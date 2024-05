Les masques fonctionnent, notre examen complet a révélé

Lorsqu’un ouvrier agricole texan a récemment attrapé la grippe aviaire sur du bétail, les médias sociaux ont été remplis de rumeurs. Même si la grippe aviaire n’est pas une pandémie humaine, les scientifiques et les décideurs politiques du monde entier sont désireux de se préparer du mieux qu’ils peuvent à l’apparition d’une telle pandémie – une tâche délicate, étant donné que la science est compliquée, que la politique doit être pragmatique et que les valeurs des gens ne le sont pas. toujours aligner.

Il est temps que les masques entrent dans le chat. Au début d’une pandémie provoquée par un virus nouveau ou nouvellement muté, il se peut qu’il n’existe aucun vaccin, aucune connaissance précise de l’ampleur de la situation et aucun traitement spécifique. Il sera essentiel de ralentir la transmission jusqu’à ce que l’on en sache davantage.

Amener la plupart des gens à porter un masque pourrait étouffer l’épidémie dans l’œuf, empêchant ainsi une pandémie ou atténuant son impact. Le port d’un masque n’est pas pratique, mais pas aussi gênant que le confinement.

Mais les masques fonctionnent-ils ? UN revoir de masques et de respirateurs, qui a porté uniquement sur les essais cliniques, a conclu qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour évaluer si le port d’un masque réduisait le risque de propagation ou de contracter des maladies respiratoires. Cependant, nous ne sommes pas d’accord avec cela.

L’étude, réalisée par la Collaboration Cochrane à but non lucratif, n’a pas réussi à influencer les récentes orientations publiées par les États-Unis. Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes (CDC) en réponse aux nouvelles troublantes concernant la transmission de la grippe aviaire aux humains. Le CDC a recommandé des respirateurs bien ajustés – ainsi que des combinaisons et des lunettes de sécurité – à toute personne travaillant avec du bétail potentiellement infecté jusqu’à ce que la menace de grippe aviaire disparaisse.

Ces dernières orientations sont-elles fondées sur des preuves solides ? Selon nos nouvel examen des preuves, Oui. Comme l’équipe Cochrane, nous avons regroupé les données d’essais contrôlés randomisés (ECR) et analysé les données combinées – ce qu’on appelle une méta-analyse.

Contrairement à eux, nous avons également examiné des preuves non issues d’ECR, notamment des dizaines d’études en laboratoire qui ont montré que les infections respiratoires, notamment le rhume, le COVID, la grippe, la rougeole et la tuberculose, se propageaient. principalement par voie aérienne.

Des preuves en laboratoire ont montré que différents matériaux de masques filtrent mieux ou moins bien les minuscules particules et sont plus ou moins respirants, en particulier lorsqu’ils sont humides. Cela explique pourquoi un masque en tissu ou en papier détrempé par l’humidité de l’air expiré devient plus difficile à respirer et peut être moins protecteur.

Alors que les masques médicaux sont généralement attachés de manière lâche autour du visage (l’air peut donc contourner le filtre), les respirateurs sont bien ajustés et s’ils sont portés au travail, ils doivent être testés pour s’assurer que tout l’air inhalé ou expiré passe à travers un filtre de haute qualité.

Toutes ces preuves non issues d’ECR sont d’une importance cruciale pour la conception des ECR. Étant donné que les virus respiratoires flottent dans l’air, pour être efficace de manière optimale, un masque doit être fabriqué dans un matériau hautement filtrant et doit être bien ajusté. Il ne doit pas être retiré à l’intérieur, sinon la personne sera immédiatement exposée à des particules infectieuses présentes dans l’air.

Il s’ensuit qu’il ne faut pas s’attendre à ce que les ECR portant sur des masques mal conçus, des masques mal ajustés ou des masques portés seulement de temps en temps montrent un effet. Nous ne devrions pas non plus nous attendre à ce qu’un simple conseil de porter un masque ait un effet s’il n’est pas suivi.



Design Pics Inc/Alay Banque D’Images



Enfin, lorsque l’on compare les respirateurs avec les masques dans des endroits où il existe un risque élevé d’infection, comme un hôpital, le respirateur doit être porté en permanence. jusqu’à ce que la personne quitte le bâtimentet pas seulement occasionnellement lors de procédures dites « génératrices d’aérosols » – comme l’intubation d’un patient.

Si nous prenons en compte ces détails cruciaux de la conception des ECR, plutôt que de simplement comparer des expériences avec ou sans masque, nous constatons que les masques sont efficaces, et les respirateurs encore plus efficaces, pour réduire la propagation des maladies respiratoires. Nous pouvons également expliquer pourquoi certains avis précédents semblaient montrer que ce n’était pas le cas.

La plupart des ECR sur le port de masques par le public étaient en fait des essais de conseils sur le port de masques. Tant dans les ECR que dans les études observationnelles (telles que les expériences réelles), il y avait un effet dose-réponse : plus les gens portaient leurs masques, plus les masques se révélaient efficaces. Et lorsqu’une pandémie approche, les gens ont tendance à porter leur masque.

L’essentiel

Lorsque nous avons examiné des ECR, nous avons constaté que les masques protègent effectivement dans la communauté et que les respirateurs N95 (masques fabriqués à partir d’un matériau de filtration de qualité supérieure et conçus pour s’ajuster étroitement autour du visage pour protéger contre les contaminants en suspension dans l’air) sont supérieurs aux masques utilisés par les travailleurs de la santé. surtout lorsque les respirateurs étaient portés en permanence au travail. Des preuves non randomisées montrent également que les masques fonctionnent et que les respirateurs fonctionnent mieux.

Espérons que nous ne nous dirigeons pas vers une autre pandémie. Mais alors que nous envisageons cette possibilité, l’essentiel de notre récent examen est le travail des masques. En plus d’améliorer la qualité de l’air intérieur et d’éviter les endroits surpeuplés et sous-ventilés, ils constituent le meilleur moyen d’éviter d’attraper une infection respiratoire. Et nos résultats confirment les conseils précédents de ne pas porter n’importe quel masque, mais de porter le meilleur masque disponible.