Les Massaï de Tanzanie exigent les droits des peuples autochtones dans le cadre de l’ONU

NAIROBI, Kenya — Le peuple masaï de Tanzanie, résistant aux pressions du gouvernement pour qu’il quitte ses maisons ancestrales dans la zone de conservation de Ngorongoro, a présenté ses demandes de droits fonciers autochtones aux négociateurs à Nairobi finalisant le cadre mondial de la biodiversité proposé par les Nations Unies. L’appel de la communauté masaï de Loliando jeudi fait suite à une affrontement violent avec les forces de sécurité tanzaniennes il y a deux semaines, ce qui a forcé nombre d’entre eux à fuir vers le Kenya voisin.

Une décision de la Cour de justice de l’Afrique de l’Est sur la question politiquement sensible était attendue cette semaine mais a été reportée à plus tard cette année en raison de « circonstances inévitables », selon un avis du tribunal.

« Nous sommes accusés par notre gouvernement d’être des destructeurs de notre environnement et nous sommes privés de la citoyenneté tanzanienne », ont déclaré les Maasai dans leur lettre à la réunion de l’ONU sur la biodiversité. « Il s’agit de la quatrième expulsion forcée de nos terres. Et nos dirigeants languissent en détention en grand nombre. 20 d’entre eux sont accusés de meurtre. Nous ne pouvons pas dire au monde ce qui se passe car il est interdit aux médias de couvrir notre histoire.

Des cas d’abus, de torture et d’expulsions à grande échelle continuent d’être signalés parmi les communautés autochtones, comme on l’a observé en Tanzanie, où la communauté Maasai dit qu’elle fait face à un déplacement pour créer une zone protégée pour la chasse.

Les dirigeants masaï ont été rejoints par des acteurs de la société civile et d’autres dirigeants de communautés autochtones dans leurs appels à l’inclusion et à la reconnaissance des terres, des territoires et des droits fonciers autochtones dans le cadre, qui devrait être approuvé par les dirigeants mondiaux lorsqu’ils se réuniront à Montréal, au Canada. en décembre de cette année.

« La seule façon d’en faire un instrument solide est d’incorporer et de garantir un élément fort des droits de l’homme et de respecter le rôle des peuples autochtones et des communautés locales », a déclaré Lucy Mulenkei, coprésidente du Forum international des peuples autochtones sur la biodiversité, lors d’une conférence de presse en marge des négociations.

Le forum autochtone a également appelé à un consentement libre, préalable et éclairé de l’utilisation des terres ainsi qu’à un mécanisme financier solide pour la conservation.

« Si nous n’avons pas de cadre pour protéger la nature qui reconnaisse et respecte véritablement les droits des peuples autochtones et des communautés locales, qui conservent réellement la biodiversité, l’humanité sera en danger », a déclaré Ramiro Batzin du forum autochtone.

Le cadre mondial de la biodiversité est destiné à remplacer les anciens objectifs d’Aichi pour la biodiversité, qui ont été convenus par les parties de l’ONU lors d’une convention sur la diversité biologique en 2010 dans la préfecture japonaise d’Aichi. Aucun des 20 objectifs des accords d’Aichi n’a été atteint à l’expiration de l’échéance de 2020. Les négociations en cours à Nairobi sont le prolongement de négociations intensives après l’échec d’un consensus à Genève en mars de cette année.

Des questions clés doivent encore être débattues, les pays riches étant en désaccord avec les pays en développement sur plusieurs points de friction, tels que le partage des avantages, la suppression des incitations à nuire à la nature, la biotechnologie et le financement des pays en développement pour renforcer les objectifs nationaux et la technologie.

Le cadre de biodiversité proposé cherche à s’attaquer de manière globale à un certain nombre de problèmes environnementaux mondiaux, notamment la pollution, le changement climatique et d’autres impacts d’origine humaine sur la nature, tels que le commerce illégal d’espèces sauvages, la perte d’habitat et la surconsommation.

Le déclin de la biodiversité et la dégradation des écosystèmes aggravent le changement climatique, selon l’Union internationale pour la conservation de la nature. Il indique que le nouveau cadre doit « viser à stopper la perte de biodiversité d’ici 2030 et à parvenir à un rétablissement d’ici 2050 ».