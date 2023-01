Les matchs d’Arabie saoudite avec Messi et Ronaldo font tous partie de leur éducation

En l’espace de quatre jours, Riyad, le stade international King Fahd d’Arabie saoudite, a accueilli à la fois la finale de la Super Coupe d’Italie (Milan contre l’Inter, sans doute le plus grand derby du monde) et la finale de la Super Coupe d’Espagne (Barcelone contre le Real Madrid, alias le classique alias le plus grand match du jeu de club). On pourrait penser que l’un de ces matchs était l’événement principal, mais non: en ce qui concerne le battage médiatique mondial et l’attention locale, malgré leurs 29 Coupes d’Europe combinées, ils n’étaient que la sous-carte de Cristiano Ronaldo contre Lionel Messi en tant que All local. -Le Star XI mené par l’attaquant portugais a affronté le Paris Saint-Germain.

Si vous êtes de la vieille école à propos du sport, vous trouverez peut-être cela déprimant. Deux des plus grandes rivalités impliquant quatre géants historiques du jeu avec de l’argenterie en jeu (plus à ce sujet plus tard) sont éclipsées par un match d’exhibition impliquant une équipe qui n’est même pas une vraie équipe contre un club dont l’illustre histoire remonte à loin. à … euh … 1970. Bien sûr, si vous êtes vraiment à l’ancienne (et un peu à contre-courant), vous pouvez souligner que la “Super Coupe” – opposant les champions nationaux aux vainqueurs de la coupe nationale – est un trophée moins prestigieux et un événement artificiel conçu pour la télévision évoqué dans les années 1980 pour générer plus de contenu et de revenus.

(Mais alors, si vous êtes VRAIMENT, VRAIMENT, VRAIMENT vieille école — et VRAIMENT, VRAIMENT, VRAIMENT contraire – vous soulignerez qu’une version de cela existait en Espagne dans les années 1940 et au début des années 1950, et que c’est un vrai trophée et non une machine à sous artificielle parce que si vous faisiez le doublé coupe-championnat, vous seriez automatiquement a remporté le trophée sans jouer le jeu.)

Pourtant, le point demeure. Pendant cinq jours en janvier, Riyad a attiré plus de globes oculaires du football que partout ailleurs, en dehors de l’Europe, de l’Amérique du Sud et des Coupes du monde.

Alors, comment en sommes-nous arrivés là ? La réponse courte et simple : l’argent.

La FA espagnole gagne 30 millions d’euros (32,4 millions de dollars) pour son format de Super Coupe – avec quatre et trois derniers matches au total – qu’elle répartit entre les clubs. La prise en un seul match de la FA italienne est d’environ 7,5 millions d’euros (8,1 millions de dollars). En ce qui concerne le match amical de jeudi, le journal français L’Equipe a rapporté que le PSG recevait 10 millions d’euros (10,8 millions de dollars) pour affronter les All-Stars de Riyad, mais, bien sûr, vous voudriez également prendre en compte le coût d’y amener Ronaldo : il a un contrat jusqu’en 2025 d’une valeur de 75 millions de dollars par an, ainsi que des accords commerciaux qui pourraient plus que doubler sa rémunération.

Que diriez-vous de la réponse complète?

Il n’est pas difficile de comprendre pourquoi les ligues se lanceraient : plus d’argent garanti qu’elles n’en obtiendraient chez elles, la possibilité d’établir des relations commerciales et de développer leurs marques dans le Golfe… même si pour être juste, elles y dépensent si peu, ça ne bouge pas vraiment l’aiguille. Leurs fans nationaux ne l’aiment pas particulièrement – ​​il n’y avait que 400 fans italiens (selon le président italien de la FA Gabriele Gravina) parmi les 51 000 qui ont regardé la Super Coupe d’Italie, la plupart d’entre eux résidant dans le Golfe – mais il y a suffisamment de choses plus importantes dans le sport pour se plaindre, qu’il est peu probable que quelqu’un écoute. (Peut-être parce que, eh bien, c’est la Super Coupe, qui se classe généralement au quatrième rang – sur quatre – parmi les objectifs saisonniers.)

Mais qu’y a-t-il pour les Saoudiens ? Ici, cela devient un peu plus complexe.

Aussi tentant que cela puisse être d’établir des parallèles avec le Qatar dépensant 200 milliards de dollars pour organiser la Coupe du monde 2022 ou Abu Dhabi investissant massivement à Manchester City, il ne s’agit probablement pas simplement d’un exercice géant pour polir ou rehausser le profil du pays ou exercer une puissance douce. Lorsque vous êtes le deuxième plus grand producteur de pétrole et que sixième plus gros dépensier militaire sur Terre, peu importe le “soft power” – vous avez déjà le “hard power”.

