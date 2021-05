Les matchs de la NBA sont un succès – voici pourquoi la ligue devrait garder le format

LeBron James # 23 des Lakers de Los Angeles se rend au panier contre les Golden State Warriors lors du tournoi NBA Play-In 2021 le 19 mai 2021 au STAPLES Center de Los Angeles, Californie. Adam Pantozzi | Association nationale de basketball | Getty Images

LeBron James a fait connaître ses sentiments. Le propriétaire de l’équipe de la National Basketball Association, Mark Cuban, l’a également fait. Certains l’aiment, d’autres non. Mais les jeux de la NBA sont passés de la nécessité pandémique à une éventuelle fonctionnalité perméante. « Cela a ajouté de l’enthousiasme pour nos partenaires TV et pour nos fans à regarder des matchs importants et significatifs », a déclaré le propriétaire des Phoenix Suns, Robert Sarver, à CNBC, interrogé sur les matchs. « Et du point de vue du divertissement supplémentaire, c’est un atout supplémentaire pour nos partenaires médias. » Le dernier en date sur le front de l’audience est que la NBA a atteint plus de 5 millions de téléspectateurs pour le play-in premium: les Los Angeles Lakers de James contre les Golden State Warriors dirigés par Steph Curry. Ce ne sont pas les statistiques d’audience du football professionnel, mais rien dans les sports américains ne correspondra jamais à la NFL. Et peu d’experts des médias fronceront les sourcils devant 5 millions de téléspectateurs un mercredi soir. Désormais, le commissaire de la NBA, Adam Silver, naviguera désormais dans la politique de la poursuite des matchs éliminatoires des séries éliminatoires. Il devra faire face aux traditionalistes du basket-ball, aux ego du groupe de propriété et aux joueurs qui feront connaître leurs retours. Mais le travail de Silver pour convaincre ses circonscriptions NBA ne devrait pas être difficile, et voici pourquoi.

L’audience est forte et c’est ce qui compte

Les matchs de play-in par paires de 7 à 10 dans chaque conférence, les gagnants obtenant les quatre dernières places en séries éliminatoires. La NBA a installé les jeux l’été dernier car la saison a été interrompue à cause de Covid-19. Un seul match a eu lieu – les Memphis Grizzlies contre les Portland Trail Blazers – alors que des règles de disparité étaient en place. Les Blazers-Grizzlies en moyenne plus d’un million de téléspectateurs et a culminé à 2,6 millions un samedi après-midi d’août. Pour deux équipes de petits marchés, c’est un succès pour ESPN. Turner Sports a déclaré que la victoire de la septième tête de série des Boston Celtics sur les Wizards de Washington avait attiré en moyenne 2,5 millions de téléspectateurs. Et le concours moins classé (Charlotte Hornets et Indiana Pacers) a attiré en moyenne 1,4 million de téléspectateurs. Et James a aidé ESPN en moyenne 5,6 millions de téléspectateurs avec son apparition. Les Lakers de Los Angeles ont battu les Golden State Warriors 103-100 grâce au tir gagnant de James. ESPN a également attiré en moyenne 2,2 millions de téléspectateurs pour le premier concours mettant en vedette l’étoile montante de Memphis Grizzlies, Ja Morant. « Les premiers retours sont bons », a déclaré le directeur de la NBA Evan Wasch, l’une des personnes que James a suggéré de licencier pour son rôle dans l’installation du play-in. Wasch est le vice-président exécutif de la stratégie et de l’analyse du basketball. Une partie de son travail consiste à aider à formater les matchs, qui étaient sur le radar de la NBA avant son arrivée dans la ligue. Avec le potentiel de six nouveaux jeux ajoutés, cela ne devrait aider la NBA que lorsqu’elle reviendra à la table des négociations avec ses partenaires médias nationaux. Les premières spéculations sont que la NBA chercherait environ 70 milliards de dollars pour de nouveaux droits. L’accord actuel court jusqu’en 2024. Mais si les fans regardent, ce qu’ils sont jusqu’à présent, les choses pourraient devenir intéressantes pour Disney et le nouveau Discovery-WarnerMedia.

