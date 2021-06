Les matchs de la Premiership écossaise seront publiés mardi à 9h | Actualités footballistiques

Les matchs de la Premiership écossaise 2021/22 seront publiés mardi à 9 heures avant ce qui promet d’être une autre campagne fascinante en Écosse.

Les Rangers ont terminé une saison invincible la saison dernière alors qu’ils ont remporté leur 55e titre de premier plan avec style. Steven Gerrard espère que son équipe portera cette forme dans la prochaine campagne qui devrait débuter dans les quatre divisions le 31 juillet.

Tout va changer à travers la ville alors que le Celtic démarre sous la direction du nouveau patron Ange Postecoglou, dans l’espoir de s’améliorer par rapport à la saison dernière, qui les a vus abandonner le contrôle de toute l’argenterie écossaise et terminer 25 points derrière leurs rivaux Old Firm.

Image:

Ange Postecoglou est le successeur permanent de Neil Lennon au Celtic



Et nous saurons mardi matin quand l’Australien affrontera Gerrard pour la première fois, potentiellement devant des fans après que les matchs de la saison dernière se soient joués à huis clos en raison de la pandémie de coronavirus.

Les promotions du Championship for Hearts and Dundee signifient que les fans de tout le pays auront droit à de nombreux affrontements de derby la saison prochaine à Glasgow, Édimbourg et City of Discovery, où United attend le Dark Blues de James McPake.

La victoire de Dundee en barrages contre Kilmarnock les a condamnés au championnat de football aux côtés de Hamilton la saison prochaine, où les deux équipes auront l’intention de rebondir à la première occasion.

Image:

Le manager de St Johnstone, Callum Davidson, photographié avec le trophée de la coupe écossaise après sa victoire sur Hibernian en finale à Hampden Park



Les doubles vainqueurs de la coupe, St Johnstone, seront désireux de progresser encore plus après une année extrêmement réussie sous Callum Davidson la dernière fois, tandis qu’Aberdeen et Hibernian surveilleront de près le jour du match avant de reprendre leur bataille au sommet de la Premiership et du course pour l’Europe.

Branchez-vous sur Sky Sports News mardi matin pour une réaction instantanée à la sortie du match, y compris une interview exclusive avec le directeur général de la SPFL, Neil Doncaster.

La saison 2021/22 de Premiership écossaise avec Sky Sports