La victoire de Hideki Matsuyama au Masters aura un impact énorme sur le golf au Japon et en Asie

Hideki Matsuyama devenir le premier joueur japonais à remporter une majeure chez les hommes au Masters n’est pas seulement une grande nouvelle pour la fière nation du Japon, c’est énorme pour l’Asie et le golf international en général, dit Paul McGinley.

Je pense que Hideki Matsuyama a toujours cru qu’il était un champion majeur en devenir. Quand vous êtes aussi bon joueur, vous devez penser comme ça.

Il y avait évidemment beaucoup de pression sur ses épaules alors qu’il essayait de devenir le premier joueur japonais à remporter un championnat majeur masculin, et ayant moi-même beaucoup joué au Japon, je ne peux pas souligner à quel point le golf est grand dans ce pays.

Matsuyama a résisté à Xander Schauffele pour remporter une victoire d’un coup à Augusta

Les médias au Japon sont si fiers de leurs joueurs. Avant que la pandémie de Covid-19 ne frappe, Matsuyama avait un énorme succès partout où il jouait et était constamment entouré d’équipes de caméras, de journalistes et de photographes, en particulier dans les grands championnats.

Ce genre d’attention peut être un fardeau en termes d’attentes, alors il est très impressionnant de faire face à tout cela et de rendre son pays fier.

Hideki est un joueur de haute qualité, ce n’est pas une victoire chanceuse ou une sorte d’histoire de conte de fées pour un gars qui monte soudainement au sommet et remporte un majeur contre toute attente. Il existe depuis longtemps maintenant, et il a remporté d’énormes victoires en 10 ans en tant que professionnel.

Son succès a maintenant abouti à un titre de Masters, sans doute le plus grand titre du golf mondial et certainement un titre que tout le monde reconnaîtra. Ce qu’il a réalisé à Augusta cette semaine fera des merveilles pour le golf dans son pays, en particulier lorsque nous aurons les Jeux Olympiques au Japon plus tard cette année.

C’est une énorme et énorme nouvelle pour les habitants non seulement du Japon, mais de tout le continent asiatique.

4:52 Nick Dougherty, Paul McGinley et Andrew Coltart reviennent sur le meilleur de l’action de la ronde finale du 85e Masters à Augusta National Nick Dougherty, Paul McGinley et Andrew Coltart reviennent sur le meilleur de l’action de la ronde finale du 85e Masters à Augusta National

Xander Schauffele s’est donné une grande chance de voler Matsuyama de son moment dans l’histoire, faisant quatre birdies consécutifs pour réduire le déficit à seulement deux tirs avec trois trous à jouer. Cela m’a rappelé la bataille entre Danny Willett et Lee Westwood il y a cinq ans, Willett frappant fort à 16 se révélant être le coup décisif.

Schauffele aurait pu vraiment tourner la vis avec un bon coup de départ vers le dernier par-trois, il aurait pu mettre Hideki très mal à l’aise sur son tir, mais il a fait le contraire et l’a tiré dans l’eau.

Matsuyama est le premier joueur japonais à remporter un majeur masculin

Le golf est en plein essor en ce moment, en particulier aux États-Unis où les parcours sont restés largement ouverts tout au long de la pandémie. Les joueurs affluent vers le parcours en nombre record, les revenus sont en hausse et le sport est bien placé en ce moment.

Donc, avoir un gagnant international du Masters, et en particulier un d’Asie, est un autre grand coup de pouce pour le golf. La Green Jacket est l’un des prix les plus célèbres du sport, et même ceux qui ne jouent pas au golf reconnaîtront ici l’ampleur de la réussite de Hideki.

Les Masters ont toujours apprécié l’impact du tournoi en Asie et ont historiquement invité les meilleurs joueurs de cette région à participer. Nous avons vu un certain nombre de joueurs japonais de haut niveau ornant les fairways d’Augusta pendant de nombreuses années, et il y a longtemps eu le sentiment qu’un jour, un golfeur asiatique enfilerait une veste verte dans la cabine du majordome.

Maintenant, ce moment est enfin arrivé. Félicitations à Hideki Matsuyama, champion des Masters.