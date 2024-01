Les matchs de championnat se déroulent avec plus de magie de Patrick Mahomes

Les 32 choses que nous avons apprises de la ronde éliminatoire de division de la saison 2023 de la NFL :

1. La version NFL du Final Four est définie ; les Ravens de Baltimore, les 49ers de San Francisco, les Lions de Détroit et les Chiefs de Kansas City se qualifient tous pour les matchs de championnat de conférence de dimanche prochain et chacun gagne désormais en atteignant le Super Bowl 58 à Las Vegas.

2. Le quart du KC Patrick Mahomes a amélioré son bilan en séries éliminatoires à 13-3 avec la palpitante défaite 27-24 dimanche contre les Bills de Buffalo, qui ont maintenant été éliminés par les Chiefs lors de trois des quatre dernières séries éliminatoires. La victoire au Highmark Stadium, qui impliquait cinq changements de tête, a marqué les débuts de Mahomes en séries éliminatoires sur route, ses trois départs au Super Bowl étant tous classés comme matchs sur site neutre.

2a. “(C) c’est un environnement formidable, mec”, a déclaré Mahomes en référence à Buffalo. “Ça l’est vraiment. Nous avons entendu toute la semaine parler de jouer à un match sur la route, et nous sommes ici pour prouver quelque chose et montrer que nous pouvons jouer n’importe où.

3. En présence de la mégastar Taylor Swift, Mahomes a frappé son petit ami, le Pro Bowl TE Travis Kelce, pour une paire de touchés. Mahomes et Kelce se sont maintenant associés pour 16 voyages en séries éliminatoires dans la zone des buts, dépassant Tom Brady et Rob Gronkowski en tant que couple en séries éliminatoires le plus prolifique de tous les temps. (Ne sois pas jaloux, Taylor.)

4. Depuis qu’il est devenu QB1 en 2018, Mahomes mène chaque année les Chiefs au match de championnat de l’AFC.

5. Le quart des Bills Josh Allen a été exceptionnel dans la défaite, représentant 258 verges et trois touchés combinés entre son bras et ses jambes. Allen a été responsable des 51 meilleurs touchés de la ligue cette saison entre la saison régulière et les séries éliminatoires.

6. Pauvre Tyler Bass. Difficile de croire que le kicker de Buffalo allait être celui défait par les conditions météorologiques locales.

7. San Francisco participera à son quatrième match de championnat au cours des cinq dernières saisons. La seule victoire des Niners dans cette séquence a eu lieu il y a quatre ans, lorsqu’ils ont accueilli les Packers de Green Bay au Levi’s Stadium avant de finalement perdre le Super Bowl 54 face aux Chiefs.

7a. L’entraîneur des 49ers, Kyle Shanahan, a désormais une fiche de 5-0 à domicile en séries éliminatoires. Il a également une fiche de 3-0 en séries éliminatoires contre le Pack.

8. Green Bay a maintenant perdu cinq matchs de suite contre San Francisco en séries éliminatoires et – malgré tous les bons sentiments engendrés par le QB1 de première année Jordan Love cette saison – son interception décisive samedi sur un lancer croisé vers le milieu du match. le terrain a définitivement évoqué les mauvais souvenirs de Brett Favre. (Ou, comme l’a noté un site de médias sociaux sarcastique – et je paraphrase – Love possède les Bears et les Cowboys mais pas les 49ers et, par conséquent, pourrait être le prochain Aaron Rodgers.)

9. La victoire de samedi était la 37e de San Francisco en séries éliminatoires depuis son arrivée dans la NFL en 1950. Les 49ers sont pour la plupart à égalité avec les Packers et les New England Patriots.

dix. Le week-end prochain ne marquera que la deuxième participation des Lions à un match de championnat de conférence. Une seule équipe de la ligue a moins de places…

11. … et ce seraient les Texans de Houston, qui ont chuté à 0-5 lors de la ronde de division avec la défaite 34-10 de samedi à Baltimore.

12. Cette saison a été la première en 94 ans d’histoire des Lions à organiser plusieurs matchs éliminatoires, améliorant ainsi leur bilan en séries éliminatoires à Ford Field à 2-0. Avant de battre les Rams de Los Angeles lors de la ronde des wild-cards, les Lions n’avaient disputé que des matchs de saison régulière dans leur bâtiment depuis son ouverture en 2002.

12h. Détroit a également remporté plusieurs matchs éliminatoires la même année pour la première fois depuis 1957 – lorsque les Lions ont remporté leur dernier championnat.

13. Mais les Léos ont de plus gros poissons à faire frire. Battez les Niners et Detroit ne fera plus partie du quatuor d’équipes de la NFL à ne jamais se qualifier pour le Super Bowl. (Les Texans, les Cleveland Browns et les Jacksonville Jaguars sont les autres.)