Le propriétaire des Dallas Mavericks, Mark Cuban, serre la main de Luka Doncic (77) après la victoire 117-110 contre les San Antonio Spurs lors d’un match de basket NBA lundi 18 novembre 2019 à Dallas. Richard W. Rodriguez | AP

Les affaires d’équipe en profiteront

Comme James, Cuban était catégorique sur son aversion pour les jeux. Le fait est, a-t-il commenté lorsque ses Dallas Mavericks étaient sur le point de participer au play-in. Cependant, les Mav se sont échappés et Cuban est retourné à la discussion des NFT. Mais même lui ne peut pas nier que les jeux play-in conviennent à son portefeuille. Les matchs de play-in sont essentiellement des compétitions éliminatoires. Pour la septième tête de série, il prévoit au moins deux matchs éliminatoires à domicile. Ainsi, par exemple, si les Mav avaient terminé septièmes, ils joueraient le nombre exact de matchs garantis à l’American Airlines Center comme ils le feraient dans un format éliminatoire traditionnel. Et s’ils gagnent le play-in et avancent loin dans les playoffs, cela représente plus de revenus par jour de jeu, et ce patch de maillot augmente également en valeur. Les statistiques de play-in ne comptent pas, mais l’argent entrant le fait. « La septième sorte de tête de série se retrouve dans une position nette positive du point de vue de l’équipe commerciale », a déclaré Wasch. « Cette graine tire un avantage supplémentaire de sa participation à ce jeu en virtuel d’avoir plus [playoff] matchs à domicile. « Comment Cubain peut-il argumenter contre cela? Lorsqu’on lui a demandé si sa position avait changé, dans un e-mail, Cuban est resté silencieux. Mais lorsqu’on lui a demandé son point de vue, Sarver a déclaré: « Je n’aurais aucun problème à le soutenir. »

Ja Morant # 12 des Memphis Grizzlies rebondit le ballon contre les San Antonio Spurs lors du tournoi NBA Play-In 2021 le 19 mai 2021 au FedExForum de Memphis, Tennessee. Joe Murphy | Association nationale de basketball | Getty Images

La compétition sera bonne

Emportez les jeux ennuyeux mettant en vedette les Pacers et les Wizards et les jeux de jeu étaient amusants à regarder. Mais c’est la compétition avant les matchs qui a élevé l’engagement des fans de la NBA. Au cours des deux dernières semaines de la saison régulière, les courses de play-in ont été l’un des sujets les plus discutés dans le domaine du sport. Les Lakers tomberaient-ils? Curry pourrait-il entrer? De plus, James n’aimait pas le format. « Cela n’a certainement pas nui au niveau d’intérêt autour du play-in pour que certains de nos joueurs et propriétaires de premier plan en parlent, qu’ils soient positifs ou négatifs », a déclaré Wasch. Il a ajouté que la course pour la sixième tête de série s’était intensifiée, car les équipes voulaient éviter le play-in. C’est ici que la NBA a créé une course au milieu du classement. En discutant du sujet avec CNBC, un éminent dirigeant de l’équipe de la Conférence Ouest a noté que 24 équipes étaient en compétition pour le positionnement au cours des dernières semaines de la saison. Lorsqu’on lui a demandé s’il le soutiendrait de façon permanente, l’exécutif a répondu oui. Et Sarver a noté que cela décourageait les équipes de tanker pour se positionner pour les choix au repêchage. « Ce que nous avons appris, c’est que nos équipes et nos joueurs sont sensibles à la dynamique de compétition qui leur est présentée », a déclaré Wasch. «Lorsque vous donnez aux équipes la possibilité de gagner de plus grandes récompenses pour avoir terminé plus haut dans le classement, et que ces récompenses sont démesurées par rapport à ce qu’elles ont été traditionnellement, alors vous voyez une réponse. « Nous l’avons vu dans la bulle l’année dernière avec les équipes de la Conférence Ouest qui se battaient pour entrer dans le play-in », a ajouté Wasch. « Et nous le voyons quatre fois cette année parce que ce n’est tout simplement pas huit et neuf [seeds]. … Si cela devait continuer, alors ce format est un succès. Jusqu’à présent, tous les apprentissages ont été positifs. «

