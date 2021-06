Les masques ravagent nos villes, nos villes et nos campagnes

SOUS les bancs du parc, suspendus aux arbres, emmêlés dans les buissons, flottant sur les rivières – les masques faciaux usagés semblent être partout, dévastant nos villes et nos campagnes.

Environ 194 MILLIARDS de masques et gants jetables sont utilisés dans le monde chaque MOIS.

Rien qu’au Royaume-Uni, nous en utilisons environ 53 millions par jour, dont 90 % sont jetés.

Alors qu’ils ont été essentiels dans la lutte contre Covid-19, nous sommes maintenant confrontés à une autre catastrophe.

La plupart des masques et des gants à usage unique sont constitués d’une variété de plastiques, qui mettent 450 ans à se décomposer complètement s’ils se retrouvent dans les rivières et les océans.

Au fur et à mesure qu’elles se séparent, les minuscules particules de plastique commencent à transformer nos cours d’eau en une soupe en plastique remplie de particules.

Selon les Nations Unies, dont je suis le patron de la nature, 800 espèces dans le monde sont affectées par des débris marins, dont la majorité sont des plastiques.

Des poissons, des oiseaux de mer et des tortues s’y sont empêtrés et l’ont consommé, provoquant suffocation, famine et noyade. Les déchets plastiques tuent jusqu’à un million d’oiseaux marins par an.

Nous sommes déjà confrontés à un fléau du plastique provenant de produits à usage unique non essentiels, dont beaucoup sont en plastique.

Nous étions confrontés à une crise avant la pandémie mais maintenant nous sommes confrontés au problème des EPI à usage unique. La réponse est simple : nous devons nous sevrer de cette culture du jetable.

