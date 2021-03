À l’heure actuelle, vous avez sans aucun doute examiné le calendrier 2021 de votre club, encerclant les jours du calendrier pour chaque affrontement de rivalité, et si vous êtes vraiment ambitieux (et vacciné), cherchez des vols et des hôtels pour ce voyage spécial pour regarder votre équipe dans un lieu à l’extérieur. C’est une période passionnante de l’année qui ne laisse pas beaucoup de temps pour s’arrêter pour sentir les roses ailleurs dans la Major League Soccer.

Ne vous inquiétez pas, cependant. Nous avons reniflé tous les arrangements floraux de la ligue, vous apportant les matchs que vous ne pouvez pas vous permettre de manquer, les matchs qui valent la peine de rester éveillés tard, quand vous devriez avoir votre premier aperçu de l’Austin FC et quel genre de voyage aux États-Unis. Les clubs canadiens y participeront.

Jeux à ne pas manquer

17 avril, 15 h HE | Atlanta United FC contre Orlando City SC: Josef Martinez n’a joué que 69 minutes en 2020 avant qu’une LCA déchirée ne mette fin à sa saison, mais il a hâte de revenir sur le terrain en 2021, notamment parce que l’ouverture de la saison d’Atlanta est contre Orlando, le rival de 27 ans a vécu pour tourmenter (sept buts en six matchs contre les Lions).

8 mai, 20 h HE | LA Galaxy contre LAFC: Nous n’avons pas à attendre longtemps pour la rivalité sans doute la plus divertissante de la MLS, opposant les internationaux mexicains Carlos Vela et Javier « Chicharito » Hernandez. El Trafico se joue toujours comme l’un des thrillers primés de Tinsel Town (mettant en vedette auparavant des talents au box-office comme Zlatan Ibrahimovic), et avec Greg Vanney supervisant la renaissance de la galaxie, il n’y a aucune raison de s’attendre à ce que cela change.

7 juillet, 19 h 30 HE | FC Cincinnati contre Columbus Crew SC: L’enfer est réel, comme le derby de l’Ohio est connu, et Cincinnati l’a vécu. Alors que Lucas Zelarayan & Co. de Columbus était occupé à soulever la Coupe MLS la saison dernière, le FCC de Frankie Amaya soutenait le classement. Mais après une intersaison chargée qui comprenait le recrutement de talents créatifs comme Brenner et Luciano Acosta, et un tout nouveau stade dédié au football ouvrant au centre-ville en mai, Cincy a des raisons de croire en sa résurrection.

25 septembre, 19 h 30 HE | New York City FC vs New York Red Bulls: Caden Clark a 17 ans pour encore deux mois entiers au moment d’écrire ces lignes, et au moment où ce match se déroulera, il sera à trois mois d’un transfert aux géants de la Bundesliga RB Leipzig. Attrapez-le tant que vous le pouvez. Un derby sur la rivière Hudson est une opportunité aussi bonne que vous en aurez.

31 octobre, heure à déterminer | Minnesota United FC contre Sporting Kansas City (diffusé en direct sur ESPN): Halloween semble être une toile de fond parfaite pour la plus belle rivalité sportive (comme les clubs se réfèrent à leur dédain amical les uns pour les autres), un surnom qui sera mis à l’épreuve une semaine à peine avant le jour de la décision, ces deux puissances de la Conférence occidentale étant sûres de l’être. jockey pour les meilleures places en séries éliminatoires.

Des matchs qui valent la peine de rester debout

Beaucoup de gens sur la côte Est ont souvent du mal à rester éveillés pour les matchs qui commencent à une heure raisonnable dans le fuseau horaire du Pacifique, que ce soit le coup d’envoi, le pronostic, le premier lancer ou le largage de rondelle, et ce n’est pas différent en MLS. En fait, l’excès de clubs en compétition de la ligue sur la côte ouest rend ce que les médias sociaux ont surnommé le visionnement de rendez-vous « MLS After Dark ». Ce sont trois nuits qui valent la peine de repousser l’heure du coucher afin de regarder les offres de MLS, même si cela signifie une matinée groggy à suivre.

19 juin, 22 h 30 HE | Portland Timbers contre Sporting Kansas City, LA Galaxy contre Seattle Sounders FC: Entourez ce samedi sur le calendrier de maman et papa, assurez-vous qu’ils savent que c’est le soirée pyjama de l’été, car deux matchs mettant en vedette quatre des meilleures équipes de l’Ouest débutent simultanément. Faites glisser un deuxième téléviseur dans le salon pour une expérience ultime sur deuxième écran.

