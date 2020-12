La Premier League a annoncé les dates et le programme télévisé des matches de janvier, y compris la confrontation entre les féroces rivaux Liverpool et Man Utd.

Anfield accueille le premier affrontement entre les équipes en un an lorsqu’ils s’affronteront le 17 du mois prochain, avec Sky Sports en mission de diffusion dans leur créneau principal le Super Sunday.

Tottenham et Man City sont tous deux en action le même jour, respectivement contre Sheffield United et Crystal Palace, dans ce qui pourrait être un après-midi important dans la course au titre.

United figure également parmi les premières offres de la Premier League en 2021, alors que leur match à domicile contre Aston Villa suit Everton vs West Ham le jour du Nouvel An.

Tout au long du mois, un certain nombre de confrontations se déroulent, la rencontre de Chelsea avec Man City à Stamford Bridge le 3 janvier étant le choix de la 17e semaine.

Liverpool fait le voyage à Tottenham plus tard en janvier, au cours d’un mois où ils affrontent également Southampton, Burnley, West Ham et, bien sûr, United.

Les anciens ennemis Arsenal et United se heurtent le dernier week-end pour mettre fin à une période potentiellement déterminante pour Mikel Arteta.

Le patron des Gunners devrait accumuler des points pour lancer la nouvelle année, avec des matchs à domicile contre Crystal Palace et Newcastle pris en sandwich entre les voyages à West Brom et Southampton.