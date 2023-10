Les masques faciaux sont-ils efficaces pour arrêter la transmission du virus ? CBS News a réexaminé la question dimanche dans son émission d’information 60 minutes en envoyant leur correspondant médical en chef interviewer Linsey Marr, professeur spécialisé dans la science des aérosols à la Virginia Tech University.

Voici une transcription de un extrait posté sur YouTube:

60 minutes: Y a-t-il un doute dans votre esprit sur le fait que les masques empêchent la personne qui les porte de contracter Covid – ou du moins, sont utiles ?

Professeur Marr : Je dirais qu’ils le sont très utile pour réduire les risques que la personne contracte Covid. Parce que cela réduit la quantité de virus que vous inhalez dans l’air qui vous entoure.

Cela ne garantira pas qu’il vous protégera, car les masques ne sont pas efficaces à 100 % — nous parlons du N-95 qui est efficace à 95 % pour filtrer les particules, s’ils sont correctement ajustés et tout, et c’est donc dans un monde idéal. Mais quand même, si vous — au lieu de respirer 100 virus, j’en respire 20, parce que mon masque était efficace à 80 % ? C’est une énorme réduction, et cela réduit considérablement le risque que je sois infecté.

Sur le site Web de CBS News, ils soulignent cet extrait de l’interview:

Au début de la pandémie, certains conseils de professionnels de la santé suggéraient que le port d’un masque pouvait en fait entraîner une infection : une personne pouvait rencontrer un masque contaminé et ensuite se toucher les yeux, le nez ou la bouche. Mais les recherches menées dans les années qui ont suivi ont montré que cette crainte était déplacée. “Il n’y avait aucune preuve que cela se produise”, a déclaré Marr.

Marr a déclaré que son équipe avait aérosolisé le coronavirus, l’avait fait passer à travers un masque, puis avait examiné la quantité de virus qui avait survécu sur le masque. L’étude a révélé que des particules virales restaient sur certains masques en tissu, mais qu’aucun virus n’avait survécu sur les N95 ou les masques chirurgicaux. L’équipe de Marr a également touché de la peau artificielle sur des masques et a examiné combien de particules virales étaient transférées sur la peau artificielle. Aucun virus infectieux transféré.

“J’espère que l’étude montre que c’est quelque chose dont nous n’avons pas besoin de nous inquiéter autant qu’on nous l’a dit”, a déclaré Marr.

CBS a titré son interview vidéo « Efficacité des masques faciaux : ce que nous savons maintenant » – et a demandé au professeur Marr une réponse définitive :

60 minutes: Il y a eu beaucoup de controverses sur l’efficacité ou non des masques. Avez-vous pu montrer qu’ils fonctionnaient scientifiquement ?

Professeur Marr : Nous avons pu montrer qu’ils bloquent les particules de même taille que celles qui transportent le virus… Ce qui se passe, c’est que le virus est transporté dans l’air, et qu’il ne passe pas directement par ces trous. Il doit s’enrouler autour de toutes ces couches de fibres. Au fur et à mesure que l’air circule dans les courbes, le virus peut s’écraser sur l’une de ces fibres, et ainsi il est piégé, ou peut-être s’approche-t-il près de la fibre et la frôle. Et les très petites particules, comme le virus seul s’il était seul, seraient suffisamment petites pour subir ces mouvements aléatoires, car elles sont rebondies par les molécules de gaz, et elles finissent également par s’écraser sur les fibres du masque. .

Il y avait donc une accumulation de preuves – et il y avait eu avant cela également une poignée d’articles montrant la même chose. Que les masques – même les masques en tissu – font quelque chose.