Les masques ne sont pas obligatoires dans les écoles de l’Ontario

Les élèves des écoles de l’Ontario ne seront pas tenus de porter des masques au semestre d’automne, a confirmé lundi le ministère de l’Éducation.

Au lieu de cela, l’utilisation sera volontaire et des masques seront disponibles pour les étudiants sur demande.

Les tests rapides resteront également disponibles pour les commissions scolaires.

Les mandats de masque ont pris fin dans la plupart des contextes en Ontario le 21 mars, rendant les masques facultatifs pour les élèves en classe.

Le semestre d’automne 2022 sera le premier trimestre complet depuis le début de la pandémie où les étudiants de l’Ontario ne seront pas tenus de porter des masques

À la fin du mois dernier, le ministère de l’Éducation a annoncé un plan pour aider les élèves à rattraper leur retard après deux années d’apprentissage interrompu. Dans le cadre de ce plan, les protocoles COVID-19 dans les écoles resteront les mêmes qu’au printemps dernier.

«Le plan de rattrapage de notre gouvernement est conçu pour garder les élèves dans des salles de classe sûres sans interruption… alors que les enfants retournent en classe en septembre», a déclaré lundi le ministre de l’Éducation, Stephen Lecce, dans un communiqué à CTV News Toronto.

«Le plan de rattrapage vise à aider les étudiants à se remettre sur la bonne voie, à acquérir des compétences de vie et professionnelles et à profiter du plein retour des clubs, des sports et des programmes parascolaires – essentiels pour la santé physique et mentale des étudiants. Cela commence par être en classe, à l’heure, avec l’expérience scolaire complète associée à des soutiens historiques en matière de santé mentale et de tutorat.

Peu de nouveaux détails ont été publiés sur la manière dont le gouvernement prévoit de garantir la poursuite de l’apprentissage en personne tout au long de l’année, en particulier si une autre vague de COVID-19 frappe la province. Au lieu de cela, le gouvernement a vanté ses investissements antérieurs dans l’amélioration de la ventilation et les unités de filtrage HEPA, la fourniture de tests COVID-19 rapides pour le personnel et les étudiants et le financement des parents pour compenser les coûts de l’apprentissage en ligne.

La province affirme qu’environ 26,6 milliards de dollars ont été alloués à l’enseignement primaire et secondaire en Ontario pour l’année scolaire 2022-2023.



Avec des fichiers de Katherine DeClerq de CTV News Toronto.