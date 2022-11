Les matchs de la semaine de Thanksgiving de la NFL en direct sur Sky Sports: Bengals @ Titans, Saints @ 49ers, plus le triple en-tête du jeudi | Nouvelles de la NFL

Joe Burrow et les Bengals de Cincinnati se rendent au Tennessee dimanche pour affronter les Titans de Derrick Henry

C’est la semaine de Thanksgiving dans la NFL, et non seulement nous avons l’action habituelle du dimanche soir en direct sur Sky Sports, mais il y a aussi une portion supplémentaire de football le jeudi de Thanksgiving lui-même.

Les choix de matchs de cette semaine pour dimanche soir ont été annoncés, avec Sky Sports NFL montrant le Bengals de Cincinnati (6-4) à la Titans du Tennessee (7-3), et Saints de la Nouvelle-Orléans au 49ers de San Francisco (6-4).

La semaine 12 de la NFL en direct sur Sky Sports Jeudi de Thanksgiving Buffalo Bills @ Detroit Lions Jeudi, 17h30, Sky Sports NFL et événement principal Giants de New York @ Cowboys de Dallas Jeudi, 21h30, Sky Sports NFL et événement principal Patriots de la Nouvelle-Angleterre @ Vikings du Minnesota Vendredi, 1 h 20, Sky Sports NFL et événement principal Double tête de la NFL dimanche Bengals de Cincinnati @ Titans du Tennessee Dimanche, 18h, Sky Sports NFL Saints de la Nouvelle-Orléans @ 49ers de San Francisco Dimanche, 21h25, Sky Sports NFL et événement principal Zone rouge de la NFL Semaine 12 Dimanche, 18h, Sky Sports Mix Football du dimanche soir Packers de Green Bay @ Eagles de Philadelphie Lundi, 1h20, Sky Sports NFL & Main Event Football du lundi soir Steelers de Pittsburgh @ Colts d’Indianapolis Mardi, 1 h 15, Sky Sports NFL et événement principal

Le match Bengals-Titans n’est pas seulement une rencontre entre deux mastodontes de l’AFC, mais c’est aussi une répétition de l’affrontement des séries éliminatoires de la ronde de division de l’année dernière entre les deux, que les Bengals ont remporté 19-16 en route vers le Super Bowl. Le coup d’envoi à Nashville est à 18 heures.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants de l’affrontement des séries éliminatoires de l’année dernière entre les Bengals de Cincinnati et les Titans du Tennessee lors de la ronde de division Faits saillants de l’affrontement des séries éliminatoires de l’année dernière entre les Bengals de Cincinnati et les Titans du Tennessee lors de la ronde de division

Après cela, nous nous dirigeons vers San Francisco, où les 49ers mènent une séquence de trois victoires consécutives dans leur match à domicile contre les Saints en difficulté – l’action commence au Levi’s Stadium à 21h25. Vous pouvez également vous tenir au courant des événements de tous les autres matchs du dimanche soir de la NFL en regardant RedZone sur Sky Sports Mix à partir de 18h.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants des 49ers de San Francisco contre les Cardinals de l’Arizona de la semaine 11 de la saison NFL Faits saillants des 49ers de San Francisco contre les Cardinals de l’Arizona de la semaine 11 de la saison NFL

Pour terminer l’action du dimanche soir, nous rejoignons nos amis de NBC pour Soirée football en Amérique et Sunday Night Football, avec Aaron Rodgers et les Emballeurs de Green Bay (4-7) désespérément désespérés d’une victoire pour garder leurs espoirs en séries éliminatoires en vie alors qu’ils voyagent vers les meilleurs de la NFC Aigles de Philadelphie (9-1) – coup d’envoi à 1h20, tôt le lundi matin.

Avant d’en arriver à l’action de dimanche soir, cependant, il y a aussi une triple liste de matchs le jeudi de Thanksgiving lui-même, avec le Billets de Buffalo (7-3) donnent le coup d’envoi en disputant leur deuxième match à Detroit en l’espace de quatre jours alors qu’ils affrontent une équipe en forme les Lions (4-6) équipe qui a remporté ses trois derniers matchs consécutifs – tout commence à 17h30, en direct sur Sky Sports NFL.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants des Browns de Cleveland contre les Bills de Buffalo de la semaine 11 de la saison NFL Faits saillants des Browns de Cleveland contre les Bills de Buffalo de la semaine 11 de la saison NFL

Après l’action au Ford Field, le Cowboys de Dallas (7-3) accueillent leur traditionnel match à domicile de Thanksgiving Day, celui-ci un affrontement divisionnaire NFC East contre le Géants de New York (7-3), avec un coup d’envoi prévu à 21h30.

Et pour couronner le divertissement de la soirée, un duel alléchant entre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre (6-4) et Vikings du Minnesota (8-2) au US Bank Stadium, les hôtes cherchant désespérément à rebondir après une raclée dévastatrice de 40-3 aux mains de Dallas la semaine dernière – celui-ci est en direct à partir de 1h20, tôt vendredi matin.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants des Cowboys de Dallas contre les Vikings du Minnesota de la semaine 11 de la saison NFL Faits saillants des Cowboys de Dallas contre les Vikings du Minnesota de la semaine 11 de la saison NFL

Enfin, pour clôturer l’action de la semaine 12 sur Monday Night Football, le Colts d’Indianapolis (4-6-1) héberger le Steelers de Pittsburgh (3-7) dans un match à gagner si l’une ou l’autre des équipes doit encore nourrir des ambitions en séries éliminatoires. Regardez-le en direct sur Sky Sports NFL à partir de 1h15, mardi.

