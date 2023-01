Les matchs de la semaine 18 de la NFL en direct sur Sky Sports: Patriots @ Bills, Giants @ Eagles, Lions @ Packers dimanche soir, plus samedi double en-tête | Nouvelles de la NFL

Les places en séries éliminatoires sont en jeu alors que la saison régulière de la NFL se termine en direct sur Sky Sports ce week-end

Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre doivent gagner pour s’assurer une place en séries éliminatoires dans l’AFC alors qu’ils se rendront aux Bills de Buffalo dimanche, l’un des matchs de la semaine 18 qui sera diffusé en direct sur Sky Sports.

Le match sera le premier des Bills après l’arrêt cardiaque subi par Damar Hamlin sur le terrain lors de leur match de lundi soir contre les Bengals de Cincinnati. Hamlin reste dans un état critique à l’hôpital mais montre des “signes d’amélioration”.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Les Buffalo Bills se sont entraînés jeudi pour la première fois depuis que leur coéquipier Damar Hamlin a subi un arrêt cardiaque sur le terrain lors d’un match contre les Bengals de Cincinnati. Les Buffalo Bills se sont entraînés jeudi pour la première fois depuis que leur coéquipier Damar Hamlin a subi un arrêt cardiaque sur le terrain lors d’un match contre les Bengals de Cincinnati.

La NFL a depuis annoncé que le match Bills-Bengals reporté ne sera pas repris ou rejoué, ce qui signifie que les deux équipes – déjà assurées de leurs places en séries éliminatoires – verront leurs têtes de série déterminées en fonction du pourcentage de victoires.

Les matchs de la semaine 18 de la NFL en direct sur Sky Sports NFL samedi soir Chiefs de Kansas City @ Raiders de Las Vegas Samedi, 21h30, Sky Sports NFL & Main Event Titans du Tennessee @ Jaguars de Jacksonville Dimanche, 1h15, Sky Sports NFL & Main Event NFL dimanche Patriots de la Nouvelle-Angleterre @ Buffalo Bills Dimanche, 18 h, Sky Sports NFL et événement principal Giants de New York @ Eagles de Philadelphie Dimanche, 21h25, Sky Sports NFL et événement principal Zone rouge de la NFL Semaine 18 Dimanche, 18h, Sky Sports Mix Football du dimanche soir Lions de Détroit @ Packers de Green Bay Lundi, 1h20, Sky Sports NFL & Main Event

Après l’action à Buffalo (coup d’envoi, 18h00), direction Philadelphie pour la fin de saison des Eagles contre les Giants de New York (coup d’envoi, 21h25). L’équipe locale doit gagner pour conclure la tête de série n ° 1, un laissez-passer au premier tour et un avantage à domicile tout au long des séries éliminatoires. Les Giants, quant à eux, sont déjà assurés de la tête de série n ° 6 de la NFC.

Les Eagles de Philadelphie peuvent-ils décrocher la tête de série n ° 1 de la NFC avec une victoire à domicile contre les Giants de New York?

Si les Eagles perdent une troisième fois de suite, cela ouvre la porte aux 49ers de San Francisco pour revendiquer la tête de série de la conférence, ou aux Cowboys de Dallas, qui pinceraient également la division NFC Est des Eagles avec une victoire et une défaite à Philadelphie. .

En plus de l’action en direct sur Sky Sports NFL et Main Event, vous pouvez vous tenir au courant des événements de tous les autres jeux via NFL RedZone sur Sky Sports Mix (à partir de 18 heures) car les places en séries éliminatoires sont gagnées et perdues. lors de la dernière journée de la saison régulière.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Un regard sur la séquence de quatre victoires consécutives des Packers de Green Bay, qui a mis en place un match gagnant potentiel contre les Lions de Detroit Un regard sur la séquence de quatre victoires consécutives des Packers de Green Bay, qui a mis en place un match gagnant potentiel contre les Lions de Detroit

Pour clôturer le triple en-tête du dimanche soir, nous rejoignons nos amis de NBC pour Football Night in America et un match massif à Lambeau Field alors que les Packers de Green Bay accueillent les Lions de Detroit (coup d’envoi, 1h20, lundi). Les Packers décrochent une place en séries éliminatoires avec une victoire, tandis qu’une victoire des Lions les verrait revendiquer la dernière place de joker restante dans la NFC, à condition que les Seahawks de Seattle perdent leur match précédent contre les Rams de Los Angeles.

Avant dimanche, il y a aussi un double en-tête bonus de l’action NFL samedi soir, avec les Kanas City Chiefs se rendant aux Raiders de Las Vegas (coup d’envoi, 21h30), les visiteurs espérant obtenir la tête de série n ° 1 de l’AFC avec Une victoire.

Le quart-arrière Trevor Lawrence peut-il diriger les Jaguars de Jacksonville vers les séries éliminatoires avec une victoire sur les Titans du Tennessee samedi soir?

Après les événements de Las Vegas, les Jaguars de Jacksonville accueillent les Titans du Tennessee (coup d’envoi, 1h15, dimanche) dans un affrontement “le gagnant prend tout” pour le titre de la division sud de l’AFC. Les Jaguars sont le cheval de forme, ayant remporté cinq de leurs six derniers matchs, tandis que les Titans sont sans victoire sur la même séquence.

Sky Sports NFL est votre chaîne dédiée à la couverture de la NFL tout au long de la saison – avec une multitude de programmes NFL Network. N’oubliez pas de nous suivre sur skysports.com/nflnotre compte Twitter @SkySportsNFL & Sky Sports – en déplacement !