Les matchs de la semaine 15 de la NFL en direct sur Sky Sports: les Bucs de Tom Brady visitent les Bengals de Joe Burrow et les Jets accueillent les Lions dans un affrontement clé pour les places en séries éliminatoires | Nouvelles de la NFL

Le quart-arrière des Bengals de Cincinnati Joe Burrow affrontera Tom Brady pour la première fois dans la NFL, en direct sur Sky Sports, dimanche

Tom Brady affronte Joe Burrow pour la toute première fois dans la NFL alors que deux des meilleurs quarts de la NFL s’affrontent ce dimanche, en direct sur Sky Sports.

Brady’s Boucaniers de Tampa Bay (6-7) Bienvenue chez Burrow Bengals de Cincinnati (9-4) en ville – coup d’envoi à 21h25 – dans le cadre des choix de match de la semaine 15, avec le Jets de New York (7-6) héberger le Lions de Détroit (6-7) dans un affrontement clé pour les places en séries éliminatoires qui donne le coup d’envoi du triple en-tête de l’action de la NFL dimanche soir à 18 heures.

Il y a aussi un trio de jeux bonus le samedi soir, également en direct sur Sky Sports, avec le Vikings du Minnesota (10-3) mettre les choses en route en hébergeant le Colts d’Indianapolis (4-8-1) à partir de 18h.

Les meilleures prises du receveur vedette Justin Jefferson jusqu'à présent cette saison pour les Vikings du Minnesota

Après l’action au US Bank Stadium, le Browns de Cleveland (5-8) et Corbeaux de Baltimore (9-4) se battent dans un affrontement de rivalité AFC Nord, avec un coup d’envoi à Cleveland à 21h30, tandis que le Billets de Buffalo (10-3) et Dauphins de Miami (8-5) concluez les choses dans ce qui devrait être un match de neige dans l’ouest de New York – celui-ci est prévu à 1h15 du matin aux premières heures du dimanche matin.

Les meilleurs jeux de la saison 2022 à ce jour par le quart-arrière superstar des Buffalo Bills Josh Allen

De retour à dimanche soir, et pour terminer les divertissements du week-end, nous rejoignons nos amis de NBC pour Soirée football en Amérique et Sunday Night Football, avec le Commandants de Washington (7-5-1) hébergeant le New York géants (7-5-1) dans une bataille divisionnaire NFC Est avec d’énormes implications en séries éliminatoires pour les deux espoirs de wild card. Le coup d’envoi est donné à 1h20, lundi.

Faits saillants des Buccaneers de Tampa Bay contre les 49ers de San Francisco de la semaine 14 de la saison NFL

Ailleurs, l’action de la semaine 15 commence avec le tarif traditionnel du jeudi soir et un autre match de chapiteau, celui-ci impliquant le Seattle Seahawks (7-6) et 49ers de San Francisco (9-4) alors qu’ils se battent pour la suprématie dans la NFC West – en direct sur Sky Sports NFL à partir de 1h15 le vendredi matin.

Les meilleurs jeux des débuts époustouflants de Baker Mayfield pour les Rams de Los Angeles contre les Raiders de Las Vegas

Enfin, pour clôturer la semaine 15, Monday Night Football voit Baker Mayfield en action pour la deuxième fois (et gagner son premier départ) pour le Rams de Los Angeles (4-9) alors qu’ils voyagent vers le Emballeurs de Green Bay (5-8), l’équipe d’Aaron Rodgers s’accrochant encore à ses maigres espoirs en séries éliminatoires. Regardez toute l’action de celui-ci en direct sur Sky Sports NFL à partir de 1 h 15, mardi.

