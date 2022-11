Les matchs de la Coupe du monde de paon sont-ils en anglais ?

Peacock diffuse les 64 matchs de la Coupe du monde. Le service de streaming a également une programmation d’épaule de chaque côté des coups d’envoi.

Cependant, les matchs de la Coupe du monde de paon sont ne pas En anglais. Au lieu de cela, toute la couverture de la Coupe du monde disponible via Peacock est en espagnol. Cela inclut les diffusions réelles des 64 matchs.

Cela s’étend du fait que Telemundo et Universo ont des droits exclusifs en espagnol sur la Coupe du monde aux États-Unis. Avec ceux qui relèvent de la famille de chaînes NBCUniversal, le service de streaming payant de la société offre la possibilité de regarder. De plus, il est proposé à un prix abordable.

Peacock ne coûte que 4,99 $ par mois, une bonne affaire par rapport aux options de streaming plus étendues telles que fuboTV, YouTube TV ou même Sling. Bien que ces options offrent certainement plus d’options en général pour le contenu, Peacock est peut-être le moyen le plus abordable pour les coupeurs de cordon de regarder la Coupe du monde.

N’oubliez pas que la Coupe du monde sur Peacock n’est pas en anglais. Tous les commentaires, analyses, graphiques et autres sont en espagnol. Si vous parlez espagnol, alors il n’y a pas de compétition pour Peacock. Cependant, si vous avez besoin des émissions en anglais, il existe des moyens d’économiser de l’argent en utilisant Peacock.

Regarder la Coupe du monde sur Peacock en anglais

Cela vous oblige à utiliser deux services à la fois. Pour le côté télé et le public, Peacock est tout ce dont vous avez besoin. Cependant, vous pouvez synchroniser les émissions de radio en anglais de la Coupe du monde avec ce que vous voyez sur votre téléviseur.

BBC Radio 5 Live propose des émissions radio des jeux (disponibles via le service ExpressVPN). Il en va de même pour TalkSPORT ou la chaîne FOX Sports sur SiriusXM. Une fois que vous écoutez la Coupe du monde à la radio, alignez cela avec l’application Peacock en mettant le jeu ou l’émission de radio en pause. Une fois qu’ils sont synchronisés, vous regardez la Coupe du monde en anglais, mais en utilisant l’émission espagnole sur Peacock.

PHOTO : IMAGO / Zoonar