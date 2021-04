Le président du Real Madrid, Florentino Perez – président de la Super League européenne de séparation proposée – a suggéré que les matchs de football devraient être raccourcis pour regagner l’intérêt des nouvelles générations de fans.

Perez, récemment réélu sans opposition à Madrid pour encore quatre ans, est devenu la première haute personnalité impliquée dans le projet de la Super League à s’exprimer dans une interview de fin de soirée à la télévision espagnole lundi.

Le joueur de 74 ans a affirmé que les plans visent à « sauver le football en général » de la baisse de l’intérêt et de la réduction des revenus à la suite de la pandémie de coronavirus.

« Le football doit changer et s’adapter », a-t-il déclaré à El Chiringuito lors de l’interview de 90 minutes. « Nous devons analyser pourquoi les jeunes, 16-24 ans, 40% d’entre eux ne sont pas intéressés par le football. Pourquoi? Parce qu’il y a beaucoup de jeux de mauvaise qualité, et qu’ils ont d’autres plateformes de divertissement.

« C’est une réalité. Ils disent que les matchs sont trop longs. Nous devons changer quelque chose si nous voulons que le football reste en vie. Parfois, nous ne comprenons pas nos enfants ou nos petits-enfants. »

« Ce sont des générations différentes, le monde change. Si les jeunes ne regardent pas un match en entier, c’est parce que ce n’est pas assez intéressant, ou nous devrons raccourcir les matchs … Il y a des matchs que même moi je peux Je ne les regarde pas tous, pour être honnête. «

Les propositions de la Super League ont rencontré de vives critiques de la part des instances dirigeantes du football, notamment de l’UEFA et de la Liga – qui l’ont qualifiée de « proposition égoïste et égoïste conçue pour enrichir davantage les déjà super riches » – ainsi que des groupes de fans et d’autres grands clubs ne sont pas à bord.

Perez a également déclaré qu’un changement était nécessaire dans le football international, affirmant que « nous avons trop de matchs, il y a des tournois internationaux dont les gens ne connaissent même pas les noms » et a fait valoir que la Super League européenne pourrait coexister avec une compétition européenne secondaire. géré par l’UEFA.

Il a déclaré que la Super League européenne serait mise en œuvre « dès que possible » et n’exclurait pas une tentative de l’introduire à temps pour la saison prochaine.