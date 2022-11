Les matchs de la semaine 13 de la NFL en direct sur Sky Sports: Chiefs @ Bengals, Titans @ Eagles | Nouvelles de la NFL

Patrick Mahomes et Joe Burrow s’affrontent dimanche alors que les Chiefs de Kansas City visitent les Bengals de Cincinnati

Patrick Mahomes et les Chiefs de Kansas City se rendent à Cincinnati pour affronter Joe Burrow et les Bengals dans le cadre de la couverture en direct de la NFL ce dimanche sur Sky Sports.

Dans le cadre du triple en-tête de la semaine 13, Sky Sports NFL montrera également le meilleur de la NFL Aigles de Philadelphie (10-1) face à la Titans du Tennessee (7-4), qui espèrent rebondir après la défaite contre les Bengals de Burrow le week-end dernier – le coup d’envoi au Lincoln Financial Field est à 18 heures.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants des Bengals de Cincinnati contre les Titans du Tennessee de la semaine 12 de la saison NFL Faits saillants des Bengals de Cincinnati contre les Titans du Tennessee de la semaine 12 de la saison NFL

Suite à l’action de Philadelphie, le Bengals (7-4) accueillera le Chefs (9-2) à Cincinnati. Les deux équipes se sont rencontrées lors du match de championnat de l’AFC de l’année dernière, qui s’est tenu à Kansas City, au cours duquel les chargeurs de Burrow sont sortis victorieux 27-24 en prolongation. Celui-ci démarre à 21h25.

La semaine 13 de la NFL en direct sur Sky Sports Football du jeudi soir Buffalo Bills @ Patriots de la Nouvelle-Angleterre Vendredi, 1h15, Sky Sports NFL & Main Event Double tête de la NFL dimanche Titans du Tennessee @ Eagles de Philadelphie Dimanche, 18h, Sky Sports NFL Chiefs de Kansas City @ Bengals de Cincinnati Dimanche, 21h25, Sky Sports NFL Zone rouge de la NFL Semaine 13 Dimanche, 18h, Sky Sports Mix Football du dimanche soir Indianapolis Colts @ Dallas Cowboys Lundi, 1h20, Sky Sports NFL & Main Event Football du lundi soir Saints de la Nouvelle-Orléans @ Buccaneers de Tampa Bay Mardi, 1h15, Sky Sports NFL & Main Event

Pour terminer l’action du dimanche soir, nous rejoignons nos amis de NBC pour Soirée football en Amérique et Sunday Night Football, avec le red-hot Cowboys de Dallas (8-3) héberger le Colts d’Indianapolis (4-7-1), qui se battent pour rester dans la course aux éliminatoires de l’AFC – le coup d’envoi est donné à 1h20, tôt lundi matin.

Ailleurs, l’action de la semaine 13 commence avec le tarif traditionnel du jeudi soir et un affrontement de rivalité AFC Est entre le Billets de Buffalo (8-4) et Patriots de la Nouvelle-Angleterre (6-5) à Foxborough. L’équipe de Bill Belichick peut-elle prendre le dessus sur Josh Allen et l’attaque explosive des Bills ? Celui-ci est en direct sur Sky Sports NFL à partir de 1h15 le vendredi matin.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Regardez les meilleurs jeux de la saison 2022 du quart-arrière des Buffalo Bills Josh Allen Regardez les meilleurs jeux de la saison 2022 du quart-arrière des Buffalo Bills Josh Allen

Enfin, pour clôturer la semaine 13, Monday Night Football voit Tom Brady et le Boucaniers de Tampa Bay (5-6) héberger le Saints de la Nouvelle-Orléans (4-8) dans un affrontement divisionnaire clé avec la couronne NFC Sud toujours à gagner. Regardez-le en direct sur Sky Sports NFL à partir de 1h15, mardi.

