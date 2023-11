Les masques sont de retour, les constructions interdites et les écoles fermées alors que l’air toxique envahit New Delhi

NEW DELHI — NEW DELHI (AP) — Une couverture toxique de smog gris plane sur les monuments et les gratte-ciel de New Delhi. Les écoles ont été fermées et les constructions interdites. Les gens recommencent à porter des masques.

Dans la capitale indienne, c’est à nouveau cette période de l’année. Les autorités luttent pour maîtriser les niveaux graves de pollution atmosphérique, une crise sanitaire annuelle et chronique qui perturbe la vie de plus de 20 millions de personnes dans la ville chaque année.

Mardi, l’indice de qualité de l’air s’est rapproché de la barre des 400 pour les particules minuscules, un niveau considéré comme dangereux et plus de 10 fois le seuil de sécurité mondial, selon SAFAR, la principale agence indienne de surveillance de l’environnement. C’est le cinquième jour consécutif de mauvais air dans la région.

« Il y a trop de smog. Je regarde l’indice de qualité de l’air et j’ai peur de ce climat », a déclaré Srinivas Rao, un visiteur de l’État d’Andhra Pradesh qui portait un masque alors qu’il se promenait matinal près du monument de la Porte de l’Inde de la ville.

Les autorités ont déployé des arroseurs d’eau et des pistolets anti-smog pour contrôler la brume et ont annoncé une amende de 20 000 roupies (240 dollars) pour les conducteurs surpris en train d’utiliser des voitures, des bus et des camions à essence et diesel qui créent du smog. Pendant ce temps, les médecins ont conseillé aux résidents de porter des masques et d’éviter autant que possible de sortir dehors, car le smog pourrait déclencher des infections respiratoires, des grippes et des crises d’asthme.

La pollution menace également de perturber la Coupe du monde de cricket, organisée par l’Inde, après que l’équipe sri-lankaise a dû annuler sa séance d’entraînement à New Delhi ce week-end, avant d’affronter le Bangladesh lundi au stade Arun Jaitley.

La demande de purificateurs d’air a augmenté la semaine dernière, ont rapporté les médias locaux.

Les habitants comme Renu Aggarwal, 55 ans, craignent que le smog ne s’aggrave à l’approche de Diwali, la fête hindoue de la lumière qui comprend l’allumage de pétards, ce week-end. Sa fille souffre d’une allergie au pollen qui s’aggrave avec la pollution.

« Elle ne peut pas respirer. Même si nous gardons les portes et les fenêtres fermées dans notre maison, la pollution l’affecte toujours tellement qu’il lui est même difficile d’aller aux toilettes. Et elle est essoufflée », a-t-elle déclaré.

New Delhi arrive presque chaque année en tête de liste des nombreuses villes indiennes où la qualité de l’air est mauvaise, en particulier en hiver, lorsque le brûlage des résidus de récolte dans les États voisins coïncide avec des températures plus fraîches qui emprisonnent des fumées dangereuses.

Le brûlage des restes de récoltes au début de la saison des semis de blé d’hiver est un contributeur majeur à la pollution dans le nord de l’Inde. Les autorités ont tenté de décourager les agriculteurs en leur offrant des incitations en espèces pour qu’ils achètent des machines pour effectuer leur travail. Mais la fumée provenant des brûlis des cultures représente encore 25 % de la pollution à New Delhi, selon l’Institut indien de météorologie tropicale de Pune.

New Delhi a connu une forte augmentation de 32 % des minuscules particules dans l’air entre 2019 et 2020, une baisse de 43,7 % en 2021 et une augmentation constante en 2022 et 2023, selon Respirer Living Sciences, une organisation qui surveille la qualité de l’air et d’autres facteurs environnementaux.

La grave crise de la pollution de l’air touche tous les habitants de la ville, mais les millions de personnes qui travaillent à l’extérieur sont encore plus vulnérables.

Gulshan Kumar, qui conduit un pousse-pousse, a déclaré que son nez, sa gorge et ses yeux se remplissaient régulièrement de saletés en suspension dans l’air.

Ses enfants le supplient de retourner dans sa ville natale, dans l’État du Bihar. «Ils me demandent pourquoi je travaille dans cette ville polluée et malade», dit-il. “Si j’avais eu un emploi chez moi, je ne serais pas venu travailler à Delhi.”