Les matches amicaux de l’Ouzbékistan sont cruciaux pour la préparation de la Coupe d’Asie U-17 : Bibiano Fernandes

La région de Vasco da Gama est pleine d’anticipation. Après avoir accueilli une pléthore de matchs de l’ISL et de la I-League au cours des dernières années, le Tilak Maidan est désormais prêt à accueillir l’équipe nationale masculine U-17 de l’Inde qui affrontera les U-17 de l’Ouzbékistan lors de deux matches amicaux les 22 et 24 janvier. .

Entraînés par Bibiano Fernandes, les Blue Colts ont obtenu leur billet pour la Coupe d’Asie U-17 de l’AFC en tant que deuxièmes du groupe D lors du tour de qualification organisé en Arabie saoudite en octobre 2022. L’équipe a redémarré le camp national en novembre à Goa et a voyagé pendant une tournée d’exposition aux Émirats arabes unis plus tôt ce mois-ci, où ils ont disputé un match amical contre l’équipe hôte des moins de 20 ans, perdant de justesse 0-1.

Fernandes a déclaré: «La tournée des Émirats arabes unis a été courte mais extrêmement productive. Ce fut un bon test contre les U-20 des EAU pour vérifier nos niveaux face à des adversaires coriaces. Et malgré le résultat, je suis extrêmement content de la performance des garçons. Nous nous sommes créés de nombreuses occasions franches et nous aurions même pu gagner le match si la finition avait été meilleure. Je suis sûr qu’avec plus de matchs de ce genre, les garçons gagneront en confiance.”

En tant que l’une des 16 équipes qualifiées pour la Coupe d’Asie des moins de 17 ans de l’AFC, l’Ouzbékistan est sûr de fournir un entraînement de match précieux pour les Blue Colts. L’année 2022 a été remarquable pour l’équipe de Jamoliddin Rakhmatullaev, qui s’est qualifiée pour la Coupe d’Asie U-17 de l’AFC avec une raclée 14-0 contre Brunei Darussalam, suivie d’une victoire palpitante 3-2 contre les poids lourds de la République de Corée. L’Ouzbékistan a également terminé deuxième derrière l’Iran dans le championnat CAFA U-16, ratant le titre uniquement sur la différence de buts.

“D’après ce que nous avons vu, l’Ouzbékistan est une très bonne équipe. Ils sont rapides et physiquement très dominants. Ce sera un bon combat et une bonne occasion de vérifier où nous en sommes pour le moment”, a déclaré Fernandes.

“De tels matches internationaux sont extrêmement cruciaux pour notre préparation à la Coupe d’Asie U-17 de l’AFC car ils nous offrent des défis similaires à ceux auxquels nous pouvons nous attendre lors de la phase finale. Je tiens à remercier l’AIFF et le SAI d’avoir organisé ces matchs pour nous”, a-t-il ajouté.

Fernandes était également l’entraîneur-chef lorsque l’Inde a affronté l’Ouzbékistan pour la dernière fois dans ce groupe d’âge lors du tour de qualification du Championnat AFC U-16 2020 qui s’est tenu au stade JAR de la capitale ouzbèke, Tachkent. C’était une affaire au coude à coude, qui s’est terminée 1-1, avec Sridarth Nongmeikapam donnant l’avantage à l’Inde en seconde période avant que les hôtes n’égalisent tard. L’Inde a fini en tête du groupe et s’est qualifiée pour le tournoi final, qui a malheureusement été annulé en raison de la pandémie de COVID-19.

Maintenant, Fernandes a de nouveau franchi la phase de qualification avec une nouvelle génération de joueurs. Mais il sait que ce n’est que la première étape, et lui et ses garçons doivent tirer le meilleur parti du temps de préparation d’ici la Coupe d’Asie U-17 de l’AFC cet été.

Les deux matches amicaux U-17 entre l’Inde et l’Ouzbékistan seront diffusés en direct sur la chaîne YouTube Indian Football.

Agencements:

22 janvier : Inde U-17 vs Ouzbékistan U-17, 15h30 IST

24 janvier : Inde U-17 vs Ouzbékistan U-17, 24 janvier, 20h30 IST