La saison MLS 2021 débute le 16 avril lorsque le Houston Dynamo accueille les tremblements de terre de San Jose. Major League Soccer

28 juillet, 22 h 30 HE | LAFC contre Minnesota United: Ces deux équipes ont beaucoup à prouver en 2021, pour des raisons très différentes. LAFC devra démontrer qu’une septième place à l’Ouest en 2020 (sans capitaine et talisman Carlos Vela) était une aberration, et le Minnesota – de l’entraîneur Adrian Heath au Wonderwall – a longtemps réclamé le respect et la volonté de la ligue. besoin de sauvegarder la quatrième place de l’année dernière pour prouver que ce n’était pas un hasard.

29 août, 22 h 30 HE | Seattle Sounders contre Portland Timbers (diffusé en direct sur ESPN): Alors qu’El Trafico est peut-être la rivalité la plus amusante de la MLS, Seattle-Portland reste de loin la meilleure de la ligue. L’une de ces équipes a représenté la Conférence de l’Ouest dans chacune des six dernières Coupes MLS, remportant trois d’entre elles. Cela, ajouté à une histoire remontant à 45 ans, rend ce rendez-vous de visionnage, même si le sifflet à plein temps ne sonnera qu’après minuit sur la côte Est.

Austin obtient les premiers dibs du derby de Precourt

Le côté de l’expansion, Austin FC, profitera de deux derbies dans l’État et peut-être d’une rivalité naissante entre la musique live et la Mecque avec Nashville SC, mais son rendez-vous le 27 juin à domicile avec le champion en titre de la Coupe MLS, Columbus Crew SC, fournira les bases d’un match de rancune intrigant.

Après qu’Anthony Precourt a annoncé qu’il explorait la possibilité de déplacer la franchise Columbus à Austin en 2017, les fans de Crew ont commencé une campagne de base apparemment longue pour empêcher l’une des équipes originales de la ligue de quitter l’Ohio. Le mouvement #SavetheCrew a revitalisé l’intérêt local pour le club, qui a finalement été vendu à un nouveau groupe comprenant les propriétaires de Cleveland Browns Jimmy et Dee Haslam. Dans le cadre de l’accord, MLS a attribué à Precourt un côté d’expansion à Austin, dont le groupe de propriété comprend Matthew McConaughey.

Austin accueille la première édition du derby de Precourt, donc les fans de Columbus devront probablement attendre la saison prochaine pour accueillir correctement les nouveaux enfants sur le bloc. Quoi qu’il en soit, il s’agit toujours d’un match passionnant entre deux clubs qui devraient avoir des styles de jeu similaires. L’entraîneur d’Austin, Josh Wolff, était un assistant de longue date de Gregg Berhalter à Columbus, et a été considéré pour le poste avant que Caleb Porter ne soit embauché en 2018.

Les équipes canadiennes font face à l’adversité des voyages

Les trois équipes canadiennes – le Toronto FC, le CF Montréal et les Whitecaps de Vancouver – commenceront leur saison à jouer aux États-Unis dans un contexte de restrictions de voyage en cours en raison de la pandémie de coronavirus. Les équipes ont également dû terminer leur saison 2020 à l’extérieur du Canada (en combinant 30W-7D-32L la saison dernière, soutenues par la quête de Toronto pour le bouclier des supporters), le temps nous dira donc si un autre voyage sur la route prolongé affectera leurs performances.

Montréal « accueillera » Toronto pour son ouverture de saison le 17 avril au stade de l’Inter Miami CF à Ft. Lauderdale. Les Whitecaps, basés dans l’Utah, ouvriront la saison contre les rivaux de Cascadia Portland Timbers le 18 avril. Toronto jouera ce qui est considéré comme son premier match à domicile contre Vancouver le 24 avril à Orlando.

Toronto et Montréal jouent avec de nouveaux entraîneurs, ajoutant un autre obstacle au début de leur saison. Chris Armas hérite d’une équipe de Toronto vieillissante mais toujours talentueuse, tandis que Wilfried Nancy succède à Thierry Henry à Montréal, l’ancienne légende d’Arsenal citant les difficultés de voyage persistantes comme l’une des raisons pour lesquelles il a démissionné après une saison au travail.

Les équipes prennent des dispositions pour que les familles des joueurs les rejoignent aux États-Unis, mais on ne sait toujours pas combien de temps ils devront attendre avant que leurs matchs se déroulent à nouveau au Canada. Alors que les équipes basées aux États-Unis ouvrent lentement leurs stades à un nombre limité de partisans, l’incapacité des équipes canadiennes à rentrer chez elles de si tôt est un rappel brutal des défis continus engendrés par la pandémie.