Les matchs à domicile de l’EPL de Man City sont complets

Les 19 matchs à domicile de Premier League pour lesquels Manchester City a mis à disposition des billets ont été entièrement vendus.

Les Sky Blues ont écouté l’organisation de supporters « City Matters » et ont ajusté le prix et la disponibilité de leurs billets cet été. C’est pourquoi ils vendent la majeure partie de leurs billets de match en une seule fois, selon le Étoile du jour.

Cela a été fait pour que les clients n’aient pas l’impression de devoir être prêts à acheter des jeux dès leur mise en vente. Afin de permettre aux fans d’assister à de nombreux matchs à moindre coût, Manchester City a réservé un certain nombre de billets pour chaque match. De plus, le mois prochain, ils publieront un deuxième et dernier lot de billets.

City accueille tous les clubs cette saison pour des matchs à domicile à guichets fermés

Les sièges pour assister aux triples champions de Pep Guardiola sont à nouveau très demandés. Chaque match de Manchester City a déjà vendu toutes les places disponibles. Les billets pour les matchs contre Manchester United, Arsenal et six autres ont été vendus en moins d’une journée.

Grâce à la ferveur autour d’Erling Haaland et aux efforts concentrés des organisations de supporters, l’ambiance à l’Etihad Stadium s’est bien améliorée la saison dernière. En fait, cela a mérité les éloges du manager espagnol.

Fait intéressant, les Citizens n’ont pas perdu un match à domicile en 2023. Leur précédente défaite était contre Brentford le 12 novembre 2022. Mardi, City accueille l’Étoile rouge de Belgrade de Serbie. D’ici fin 2023, il affrontera six autres équipes de Premier League.

Leipzig et Young Boys, deux des rivaux de City en UEFA Champions League, visiteront également l’Etihad Stadium.

Battre le surnom d’Emptyhad

L’Etihad Stadium a un nouveau surnom préféré des fans. Après avoir été surnommé «Emptyhad» pendant des années, le nouveau surnom du lieu de Manchester a déjà été inventé par les passionnés de football. «Fullhad», comme l’a dit en plaisantant l’un des fans sur X, anciennement Twitter.

PHOTO : IMAGO / Sportimage