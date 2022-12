Les matchs de la semaine 17 de la NFL en direct sur Sky Sports: Dolphins @ Patriots, Vikings @ Packers, Steelers @ Ravens | Nouvelles de la NFL

Tua Tagovailoa et Mac Jones se rencontrent alors que les Dolphins de Miami visitent les Patriots de la Nouvelle-Angleterre en direct sur Sky Sports ce dimanche

Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre et les Dolphins de Miami s’affrontent à Foxborough dans un match clé de la division AFC Est avec d’énormes implications en séries éliminatoires dans le cadre du triple en-tête de la NFL en direct sur Sky Sports le jour de l’An.

Avec l’annonce des sélections de jeux de la semaine 17 en direct sur Sky Sports NFLle dauphins (8-7) rendent visite aux Patriots en sachant qu’une victoire garantira une place en séries éliminatoires – le seul problème étant qu’ils ont perdu leurs quatre derniers matchs de suite avant la rencontre de dimanche. En ce qui concerne la Patriotes (7-8), rien d’autre qu’une victoire ne suffira pour qu’ils maintiennent leurs ambitions de playoffs, même s’ils ont eux aussi connu une mauvaise passe avec quatre défaites en cinq. Le coup d’envoi de cet affrontement crucial est donné à 18 heures.

La semaine 17 de la NFL en direct sur Sky Sports Football du jeudi soir Cowboys de Dallas @ Titans du Tennessee Vendredi, 1h15, Sky Sports NFL & Main Event NFL dimanche Dolphins de Miami @ Patriots de la Nouvelle-Angleterre Dimanche, 18h, Sky Sports NFL Vikings du Minnesota @ Packers de Green Bay Dimanche, 21h25, Sky Sports NFL et événement principal Zone rouge de la NFL Semaine 17 Dimanche, 18h, Sky Sports Mix Football du dimanche soir Steelers de Pittsburgh @ Ravens de Baltimore Lundi, 1h20, Sky Sports NFL & Main Event Football du lundi soir Buffalo Bills @ Bengals de Cincinnati Mardi, 1h30, Sky Sports NFL & Main Event

Après l’action au stade Gillette, Aaron Rodgers et le Emballeurs de Green Bay (7-8) s’accrochent également désespérément à leurs rêves de séries éliminatoires et ont besoin d’une victoire contre leurs rivaux de division et les champions de la NFC Nord, les Vikings du Minnesota (12-3) lorsqu’ils accueillent Kirk Cousins ​​and co dans un Lambeau Field glacial à partir de 21h25.

Faits saillants des Packers de Green Bay contre les Dolphins de Miami de la semaine 16 de la saison NFL.

Pour terminer le divertissement du dimanche soir, nous rejoignons nos amis de NBC pour Soirée football en Amérique pour un autre énorme match de rivalité divisionnaire sur Sunday Night Football, celui-ci impliquant le Corbeaux de Baltimore (10-5) et Steelers de Pittsburgh (7-8). Les hôtes cherchent à suivre le rythme des Bengals de Cincinnati et à les pousser jusqu’au sommet de l’AFC North, tandis que les Steelers en visite doivent gagner pour conserver leurs espoirs de décrocher une place de wild card. Celui-ci s’élance à 1h20, aux premières heures du lundi matin.

Faits saillants des Raiders de Las Vegas contre les Steelers de Pittsburgh lors de la semaine 16 de la saison NFL.

Ailleurs, l’action de la semaine 17 commence avec le dernier Thursday Night Football de la saison, alors que le Titans du Tennessee (7-8) héberger le Cowboys de Dallas (11-4). Les deux ont toujours une chance de gagner leurs divisions respectives, bien que les Titans aient perdu cinq matchs de suite à l’approche du concours – regardez-le en direct sur Sky Sports NFL à partir de 1 h 15 le vendredi matin.

Jetez un œil à certains des meilleurs jeux du quart-arrière des Bengals de Cincinnati et candidat MVP, Joe Burrow cette saison!

Et enfin, pour clôturer l’avant-dernière semaine de la saison régulière 2022, Monday Night Football voit Josh Allen et les meilleurs chiens actuels de l’AFC, le Billets de Buffalo (12-3), rendez-vous à Cincinnati pour affronter Joe Burrow et le Bengals (11-4), avec la tête de série n ° 1 (et avec elle un laissez-passer au premier tour et un avantage à domicile pendant les séries éliminatoires) toujours à gagner. Regardez toute l’action sur Sky Sports NFL à partir de 1h30, mardi.

