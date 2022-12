`Les matchs de la Coupe du monde 2022 les plus regardés à la télévision américaine et en streaming

La Coupe du monde est toujours l’un des meilleurs tirages télévisés aux États-Unis, et 2022 n’est pas différent. Les matchs de la phase de groupes mettant en vedette les grandes équipes et les stars sont parmi les matchs de la Coupe du monde 2022 les plus regardés jusqu’aux huitièmes de finale.

Les matchs de la Coupe du monde les plus regardés jusqu’à présent

Quatre des six matchs les plus regardés de la Coupe du monde de cette année mettaient en vedette les États-Unis. L’anticipation du retour des États-Unis à la Coupe du monde était certainement élevée après l’échec de l’USMNT à se qualifier pour la Russie en 2018, et les chiffres le confirment. Bien sûr, ces jeux ont tendance à attirer le téléspectateur américain occasionnel qui ne suit normalement pas le football, mais qui se connecte pour regarder les États-Unis.

Les États-Unis occupent les quatre premières places en anglais sur FOX et FS1, le plus gros du groupe étant la confrontation du Black Friday entre les États-Unis et l’Angleterre. Le jeu a attiré en moyenne un total combiné de plus de 20 000 000 de téléspectateurs en anglais et en espagnol. Plus de 15 millions de ces téléspectateurs étaient uniquement en anglais, ce qui suffirait à le placer au troisième rang des plus gros tirages.

Argentine-Mexique recordman

Du côté de la langue espagnole, Telemundo / Peacock a tiré en grand nombre. Le meilleur match en espagnol était, comme on pouvait s’y attendre, Messi et l’Argentine contre sans doute l’équipe sportive la plus populaire des États-Unis… El Tri. En moyenne, 9 millions de téléspectateurs ont regardé ARG-MEX, ce qui en fait le match de phase de groupes en espagnol le plus regardé de l’histoire. Plus de 2 millions de ces téléspectateurs ont diffusé le match, ce qui en fait le match de Coupe du monde le plus diffusé de l’histoire des États-Unis, quelle que soit la langue. Le nombre total de téléspectateurs espagnols pour 2022 se classe jusqu’à présent au deuxième rang des huit dernières Coupes du monde, derrière seulement 2014 au Brésil, qui offrait de meilleurs créneaux horaires pour les téléspectateurs aux États-Unis.

Le match nul 0-0 du Mexique en phase de groupes avec la Pologne a complété le top 5 sur Telemundo/Peacock avec 4,6 millions de téléspectateurs, le Brésil, l’Espagne et les États-Unis figurant également en tête du classement en langue espagnole.

Des chiffres impressionnants en Coupe du monde

Les chiffres globaux sont un peu un mélange du haut des classements anglais et espagnol, et se concentrent de la même manière sur les principales équipes et les joueurs vedettes. Les États-Unis sont en tête avec quatre apparitions dans le top dix, le Mexique et l’Argentine disputant deux matches chacun. Les équipes puissantes du Brésil, de l’Allemagne, de l’Espagne et du Portugal complètent les notables figurant dans le top dix.

Nous pouvons certainement nous attendre à continuer à voir un nombre élevé de téléspectateurs sur FOX et Telemundo à la fin du tournoi, les quarts de finale commençant le 9 décembre.