14. Aidan Hutchinson, DE des Lions de deuxième année, originaire du Michigan qui a joué collégialement à l’Université du Michigan, s’est imprégné d’une scène inconnue qu’il n’avait jamais connue en tant que fan de Détroit en grandissant.

14a. Hutchinson, qui a réussi huit sacs au cours de ses quatre derniers matchs, accumule désormais des légions de ses propres fans de Motown comme clé de la renaissance des Wolverines et des Lions.

15. Les Ravens participeront à leur cinquième match pour le titre de l’AFC, mais l’accueilleront pour la première fois au M&T Bank Stadium.

16. La seule fois où la couronne de l’AFC a été décidée à Baltimore s’est produite il y a 53 ans, lorsque les Colts ont dominé les Raiders d’Oakland 27-17 au vieux Memorial Stadium. Ils allaient vaincre les Cowboys de Dallas lors du Super Bowl 5, le premier joué après la fusion AFL-NFL de 1970.

17. Mais quelle scène pour le présumé MVP de la ligue Lamar Jackson, le quart-arrière All-Pro 2023 ayant réalisé ce qui était de loin la meilleure performance en séries éliminatoires de sa carrière samedi – passant pour deux touchés et courant pour une autre paire. Dimanche prochain sera également son premier match de championnat de l’AFC.

18. Grâce en grande partie aux jambes de Jackson, Baltimore a fait l’essentiel de ses dégâts contre Houston sur le terrain. Trois Ravens ont réalisé au moins 10 courses, tandis que Jackson a ouvert la voie avec 100 des 229 verges au sol de son équipe.

19. Les Texans ont couru sur la totalité des 38 verges.

20. Même le RB de Baltimore nouvellement acquis (et promu), Dalvin Cook, a interrompu un galop de 19 verges.

20h. Sa plus longue course en 15 matchs avec les Jets de New York cette saison était de 14 verges.

21. Jackson a désormais parcouru au moins 100 verges en trois matchs éliminatoires, un record pour un quart-arrière.

22. Sa moyenne au sol de 93,4 verges en séries éliminatoires est le sixième chiffre le plus élevé de l’histoire de la ligue parmi les joueurs ayant au moins quatre participations en séries éliminatoires – et le plus élevé parmi les quarts-arrières.

23. Les trois points de Baltimore au premier quart samedi marquaient la première fois que les Ravens marquaient dans la première période d’un match éliminatoire avec Jackson à la barre.

24. Brock Purdy de San Francisco était le seul quart-arrière du tour de division qui n’était pas une sélection de premier tour (et il a joué comme “M. Irrelevant” pendant des périodes inquiétantes des luttes de SF contre GB). Cela sera évidemment également vrai le week-end prochain, lorsqu’il espère durer plus longtemps dans le match de championnat NFC que l’année dernière, lorsqu’il s’est déchiré ce coude lanceur à Philadelphie.

25. Purdy sera opposé à Jared Goff de Détroit, le choix n ° 1 au repêchage en 2016. Goff a passé les deux dernières semaines à vaincre ses anciens meilleurs choix Matthew Stafford (2009) des Rams et Baker Mayfield (2018) des Buccaneers de Tampa Bay.

26. Et Goff, qui a joué collégialement à Cal, pourrait obtenir un bon coup de pouce en jouant devant ses amis et sa famille dans sa Californie du Nord natale.

27. Mayfield a réussi 349 verges et trois touchés lors de la défaite à Détroit. Une grande partie de cette production est revenue au WR Mike Evans (8 attrapés, 147 verges, TD).

28. Les Bucs seront bientôt confrontés à des décisions majeures pendant l’intersaison, avec Mayfield, Evans et All-Pro S Antoine Winfield Jr. se précipitant tous vers l’agence libre.

29. En deux matchs à Baltimore cette saison, les Texans n’ont pas marqué un seul touché offensif.

30. Houston a également commis 11 pénalités, la plupart de type pré-snap, pour 70 verges samedi – une indication qu’une équipe très jeune mais très prometteuse n’était pas tout à fait prête pour ce niveau de compétition.

31. Deux situations de blessures majeures à surveiller le week-end prochain : l’état de la blessure à l’épaule du WR Deebo Samuel des 49ers, qui l’a éliminé tôt contre Green Bay, et si le TE des Ravens Pro Bowl, Mark Andrews, sera activé 10 semaines après avoir subi une grave blessure à la cheville.

32. Nous gardons le meilleur pour la fin ici – et cela ne devrait surprendre personne que cela signifie Jason Kelce. Le futur ancien centre All-Pro des Eagles de Philadelphie, selon les rapports, a certainement passé un moment formidable à encourager son frère à Buffalo dimanche, ce qui, selon des rapports totalement différents, était également la première fois qu’il rencontrait Swift à la chair. Quelle impression indélébile le grand frère a dû laisser, peut-être même digne d’un palmarès.

Suivez Nate Davis de USA TODAY Sports sur X, anciennement Twitter @ByNateDavis.