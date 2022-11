Les matchs de la Coupe du monde de Telemundo sont-ils en 4K ?

Regarder la Coupe du monde en 4K est un régal. Ainsi, l’une des questions que nous recevons souvent est de savoir si les matchs de la Coupe du monde de Telemundo sont en 4K ou non.

Nous avons parlé avec des dirigeants de Telemundo Deportes pour le savoir.

Jeux de la Coupe du monde Telemundo 4K ou pas

Malheureusement pour les puristes du football, ce n’est peut-être pas la réponse que vous souhaitez.

“Nous n’allons pas produire la Coupe du monde dans un format natif 4K”, a expliqué le vice-président exécutif de Telemundo Deportes, Eli Velazquez. “Nous avons sélectionné un format de haute qualité qui convient parfaitement aux téléviseurs 4K.”

C’est la même chose pour les retransmissions de la Coupe du monde sur Peacock TV. Cependant, Peacock diffuse la Coupe du monde en 1080p.

“Nous sommes fiers d’accueillir la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022. Ce sera une année extraordinaire pour NBCU et Telemundo alors que nous présentons le plus grand et le plus grand événement sportif au monde”, a déclaré Ray Warren, président de Telemundo Deportes. “Notre équipe et toute la famille NBCU sont prêtes à offrir une couverture plus approfondie, des perspectives uniques, des histoires inoubliables et plus d’excitation que jamais.”

La couverture de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022 comprendra plus de 2 000 heures sur Telemundo, Universo et Peacock.

Couverture du studio Telemundo

La production de Telemundo Deportes entourera le fan avec sa plus grande présence sur place jamais vue. En plus des plus de 30 voix play-by-play, analystes de jeux, experts du football et correspondants qui assureront la couverture sur le terrain, Telemundo Deportes aura plus de 10 positions distinctes à travers Doha, dont quatre sets et des positions pittoresques supplémentaires.

Le studio de présentation principal sera situé au centre du marché Souq Waqif, offrant une double vue qui capture le côté culturel et historique du Qatar. Un deuxième ensemble sur la Corniche présente la ligne d’horizon moderne de West Bay de Doha en toile de fond.

Le troisième emplacement sera au parc Al Bidda au milieu du festival des fans de la FIFA, la destination des fans au bord de l’eau proposant une vaste gamme de spectacles, des attractions culturelles et des expériences innovantes pour les fans. Pour assurer une expérience complète et immersive, la quatrième position sera située à l’intérieur du Souq Waqif offrant une vue unique et pittoresque du cœur du marché – une toile de fond exclusive à Telemundo.

FOX diffuse-t-il en 4K ?

Vice-versa, FOX Sports diffuse les matchs de la Coupe du monde en 4K, qui sont diffusés via fuboTV :

• Tous les matchs sont diffusés en HDR UHD 4K natif

• La programmation en studio est produite en 1080p HDR et diffusée en 4K UHD HDR

Crédit photo : IMAGO / Panthermedia