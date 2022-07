Les matchs amicaux d’été de juillet présentent les meilleurs et les plus brillants talents à la télévision

L’ardoise des matchs amicaux d’été de juillet à la télévision comprend un certain nombre de joueurs de classe mondiale. Souvent, ces joueurs font partie de nouvelles équipes, cherchant à faire une impression instantanée sur leurs nouveaux coéquipiers et fans.

De plus, les matchs amicaux d’été offrent l’occasion de voir des affrontements qui sembleraient autrement bizarres. Une équipe italienne de haut niveau affrontant une équipe française qui a terminé la saison dernière en se battant pour une place en Ligue des champions. Ou, une équipe allemande de la Ligue des champions jouant contre une équipe à seulement cinq points de la relégation en Angleterre.

Ce sont des appareils étranges, mais c’est ce qui les rend amusants. Pour certains joueurs, ils utilisent ces jeux pour se mettre en forme avec une intensité au niveau du match. D’autres jeux ont quelque chose à prouver, généralement pour le temps de jeu de la saison à venir.

En tant que fans, nous avons la possibilité de voir ces joueurs s’affronter. Cependant, du fait que ces jeux ne font pas partie d’une ligue officielle, ils ne sont pas toujours disponibles à la télévision aux États-Unis. Par exemple, Manchester United joue à Crystal Palace le mardi 19 juillet. Aux États-Unis, ce jeu n’a pas de diffuseur. Cependant, vous pouvez regarder le match en utilisant le site Web du club. Souvent, cela nécessite un abonnement payant spécifique à ce club.

En tout cas, voici quelques exemples des matchs amicaux d’été de juillet que vous pouvez regarder à la télévision.

Les matchs amicaux d’été de juillet à la télévision américaine

Benfica vs Nice – Vendredi 15 juillet – 16 h HE – ESPN Deportes, fubo TV, DirecTV Stream, Vidgo

C’est l’un de ces jeux que les fans voient rarement. L’un ou l’autre des clubs est-il une véritable puissance européenne menaçant constamment pour l’UEFA Champions League ? Non. Pourtant, cela n’en fait pas un jeu ennuyeux ou fade. Au lieu de cela, profitez-en pour voir comment deux des outsiders des ligues les moins discutées se préparent à l’approche de la saison 2022/23.

Ces deux équipes n’ont qu’une seule rencontre préalable, en 2013. Par conséquent, ce match amical d’été de juillet est une rencontre rare pour les deux.

Inter Milan vs AS Monaco – Samedi 16 juillet – 14h15 HE – ESPN3, Sling Orange

Le retour de Romelu Lukaku pourrait être réservé à l’Inter Milan alors qu’il affronte une équipe monégasque qui se prépare pour un autre passage en UEFA Champions League. Historiquement, Monaco a affronté l’Inter sur un total de quatre matchs. Ceux-ci se sont déroulés sur deux manches lors des éliminatoires de la Coupe d’Europe et de la Ligue des champions. À ces deux occasions, l’Inter s’est avancé.

DC United contre Bayern Munich – Mercredi 20 juillet – 19 h 30 HE – ESPN +

Le 20, il y a cinq matches amicaux d’été en juillet impliquant des clubs MLS et des adversaires européens. L’un d’entre eux est DC United qui combat l’équipe la plus dominante du football allemand. Wayne Rooney est le nouvel entraîneur-chef de DC United, ce qui en fait une sorte de test pour l’ancien manager de Derby. Même s’il s’agit d’un match amical, cela peut être une expérience d’apprentissage de jouer contre une équipe talentueuse et forte comme le Bayern.

Borussia Dortmund contre Villarreal – Vendredi 22 juillet – 13 h HE – ESPN Deportes, fubo TV, DirecTV Stream, Vidgo

Deux outsiders constants qui déploient de gros efforts sur la scène européenne. Le Borussia Dortmund et Villarreal sont les favoris des fans en raison de la passion qu’ils procurent malgré un manque relatif de matériel par rapport à leurs rivaux. Dortmund a subi quelques changements cette intersaison, faisant venir Sebastian Haller pour le départ d’Erling Haaland. Villarreal cherchera à avoir une campagne similaire à la saison dernière. Cependant, il n’y aura pas de compétition européenne pour le sous-marin jaune. Par conséquent, ce concours est peut-être la meilleure compétition de l’équipe en dehors de l’Espagne.

Manchester City vs Bayern Munich – Samedi 23 juillet – 18 h 30 HE – ESPN, ESPN Deportes, fubo TV, DirecTV Stream, Sling Orange, Vidgo

Sans aucun doute, c’est le meilleur des matchs amicaux d’été de juillet. Deux clubs qui ont des attentes réalistes non seulement de succès, mais aussi d’un triplé de trophées ou plus, s’affrontent depuis l’historique Lambeau Field. Le talent présenté est sans pareil, semble-t-il, Manchester City faisant potentiellement ressortir le susmentionné Erling Haaland. Le Bayern Munich pourrait également faire son chemin avec certains transferts. Selon les rumeurs, Matthijs De Ligt envisage de déménager chez les Bavarois.

Découvrez notre nouveau calendrier des matches amicaux de clubs à la télévision américaine et en streaming. Veuillez noter que les listes sont sujettes à changement. Et avec plus de 50 matches amicaux programmés rien qu’aux États-Unis cet été, il pourrait y avoir des ajouts tardifs.