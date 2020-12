Ils viennent dans une étonnante variété de couleurs, de designs et de matériaux, mais ce que les plus de 100000 masques faciaux qui ont frappé le marché ne viennent pas avec une étiquette qui indique à quel point ils bloquent les particules infectieuses.

Cela pourrait bientôt changer.

Un ensemble de normes d’efficacité minimale du filtre et d’étiquettes indiquant les produits qui y répondent sont en cours d’élaboration pour le marché déroutant des masques et autres revêtements faciaux.

Les lignes directrices devraient être rendues publiques en janvier, après des mois sans surveillance fédérale de la qualité des masques et des revêtements faciaux qui sont devenus essentiels à la lutte contre la propagation du coronavirus.

L’Institut national pour la sécurité et la santé au travail a créé des lignes directrices avec l’organisation de normalisation de l’industrie, ASTM International (anciennement l’American Society for Testing and Materials). L’institut est une division des Centers for Disease Control and Prevention.