’un seul match amical, que les États-Unis ont remporté 2-0 contre le Pays de Galles le dimanche 9 juillet.

Considérant que le jeu a été vendu à 18 000 au PayPal Park de San Jose, il est dommage que US Soccer n’ait pas mis en place plus de jeux.

Les séries d’envoi ont été couronnées de succès dans le passé

Avant chacune des trois dernières Coupes du monde féminines, US Soccer a organisé une série de matchs pour envoyer l’USWNT avec style. La plupart d’entre eux ont été joués devant des salles combles. Cependant, 2011 a été la seule année qui a été une énorme déception.

Date Correspondre Stade Présence 14/05/11 États-Unis contre Japon Stade historique de l’équipage 5 234 18/05/11 États-Unis contre Japon Parc de soccer WakeMed 5 538 05/06/11 États-Unis contre Mexique Red Bull Arena 5 852

Cependant, après la course spectaculaire jusqu’à la finale de la Coupe du monde féminine 2011 en Allemagne, la popularité de l’USWNT a explosé et les matchs d’envoi de la Coupe du monde féminine 2015 au Canada ont été un succès beaucoup plus important. Les trois jeux sont épuisés.

Date Correspondre Stade Présence 10/05/15 États-Unis contre République d’Irlande Parc PayPal 18 000 17/05/15 États-Unis contre Mexique Dignity Health Sports Park 27 000 30/05/15 États-Unis contre Corée du Sud Red Bull Arena 26 467

Les États-Unis ont remporté la Coupe du monde féminine cette année-là et l’excitation suscitée par l’édition 2019 en France était palpable. Les foules pour la série d’adieu de cette année-là reflétaient cet enthousiasme.

Date Correspondre Stade Présence 12/05/19 États-Unis contre Afrique du Sud Stade Levi’s 22 788 16/05/19 États-Unis contre Nouvelle-Zélande Stade Busch 35 761 26/05/19 États-Unis contre Mexique Red Bull Arena 26 332

L’USMNT n’a pas non plus reçu de série d’envoi

Malheureusement, il ne devrait pas être surprenant que l’USWNT n’ait pas eu de série complète d’adieu cette année. L’année dernière, l’USMNT n’en a pas eu non plus. Oui, la Coupe du monde étant déplacée en hiver, cela a été plus difficile. Mais la dernière fois que les fans américains ont pu voir l’USMNT à domicile avant la Coupe du monde, c’était un match de la Ligue des Nations à Austin, au Texas, le 10 juin. C’est cinq mois et demi avant leur match d’ouverture de la Coupe du monde contre le Pays de Galles. Et peut-être pas par hasard, 2022 a été la pire année pour la fréquentation de l’USMNT depuis 2006.

Heureusement pour l’USWNT cette année, l’écart entre le dernier match à domicile et le match d’ouverture de la Coupe du monde féminine n’est pas si long, le match contre le Pays de Galles tombant à peine 13 jours avant leur match d’ouverture contre le Vietnam. Ils ont également réussi à faire jouer la She Believes Cup à domicile en février, ainsi que deux matches amicaux en avril. Mais ce ne sont pas de vrais jeux d’adieu.

Le football américain espère plutôt une tournée de la victoire

Il y a fort à parier qu’en l’absence d’une série d’envoi, US Soccer espère et prie pour que l’USWNT remporte sa troisième Coupe du monde féminine consécutive afin de pouvoir tirer profit d’une tournée de la victoire. Les tournées de victoire après le titre en 2015 et 2019 se sont avérées assez rentables, les femmes américaines attirant certaines de leurs plus grandes foules de tous les temps (à l’exclusion de celles de la Coupe du monde féminine de 1999).

Mais US Soccer est depuis longtemps une organisation qui a voulu son gâteau et le manger aussi. Ils auraient sûrement pu gagner encore plus d’argent (et donner aux fans l’occasion de voir l’équipe) s’ils avaient fait une série d’envoi plutôt que d’espérer simplement pouvoir faire une tournée de la victoire.

