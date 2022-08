Les mastodontes d’Odisha battent les géants du Gujarat de 3 points dans Ultimate Kho Kho grâce à l’aide héroïque de Dilip et Vishal

Surfant sur la brillante performance de Dilip Khandvi et Vishal en défense, les Odisha Juggernauts ont infligé aux Gujarat Giants leur première défaite lors de l’édition inaugurale d’Ultimate Kho Kho par trois points au Shree Shiv Chhatrapati Sports Complex, Mahalunge, ici dimanche.

Dilip a passé quatre minutes et 33 secondes tandis que Vishal a défendu pendant trois minutes quatre secondes respectivement dans le match passionnant qui s’est terminé par un score de 50-47. C’était la troisième victoire des Odisha Juggernauts dans la ligue. Wazir Subhasis Santra a marqué 10 points pour les Odisha Juggernauts en renvoyant quatre joueurs tandis que Milind Chavarekar l’a soutenu avec sept points.

Pour les Gujarat Giants, Aniket Pote et Suyash Gargate ont respectivement marqué neuf et huit points. jusqu’ici avec 35 points.

Plus tôt, Odisha Juggernauts a remporté le tirage au sort et a choisi de défendre. Vishal, entrant dans le deuxième groupe, a valu à son équipe quatre points bonus tout en défendant pendant plus de trois minutes avant d’être éliminé par le wazir Akshay Bhangare. Cependant, les Gujarat Giants ont pris une avance de 22-4 après le premier tour. Odisha Juggernauts, qui est entré dans le match après une victoire contre les Rajasthan Warriors, a bien riposté en ajoutant 24 points supplémentaires dans l’attaque pour terminer la première manche à 28- 24 plomb.

Cette fois, c’est Dilip, qui a défendu solidement les Odisha Juggernauts en faisant preuve de brillantes compétences défensives, passant trois minutes et 32 ​​secondes dans le troisième virage et ajoutant six points bonus pour l’équipe. Au premier virage, il avait défendu pendant plus d’une minute. En raison de la défense de Dilip, le Gujarat n’a pu marquer que 19 points dans l’attaque alors qu’ils terminaient avec une étroite avance de 43-34. L’invincibilité des Giants.

Plus tard dimanche, les Rajasthan Warriors poursuivront leur chasse à la première victoire de la saison contre les Telugu Yoddhas. match du jour.

