Les matchs de la NBA, de la LNH et de la MLB stimulent la confrontation télévisée alors que les droits locaux sont à gagner

Les tensions montent parmi les propriétaires de stations de diffusion et les fournisseurs de télévision payante alors que les droits locaux de diffusion des matchs de la NBA, de la LNH et de la MLB sont en jeu. Les propriétaires de stations de radiodiffusion, y compris EW Scripps Co., Télévision grise, Groupe média Nexstar et Sinclair ont eu des discussions avec des ligues et des équipes sur des accords potentiels pour diffuser des matchs sur des chaînes en direct gratuites, selon des personnes proches du dossier, alors que les droits médiatiques détenus de longue date pour les équipes sur les réseaux sportifs régionaux s’effondrent. Les réseaux sportifs régionaux détiennent presque tous les droits sportifs locaux depuis des décennies, mais leur viabilité est mise en doute après que des dizaines de millions d’Américains ont annulé la télévision par câble ces dernières années. Un passage à un modèle axé sur les stations de diffusion et le streaming direct au consommateur bouleverserait l’activité qui a vu les équipes et les ligues récolter des frais élevés. Cela renforcerait également l’influence des propriétaires de stations de diffusion dans les négociations de transport – et accélérerait potentiellement la coupe du cordon. Les discussions interviennent peu de temps après que Diamond Sports Group, qui détient le plus grand portefeuille de RSN, a déposé une demande de mise en faillite et a cessé de payer les frais de droits pour certaines des équipes de ses chaînes. Warner Bros. Discovery, qui possède une liste de réseaux, a déclaré qu’il quitterait l’entreprise d’ici la fin de l’année, mettant une autre poignée d’équipes sur la table. Les ligues et les équipes ont commencé la planification d’urgence en mars lorsque Diamond a déposé son bilan, ont déclaré les gens. Les diffuseurs voient l’opportunité de diffuser des matchs locaux de la NBA, de la LNH et de la MLB comme une voie inattendue pour augmenter les frais qu’ils reçoivent des opérateurs de télévision payante comme Comcast , Charte ou DirecTV pour le droit de diffuser leurs stations. Les sociétés de diffusion associent généralement toutes leurs stations lorsqu’elles renégocient des contrats avec des opérateurs de télévision payante. Cela rend les sports locaux exceptionnellement précieux. Si des entreprises comme Gray ou Nexstar peuvent obtenir des droits sportifs sur plusieurs marchés, elles peuvent probablement utiliser ces droits comme levier pour augmenter les frais de toutes leurs stations. Si les opérateurs de télévision payante repoussent les hausses de prix, les groupes de stations peuvent menacer de bloquer les jeux. Les ligues veulent généralement éviter les coupures de courant locales qui déçoivent les amateurs de sport. Cette dynamique a conduit les distributeurs, qui ont également manifesté leur intérêt pour les accords à court terme pour diffuser des jeux, à exprimer leur inquiétude aux ligues quant au fait que davantage de jeux destinés aux stations de diffusion locales soient fournis gratuitement aux téléspectateurs disposant d’une antenne TV et sans forfait payant, les gens dit. Ils craignent que les sports locaux passant à la diffusion n’accélèrent encore la coupure du cordon. Les hauts dirigeants de DirecTV, y compris le président Bill Morrow, devraient rencontrer les dirigeants de la NBA et de la LNH dans les semaines à venir dans le cadre d’un dialogue continu sur les matchs locaux si les RSN doivent abandonner des équipes, ont déclaré certaines personnes. Les fournisseurs de télévision payante explorent également des alternatives pour conserver les jeux locaux dans le bundle. Charter Communications introduit un forfait TV moins cher à l’automne sans RSN pour donner aux consommateurs plus de choix. Alors que les équipes de la MLB sont également à risque, les discussions se sont jusqu’à présent concentrées sur la NBA et la LNH, ont déclaré certaines personnes. Un porte-parole de la LNH a déclaré que la ligue « surveille de près la situation de RSN … [and] prêt à faire face à toutes les circonstances pour fournir à nos fans un accès à nos jeux. »

