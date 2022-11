Les masques réduisent la propagation de Covid dans les écoles, selon une étude

L’étude, menée par des scientifiques de la TH Chan School of Public Health et du Massachusetts General Hospital de Harvard, de la Boston University School of Public Health et de la Public Health Commission de Boston, a été publiée mercredi dans le New England Journal of Medicine.

Les données devraient aider à dissiper les informations erronées sur l’efficacité des exigences universelles de masquage pour endiguer la transmission virale dans les écoles, a déclaré Julia Raifman, professeure adjointe à la Boston University School of Public Health et auteur d’un éditorial accompagnant la nouvelle étude.

“Même aussi récemment que cet été, les gens disaient:” Oh, Covid ne se propage pas dans les écoles “, et il y avait une idée fausse selon laquelle les enfants n’attrapent pas Covid”, a déclaré le Dr Raifman, qui n’était pas impliqué dans le nouveau rechercher. “Mais ce que nous voyons dans l’étude, c’est que Covid se propage dans les écoles, et il se propage à la maison, et il se propage aux enseignants.”

L’étude n’a pas précisé les types de masques portés par les enfants, suggérant que tout type était au moins quelque peu protecteur, a-t-elle ajouté.

“Cette étude montre que si les gens portent des masques en tant que groupe, cela réduit la transmission pour tous les membres de la population, et cela réduit les absences scolaires et les absences des enseignants”, a déclaré le Dr Raifman.