Les masques faciaux seront un «choix personnel» après le 19 juillet, confirme le ministre, car la distanciation sociale et l’isolement devraient également prendre fin

Les masques FACE seront un « choix personnel » après le 19 juillet, a confirmé un ministre – la distanciation sociale et l’isolement devant également prendre fin.

Le ministre du Cabinet, Robert Jenrick, a déclaré que les données « semblaient bonnes » pour que les règles de Covid soient annulées après le « Jour de la liberté ».

Il a déclaré dimanche à Trevor Phillips de Sky News: « Comme beaucoup de gens, je veux m’éloigner de ces restrictions aussi rapidement que possible et nous ne voulons pas qu’elles restent en place un jour de plus que nécessaire.

« Je pense que nous allons maintenant entrer dans une période où il n’y aura pas de restrictions légales, l’État ne vous dira pas quoi faire, mais vous voudrez exercer un certain degré de responsabilité personnelle et de jugement – différentes personnes arriver à des conclusions différentes sur des choses comme les masques, par exemple.

« Le Premier ministre donnera plus de détails sur la politique nationale concernant certaines de ces restrictions dans les prochains jours.

« Mais il y aura certainement des choses que nous devrons tous faire – il sera essentiel que chaque adulte soit complètement vacciné. »

Pressé de savoir s’il « se débarrasserait » de son masque après le 19 juillet s’il y était autorisé, M. Jenrick a déclaré: « Je le ferai. Je ne veux pas particulièrement porter de masque. Je ne pense pas que beaucoup de gens apprécient je le fais. »

Le secrétaire aux Communautés a déclaré que l’impact du vaccin signifiait que le gouvernement pourrait « passer à un régime beaucoup plus permissif », l’Angleterre s’éloignant « de l’une de ces restrictions » à partir du 19 juillet.

Il a déclaré à Sky News: « Je pense que nous atteignons maintenant une phase différente du virus. Nous n’allons pas mettre le virus Covid-19 derrière nous pour toujours, nous allons devoir apprendre à vivre avec.

« Mais grâce à l’énorme succès de notre programme de vaccination, le fait que nous soyons arrivés au point où 83 % des adultes de ce pays ont reçu au moins un vaccin, nous devrions pouvoir réfléchir à la façon dont nous pouvons retourner à normalité autant que possible.

« Les données que nous voyons, et que le Premier ministre examine en ce moment avant son point de décision sur la feuille de route, semblent très positives.

« Il semble que nous puissions maintenant aller de l’avant et passer à un régime beaucoup plus permissif où nous nous éloignons de toutes ces restrictions qui ont été si difficiles pour nous et apprenons à vivre avec le virus. »

M. Jenrick a déclaré que chaque adulte soumis à un « double vaxxage » était la « clé pour garder le virus sous contrôle » en automne et en hiver.

Selon The Sunday Times, le port du masque deviendra volontaire et la règle du mètre et plus dans les lieux d’accueil prendra fin, ce qui signifie un retour à la consommation d’alcool au bar sans exigence de service à table.

Les événements de masse, y compris les festivals, seront également autorisés dans le cadre des propositions pour l’étape finale de la feuille de route de sortie du verrouillage, a rapporté le journal.

‘BON MOMENT’

Le Dr Mike Tildesley, membre du Scientific Pandemic Influenza Group on Modeling qui fournit des preuves de modélisation à Sage, a déclaré que le 19 juillet était « probablement le bon moment » pour envisager de mettre fin au port de masques faciaux.

Il a déclaré à BBC Breakfast: « C’est intéressant. Si nous voulons faire cela, je pense que c’est probablement le bon moment pour y réfléchir.

« Nous savons que, bien sûr, les masques ont aidé tout au long de la pandémie en termes de réduction un peu du risque, mais ils font partie d’un certain nombre de mesures qui aident à réduire le risque. »

Il a déclaré qu’il s’inquiétait du fait que certains commentateurs suggèrent que les masques pourraient exister depuis longtemps, car il a souligné qu’ils peuvent être difficiles pour les personnes malentendantes et celles qui ont des problèmes de santé mentale.

« Je pense que si nous allons les supprimer, le 19 juillet, alors que nous constatons un très faible nombre d’admissions à l’hôpital et un faible nombre de décès, est probablement le bon moment pour l’envisager », a-t-il déclaré.

Il s’est dit « prudemment optimiste » sur le fait que les changements du 19 juillet seront irréversibles.

Le Dr Tildesley a déclaré: « Les données semblent certainement assez saines en ce moment, mais il y a toujours un peu d’incertitude.

« L’épidémiologiste en moi pensera toujours bien pendant que nous sommes en été, nous savons que la transmission est toujours un peu faible en été, les gens ont tendance à socialiser un peu plus en extérieur, ce qui aide également.

« Alors que nous entrons dans l’hiver, il y a toujours un plus grand risque et il y a toujours la possibilité que de nouvelles variantes se présentent qui échappent au vaccin.

« Je pense donc que nous devons commencer à y penser maintenant, en nous préparant pour l’hiver et, espérons-le, avec une bonne campagne de vaccination de rappel – pas seulement pour Covid en fait, mais aussi pour vraiment essayer d’augmenter notre vaccination contre la grippe alors que nous entrons dans l’hiver – j’espère que nous serons bien préparés pour aller de l’avant et que nous n’aurons besoin d’aucune sorte de restrictions à mettre en place alors que nous nous dirigeons vers l’automne et l’hiver. »

Il a ajouté qu’à l’approche de l’automne, il espérait que les Britanniques auraient davantage une « relation grippale avec Covid ».

Il a été interrogé sur la responsabilité personnelle et le manque de distanciation sociale parmi les fans de football, déclarant: « Je pense qu’il est compréhensible que les gens soient évidemment très excités hier, mais bien sûr, il doit y avoir un certain niveau de responsabilité à l’avenir.

« J’espère que lorsque nous passerons à l’automne, nous pourrons commencer à avoir un peu plus de ce que j’appelle la relation grippale avec Covid. »