Les matches amicaux européens plus populaires que la Coupe des Ligues et la Gold Cup

Les derniers mois ont été un assortiment de football pour les fans aux États-Unis. De multiples compétitions et événements amicaux ont eu lieu à travers le pays, mettant en vedette des équipes nationales, des clubs nationaux et de grands noms européens. Mais, sur la base de nos reportages, qu’en était-il des matches amicaux européens pour être les plus populaires cet été sur la base d’une fréquentation record?

La programmation des événements

L’été a été marqué par deux compétitions officielles : la Gold Cup de la CONCACAF et la Coupe des Ligues remaniée. Le championnat international biennal du continent a vu le Mexique remporter son neuvième titre. Et la Coupe des ligues, avec toutes les équipes MLS et Liga MX, a été mise en évidence par les débuts de Lionel Messi.

Pendant ce temps, deux compétitions amicales de haut niveau ont réuni de grandes équipes d’Angleterre, d’Espagne et d’Italie aux États-Unis. Le Soccer Champions Tour et la Premier League Summer Series ont chacun attiré de grandes foules fin juillet et début août.

Quel événement a été le plus populaire auprès des fans ? Nous allons jeter un coup d’oeil:

Participation au football d’été 2023

Événement Fréquentation moyenne Capacité moyenne remplie Coupe d’Or 32 728 77% Coupe des Ligues 17 678 75% Série d’été PL 44 147 74% Tournée des champions de football 58 871 87%

La Gold Cup était le seul événement qui présentait des équipes internationales. Mais la fierté nationale n’a pas suffi à en faire le tirage au sort de l’été. Bien qu’il ait attiré plus d’un million de fans au total, de loin le plus de tous les quatre événements, la moyenne était la troisième meilleure. Bien sûr, la participation du Mexique contribue toujours à renforcer la fréquentation. Le Tri a attiré les quatre meilleures foules de tout le tournoi – chacune comptant plus de 60 000 fans. Pendant ce temps, l’USMNT a attiré 40 000 fans à Charlotte contre la Jamaïque pour leur plus grand taux de participation.

La phase de groupes de la Coupe de la Ligue a enregistré la plus faible fréquentation moyenne. Cependant, ce tournoi s’est déroulé entièrement dans des salles MLS, dont la plupart sont de plus petite capacité. Cela étant dit, même avec des stades plus petits, la capacité totale n’a pas été atteinte dans la plupart des matchs. Même avec l’hystérie de l’arrivée de Messi dans le sud de la Floride, l’Inter Miami n’a en fait pas réussi à vendre (quoique de quelques centaines de sièges) un stade relativement petit en seulement son deuxième match. Huit matchs ont attiré 10 000 fans ou moins, y compris une paire de moins de 1 000 spectateurs qui ont vraiment fait baisser la moyenne globale.

Les matches amicaux européens sont arrivés en tête

N’avoir rien d’officiel en jeu n’avait pas d’importance pour les fans, car voir de grands clubs européens en personne s’est avéré être une plus grande attraction.

La Premier League Summer Series avait le soutien direct de la ligue anglaise et l’avantage de la marque associée. Le club clé de l’événement était Chelsea, tête d’affiche du groupe de participants et augmentation des ventes de billets. Les Blues étaient de loin la plus grande attraction et ont contribué à faire de la Premier League Summer Series le deuxième plus grand tirage parmi les quatre événements.

Pendant ce temps, le Soccer Champions Tour a livré des clubs à gros billets, qui à leur tour ont généré de grosses ventes de billets. Arsenal, Manchester United, la Juventus, l’AC Milan, le Real Madrid et Barcelone constituaient l’impressionnante équipe d’équipes. Une moyenne de près de 60 000 fans par match (empêchée d’éclipser ce nombre élevé uniquement par une faible participation pour Milan-Juventus au stade LA Galaxy et l’annulation de Juventus-Barcelone) s’est déroulée tout au long de l’événement. Le point culminant de l’événement, et de l’été dans son ensemble, a été l’affrontement record d’El Clásico entre Madrid et Barcelone à Dallas, qui a attiré 82 026 fans.

En fin de compte, ni le championnat continental ni un tournoi de clubs transfrontalier retravaillé et très médiatisé ne pouvaient rivaliser avec l’attrait de voir certains des plus grands clubs du monde.

Même s’il ne s’agit que d’un entraînement de pré-saison pour des joueurs comme le Real Madrid et Manchester United, rien ne suscite autant l’intérêt du fan de football américain que de voir les meilleurs au monde de près et en personne.

Photo: Imago