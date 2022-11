Les matchs de la semaine 11 de la NFL en direct sur Sky Sports: Cowboys @ Vikings et Eagles @ Colts | Nouvelles de la NFL

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Justin Jefferson a réussi une incroyable prise à une main au quatrième essai pour les Vikings du Minnesota contre les Bills de Buffalo alors qu’ils gagnaient dans un thriller en prolongation.

Justin Jefferson et les Vikings du Minnesota, fraîchement sortis de leur sensationnelle victoire 33-30 en prolongation contre les Bills de Buffalo, accueillent les Cowboys de Dallas en direct sur Sky Sports dimanche soir, tandis que nous verrons également si les Eagles de Philadelphie peuvent rebondir après avoir subi leur première défaite de la saison.

Les matchs de la semaine 11 qui seront diffusés en direct sur Sky Sports NFL ont été annoncés, avec le match entre le Vikings (8-1) et le Cowboys (6-3) départ à 21h25.

La semaine 11 de la NFL en direct sur Sky Sports Football du jeudi soir Titans du Tennessee @ Packers de Green Bay Vendredi, 1h15, Sky Sports NFL & Main Event Double tête de la NFL dimanche Eagles de Philadelphie @ Colts d’Indianapolis Dimanche, 18h, Sky Sports NFL Cowboys de Dallas @ Vikings du Minnesota Dimanche, 21h25, Sky Sports NFL Zone rouge de la NFL Semaine 11 Dimanche, 18h, Sky Sports Mix Football du dimanche soir Chiefs de Kansas City @ Chargers de Los Angeles Lundi, 1h20, Sky Sports NFL & Main Event Football du lundi soir 49ers de San Francisco @ Cardinals de l’Arizona Mardi, 1h15, Sky Sports NFL & Main Event

Avant celui-ci, le Aigles (8-1), après avoir perdu leur étiquette en tant que dernière équipe invaincue de la NFL avec une défaite face aux Washington Commanders lundi soir, ont la chance de retrouver le chemin de la victoire avec une visite au Jeff Saturday Colts d’Indianapolis (4-5-1). Celui-ci démarre à 18h.

Pour terminer l’action du dimanche soir, nous rejoignons nos amis de NBC pour Soirée football en Amérique et Sunday Night Football, avec deux des meilleurs jeunes quarts du jeu qui s’affrontent, comme Justin Herbert et le Chargeurs de Los Angeles (5-4) hôte Patrick Mahomes et le Chefs de la ville de Kanas (7-2) dans une bataille clé de l’AFC West – le coup d’envoi est donné à 1h20, tôt lundi matin.

Ailleurs, l’action de la semaine 11 commence avec le tarif traditionnel du jeudi soir alors qu’Aaron Rodgers et le Emballeurs de Green Bay (4-6) cherchent à tirer parti d’une première victoire en six, contre les Cowboys le week-end dernier, lorsqu’ils accueillent le Titans du Tennessee (6-3) à Titletown – regardez celui-ci en direct sur Sky Sports NFL à partir de 1h15 le vendredi matin.

Puis, lundi soir, la semaine 11 se termine par un voyage au Mexique pour le dernier match de la saison de la NFL International Series alors que deux féroces rivaux de la NFC West, le 49ers de San Francisco (5-4) et Cardinaux de l’Arizona (4-6), il s’est battu à l’Estadio Azteca de Mexico. Regardez en direct sur Sky Sports NFL à partir de 1h15, mardi.