Le modèle économique du réseau sportif régional a été sous pression alors que les consommateurs abandonnent les faisceaux de câbles traditionnels et se tournent plutôt vers le streaming. Pendant des décennies, ces RSN ont payé des frais aux ligues et aux équipes, et la coupe du cordon a particulièrement touché le modèle. Cela, ajouté à l’endettement résultant de l’acquisition de Diamond Sports par Sinclair en 2019, a poussé le propriétaire du réseau à la faillite plus tôt cette année. Dans le cadre de la faillite, Diamond cherche non seulement à restructurer son endettement, mais également à réinitialiser certains de ses accords de droits médiatiques avec des équipes pour refléter les soi-disant taux du marché. Un juge de faillite a statué que Diamond devait effectuer ces paiements de droits ou que les équipes pouvaient renoncer à leurs contrats. « Nous sommes en pourparlers avec notre équipe et nos partenaires de la ligue sur les voies à suivre et nous sommes engagés dans des discussions de renouvellement concernant les deux accords de distribution qui sont en vigueur cette année », a déclaré un porte-parole de Diamond dans un communiqué. « Notre objectif est de continuer à produire et à diffuser des jeux pour toutes les équipes de notre portefeuille. » En plus de ses contrats avec des équipes, Diamond négocie également deux accords de transport avec DirecTV et Comcast, qui expireront bientôt, selon des documents judiciaires. Bien que les réseaux soient toujours rentables, l’industrie – des ligues aux fournisseurs de télévision payante – expérimente des alternatives. De nombreux réseaux, y compris ceux appartenant à Diamond Bally Sports chaînes, offrent désormais des options de diffusion directe au consommateur, souvent au prix de 19,99 $ ou plus par mois. « En fin de compte, vous voulez être vu dans autant de foyers que possible et générer de nouveaux revenus », a déclaré le consultant sportif Lee Berke. « Il n’y a pas qu’une seule façon de le faire, mais vous ne pouvez pas vous consacrer entièrement à la télévision payante. Il doit y avoir différents flux de revenus. »

Certains de ces accords sportifs ont déjà été signés. Les Phoenix Suns et Utah Jazz de la NBA ont récemment atteint les offres seront diffusées sur les réseaux de diffusion locaux gérés respectivement par Gray et Sinclair. Une station de diffusion appartenant à Nexstar à Los Angeles porter une série de matchs Clipper, tandis que les Golden Knights de Las Vegas, champions de la Coupe Stanley de la LNH cette année, seront diffusés sur un Scripps réseau cet automne. « Une chose est claire pour nous, peu importe si [Diamond’s] Bally Sports avait des problèmes financiers. La distribution des équipes uniquement via les RSN était devenue une très mauvaise affaire pour les équipes », a déclaré Brian Lawlor, président de Scripps Sports, une division de programmation lancée en décembre. « Les équipes et les ligues ont un problème de portée. Avant l’accord Scripps, a déclaré Lawlor, les Knights atteignaient environ 35% des foyers de la région de Las Vegas sur son réseau d’origine, propriété de Warner Bros. Discovery.

Pour que ces accords fonctionnent, les propriétaires de stations de diffusion doivent avoir des stations existantes dans la même empreinte que les équipes ainsi qu’une station affiliée dans la région qui ne fait pas partie des quatre principaux diffuseurs – ABC, NBC, CBS et Fox – au cas où. interfère avec les jeux sportifs nationaux. Dans certains cas, cela signifie démarrer de nouvelles stations de diffusion, et dans d’autres, des réseaux affiliés comme le réseau CW ou Scripps’ Ion pourraient être utilisés. La CW de Nexstar est de plus en plus intéressée par l’ajout de sports, avec des accords récents pour les matchs de football universitaire de l’ACC et NASCAR, et serait intéressée par l’obtention de plus de droits sportifs, y compris pour les jeux locaux, selon certaines des personnes familières avec les négociations en cours. Les Phoenix Suns seront diffusés entre deux réseaux Grey, y compris le nouveau KPHE, atteignant plus de 2,8 millions de foyers et triplant sa portée d’audience. L’accord des Suns s’est concrétisé car Diamond a choisi de ne pas renouveler son contrat avec l’équipe. Les droits des Suns avaient également suscité l’intérêt de Scripps, ont déclaré certaines personnes. Certains affirment que si la coupe de cordon épuise l’activité traditionnelle de RSN, elle est toujours rentable et les frais de droits lucratifs soutiennent la masse salariale des ligues et des équipes. Il est peu probable que les accords avec les diffuseurs en direct reproduisent ces frais, même s’ils élargissent la portée. « La réalité est que le problème dont les gens parlent sans cesse, ce sont les frais de droits. Mais les frais de droits ne sont pas nécessairement la question », a déclaré Berke. « La question est de savoir quelle est la gamme d’opportunités de revenus disponibles pour les équipes et les médias ? » Une portée plus large signifie plus de visibilité pour les fans, a souligné Berke, ouvrant la voie à la publicité pour compenser une partie de ces revenus.

Différences MLB

