Les masques LED aident-ils à lutter contre la chute des cheveux ? | Chute de cheveux

Les masques LED pour le visage utilisent la lumière pour activer les cellules et améliorer l’état de la peau. Cette technologie a désormais été appliquée à la croissance des cheveux, mais est-ce vraiment efficace ?

Zoe Passam, consultante senior en trichologie chez Philip Kingsley, explique que le type de luminothérapie utilisé pour la perte de cheveux s’appelle LLLT, thérapie par lumière de faible intensité, le plus souvent utilisée pour la perte de cheveux de type masculin et féminin : « On pense qu’elle fonctionne par stimulation métabolique des cellules pour augmenter le nombre de follicules anagènes en croissance active. »

Elle peut ne pas être efficace pour les personnes qui perdent leurs cheveux depuis longtemps, et il faudra attendre au moins trois mois pour voir des cheveux de bébé, et jusqu’à un an pour voir une réelle différence. Passam ajoute : « La LLLT est plus généralement utilisée en complément d’autres traitements topiques ou oraux, selon le type de perte de cheveux. » Passam ajoute.

En termes d’effets secondaires, il est rare que des réactions à la chaleur et une perte de graisse du cuir chevelu provoquent des rides. Mais comme le poursuit Zoe Passam : « Le LLLTIt peut être une bonne option pour ceux qui ne souhaitent pas prendre ou appliquer de médicaments, et il est généralement bien toléré. »

Le plus gros inconvénient est peut-être que les appareils sont chers et prennent du temps de traitement – ​​en général, vous devez les utiliser plusieurs fois par semaine, pendant environ 10 minutes. Le traitement du cuir chevelu LLLT peut se présenter sous la forme d’un casque : CurrentBody en propose un pour 650 £. Solaris Labs NY propose une brosse LED pour 86 £, mais celle-ci couvre évidemment une zone plus petite et comporte moins de LED.

Toute personne inquiète à propos de la perte de cheveux devrait faire une analyse sanguine pour voir si elle a un problème avec les niveaux de fer ou de thyroïde. Un trichologue ou un dermatologue peut vous aider à déterminer le type de perte de cheveux dont vous souffrez et vous suggérer des traitements supplémentaires.