Ils ne sont pas non plus assez naïfs pour penser que jeter de l’argent va changer la réputation du pays en matière de droits de l’homme, qui reste très mauvaise. Pas après avoir été condamné par les Nations Unies pour le meurtre du dissident Jamal Khashoggi, et pas quand n’importe qui avec une connexion Internet peut lire des rapports comme celui-ci.

Et tandis que certains dans l’Ouest regroupent toutes les nations du Golfe, il y a une différence majeure juste dans la taille. Il y a moins de deux millions d’émiratis de souche et environ 300 000 qataris de souche : le reste des personnes qui y vivent sont des immigrés, qu’il s’agisse d’oligarques russes milliardaires, de types de capitaux privés millionnaires ou d’ouvriers du bâtiment exploités. D’un autre côté, il y a 36 millions de Saoudiens, ce qui signifie qu’ils ont un poids considérable en matière d’économie. Et contrairement à ses voisins du Golfe, c’est un grand pays : en fait, c’est le 12e plus grand au monde.

Le match d’exhibition de jeudi entre une équipe saoudienne sélectionnée et le PSG était le dernier événement d’une semaine de football de stars dans la capitale nationale. Aurélien Meunier – PSG/PSG via Getty Images

En d’autres termes, alors que la force motrice peut être la même pour les pays du Golfe riches en ressources – en termes d’élaboration d’un plan en cas d’épuisement du pétrole et du gaz – les opportunités qui s’offrent à l’Arabie saoudite sont différentes et plus diverses. Heck, le pays est assez explicite à ce sujet, et c’est énoncé dans son propre projet Vision 2030. (Ils seraient également en train de préparer une candidature conjointe pour la Coupe du monde 2030.) Une partie est tellement connue que cela ressemble à un canular — mon préféré est “La ligne“, une ville autonome de 160 kilomètres de long et de 5 kilomètres de haut – mais certaines d’entre elles semblent plus faisables, comme le développement de stations touristiques familiales en bord de mer. Quoi qu’il en soit, lorsque vous êtes assis sur un énorme tas d’argent – et sont riches en ressources militaires et naturelles – vous pouvez faire des choses comme ça.

Le sport en fait partie non pas tant pour le plaisir, mais en tant que secteur de l’industrie du divertissement. L’Arabie saoudite a un accord à long terme avec les gens qui ont inventé le terme “divertissement sportif”, World Wrestling Entertainment (WWE), bien que les rumeurs d’une vente au Fonds d’investissement public (PIF), qui contrôle également Newcastle United, aient été ainsi loin niée. Via leur PIF, l’Arabie Saoudite a investi dans LIV Golf (apparemment près de 2 milliards de dollars pendant les deux premières années), les équipes de Formule 1 (Aston Martin) et les jeux informatiques. Ensuite, bien sûr, il y a les Super Coupes et, bien sûr, Ronaldo.

Reste à savoir si tout cela rapportera, mais certains observateurs saoudiens suggèrent qu’avec de nombreux investissements à ce stade, il ne s’agit pas tant de créer une nouvelle entreprise que de mieux comprendre le sport et le divertissement. l’industrie à travers le monde. Une fois que vous avez une part du gâteau, vous êtes à l’intérieur et vous savez ce qui se passe, si cela vaut la peine d’investir davantage (et, si oui, combien) et si cela vous convient. Après tout, comme beaucoup le soulignent, le rythme du changement dans ce pays a été stupéfiant et ne fera probablement que s’accélérer.

Par exemple, 70 % de la population a moins de 30 ans. Il y a cinq ans, les femmes saoudiennes ne pouvaient pas conduire ou quitter la maison sans un tuteur ou en portant une abaya (un long manteau ou une robe couvrant le corps). Aujourd’hui, il y a des jeunes Saoudiennes qui DJ dans les raves. En d’autres termes, vous ne pouvez pas vraiment blâmer les Saoudiens de ne pas trop s’engager dans une voie ou une autre, car ils savent que leur pays – et leur peuple – sera probablement très différent dans une décennie ou deux.

En ce qui concerne l’attitude du football européen envers l’argent saoudien, c’est un peu comme l’argent chinois il y a quelques années ou l’argent russe avant cela. Les clubs européens sont heureux de le prendre parce qu’ils dirigent une entreprise, mais ils ne se font aucune illusion sur le fait que cela deviendra un jour une menace crédible pour le football européen. Ils ont peut-être raison, mais pour les Saoudiens, cela n’a pas vraiment d’importance. Ils apprennent et ils le font de l’intérieur.